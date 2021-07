Ouverture Paris : Lagardère plébiscité, Worldline en souffrance!

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La Bourse de Paris prend le chemin de la baisse dans les premières minutes, mais de façon modérée, abandonnant 0,50% peu avant 9h30, le CAC40 s'affichant à 6.545 points. Le climat est quelque peu attentiste à la veille des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale et de la publication des résultats des géants technologiques américains. Alphabet, Apple et Microsoft doivent en effet dévoiler leurs trimestriels après la clôture. A Paris, LVMH, Michelin, Lagardère et Dassault Systèmes sont entourés après leurs publications respectives et c'est Lagardère qui s'en tire le mieux. A l'inverse, Worldline chute.

Aujourd'hui débute donc la réunion FOMC de la Fed, mais en attendant les conclusions mercredi, de nombreux indicateurs US devraient animer la séance : l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier et l'indicateur FHFA, ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.

Mercredi, c'est évidemment la réunion de la Fed qui retiendra donc l'attention, le communiqué monétaire étant attendu à 20 heures, avant la conférence de presse de Jerome Powell qui se tiendra à 20h30. Il est toutefois probable que la banque centrale américaine ne donne pas beaucoup plus d'indications concernant le futur 'tapering', dans un contexte sanitaire incertain marqué par les variants du Covid-19, faisant peser la menace d'un nouvel impact économique.

WALL STREET

La cote américaine a terminé sur de nouveaux records ce lundi soir. Le DJIA prend ainsi 0,24% à 35.144 pts et le S&P 500 0,24% aussi à 4.422 pts, tandis que le Nasdaq grappille 0,02% à 14.841 pts. Le baril de brut WTI reprend 0,5% sur le Nymex à 72,20$. L'indice dollar fléchit de 0,4% face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond américain à 10 ans évolue à 1,27% et le 30 ans à 1,91%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (14h30)

- Indice des prix de l'immobilier de la NAHB. (15h00)

- Indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix de l'immobilier. (15h00)

- Indice de confiance des consommateurs du Conference Board. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1798$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,89$. L'once d'or se traite 1.795$.

VALEURS EN HAUSSE

Dassault Systèmes (+2,90% à 45,65 Euros) : Le résultat opérationnel est de 464,2 Millions d'euros en IFRS et de 771,2 Millions d'euros en non-IFRS, respectivement en progression de 77,4% et 24,3%. La marge opérationnelle non-IFRS a augmenté de 500 points de base à 33%. Le BNPA IFRS dilué atteint 0,27 euro. Le BNPA non-IFRS dilué est de 0,44 euro, en croissance de 27% et de 35% à taux de change constants. Révision à la hausse des objectifs 2021 non-IFRS : croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10% et 11%, contre 9 et 10% et croissance du BNPA de 23-25% contre 17-18%.

Spartoo (+0,15% à 6,52 Euros), récemment introduit en Bourse de Paris, annonce aujourd'hui son volume d'affaires1 semestriel consolidé non audité. Au premier semestre 2021, le volume d'affaire s'est élevé à 106 ME, en croissance de 18,7% par rapport à la même période l'an dernier, où la GMV s'élevait à 89,3 ME.

LVMH (+1,30% à 682,30 Euros) annonce une performance record pour le premier semestre. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise au premier semestre 2021 des ventes de 28,7 milliards d'euros, en hausse de 56%. La croissance organique ressort quant à elle à 53% par rapport à 2020 et à 11% comparée à 2019, reflétant une accélération de la croissance au second trimestre qui s'établit à 14% après un premier trimestre en hausse de 8%. Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2021 s'établit à 7,632 MdsE, en croissance de 44% par rapport au premier semestre 2019 et plus de 4 fois supérieur à celui de 2020. La marge opérationnelle courante ressort à 26,6%, en hausse de 5,5 points par rapport à 2019. Le résultat opérationnel de l'activité Mode et Maroquinerie s'établit à 5,66 MdsE, soit plus de 3 fois le chiffre de 2020, et en hausse de 74% par rapport à 2019. Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 5,289 MdsE, en hausse de 62% par rapport à 2019 et 10 fois supérieur à 2020. Le cash flow d'exploitation dépasse 5 milliards d'euros, soit plus de 3 fois celui de 2019.

Lagardère (+8,10% à 22,36 Euros) publie pour son premier semestre 2021 un chiffre d'affaires de 2,076 milliards d'euros, soit une évolution de +5% en données comparables. Le résop groupe s'établit à 3 millions d'euros (-218 ME en 2020) et la perte nette, part du groupe, s'affiche à 171 millions d'euros contre 422 millions d'euros un an plus tôt. Lagardère Publishing enregistre le résop le plus élevé depuis 10 ans à 110 ME et Lagardère Travel Retail un résop de -96 ME.

SMCP (+1% à 5,65 Euros) : Au second trimestre, le chiffre d'affaires consolidé de s'est établi à 229,4 ME, en hausse de +61,1% sur une base organique, grâce une solide performance dans tous les marchés, compte tenu des fermetures de magasins et autres restrictions, du faible tourisme et d'un environnement moins promotionnel.

VALEURS EN BAISSE

Worldline (-7,75% à 78,25 Euros) publie un Chiffre d'affaires semestriel de 2.272 millions d'euros, +0,1% en organique, avec un fort rebond de l'activité au T2 (+10,1% de croissance organique). L'EBO s'inscrit à 531 Millions d'euros, soit 23,4% du chiffre d'affaires (+130 points de base sur une base comparable et exécution rapide du plan d'intégration d'Ingenico, conduisant à plus de 50% de croissance du BPA ajusté). Le flux de trésorerie disponible est de 268 millions d'euros. Le taux de conversion de l'EBO ressort à 50%.

Edenred (-3,15% à 49,45 Euros) annonce relever sa prévision de croissance organique de son Ebitda pour 2021 dans la foulée du redressement de son activité sur le premier semestre après l'impact de la pandémie et des restrictions associées. Le groupe table désormais sur une croissance organique d'Ebitda d'au moins 9% contre 6% précédemment. Edenred compte ainsi générer un Ebitda compris entre 620 millions d'euros et 670 Millions d'euros pour 2021. Le groupe a publié un Revenu total semestriel de 757 Millions d'euros, en hausse de 15% en données comparables par rapport au 1er semestre 2020 (+9% en données publiées). L'EBITDA s'est établi à 295 Millions d'euros, en hausse de 21% en données comparables (+16% en données publiées), traduisant une progression de 2 points de la marge d'EBITDA, à 39%. Le Resultat net part du groupe est de 133 Millions d'euros, en progression de 33%.

Michelin (-0,10% à 135,15 Euros) : Au premier semestre 2021, le groupe a affiché des ventes de 11,2 Milliards d'euros, en hausse de 19,6% et un résultat opérationnel des secteurs de 1,4 milliard d'euros, soit 12,7% des ventes. Dans un environnement de crise sanitaire qui perdure, la forte reprise des marchés est tempérée par d'importantes perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Dans ce contexte et grâce à l'engagement des équipes Michelin, les volumes pneumatiques sont en progression de 22,8%, soit un effet sur le ROS de 1.195 millions d'euros. Le groupe annonce relever ses prévisions 2021 grâce à un rebond des volumes "post-Covid" au premier semestre et à des gains de parts de marché dans les pneus de grand diamètre. Malgré la persistance de la crise sanitaire et les perturbations observées dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, le spécialiste du pneumatique vise désormais un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 2,8 milliards d'euros à parités constantes - contre un objectif précédent supérieur à 2,5 milliards. Il table par ailleurs sur un cash flow libre structurel supérieur à un milliard d'euros, et non plus d'environ un milliard...

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Lumibird, Umanis, Cabasse Group, Acteos, Bigben Interactive, Nacon, Energisme, Eurobio Scientific, Eurasia Groupe, Wavestone, Pixium Vision, CNova.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Cowen & Company réhausse son objectif sur LVMH à 775 euros et RBC relève le sien à 780 euros.

Jefferies ajuste son cours cible sur Faurecia en baisse à 41 euros.

JP Morgan remonte sa cible de 145 à 160 euros sur Michelin.

INFOS MARCHES

Lacroix : succès de l'augmentation de capital.

Europlasma : tirage d'une tranche de 100 obligations convertibles en actions.

EN BREF

Sodexo : en négociations exclusives avec Grandir.

Elis : acquisition de PestGuard en Irlande.

Carmat : première implantation de son coeur artificiel en Allemagne.

MND : protocole d'accord avec l'autorité organisatrice des transports de Dubaï.

JCDecaux : remporte le contrat d'abribus publicitaires de la ville d'Anvers.

Rothschild & Co ouvre son activité de banque privée à Madrid.