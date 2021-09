Ouverture Paris : Lagardère, +20%! Le CAC40 repasse au-dessus des 6.600 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le début de séance parisien est marqué par l'envolée de plus de 20% de l'action Lagardère, alors qu'on apprenait hier que Vivendi allait reprendre la participation du fonds Amber Capital (près de 18%) pour 610 millions d'euros, et lancer une offre publique d'achat... Le CAC40, pour sa part, rebondit de 0,80% environ à 6.635 points. Il repasse donc au-dessus des 6.600 points abandonnés hier.

Malgré ce rebond, les investisseurs pourraient toutefois privilégier la prudence dans les prochaines séances, à l'approche, la semaine prochaine, de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les avis sont partagés, mais après des déceptions fin août, les indicateurs des derniers jours aux Etats-Unis suggèrent en effet que la croissance reste solide et surtout que la poussée inflationniste observée depuis quelques mois est bien temporaire, ce qui pourrait conduire la Fed à prendre son temps avant d'engager le resserrement de sa politique monétaire...

WALL STREET

La Bourse de New York a nettement progressé mercredi, soutenue par les valeurs énergétiques et la hausse des cours du pétrole et du gaz. Contrairement aux marchés européens, qui ont fini en berne de plus de 1%, les investisseurs américains ont ignoré les inquiétudes en provenance de la Chine, où la croissance ralentit et où le géant immobilier Evergrande est au bord de la défaillance.

A la clôture, l'indice Dow Jones a avancé de 0,68% à 34.814 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,85% à 4.480 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 0,82% à 15.161 pts, sa première hausse en 6 séances. Plus tôt en Europe, l'indice EuroStoxx 50 avait terminé en baisse de 1,1% et le CAC 40 avait perdu 1,04%, tandis qu'en Asie, le Nikkei avait chuté de 0,5%, le Hang Seng de 1,8% et le CSI 300 chinois de 1%.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1807$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,71$. L'once d'or se traite 1.795$.

VALEURS EN HAUSSE

Lagardère (+21% à 23,60 Euros) : Vivendi a annoncé mercredi soir avoir accepté de reprendre la participation du fonds Amber Capital (près de 18%) dans Lagardère pour 610 millions d'euros, et a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) pour acquérir le solde du capital du groupe, propriétaire notamment de 'Paris Match', du 'JDD', de la radio 'Europe 1', ainsi que de la maison d'édition Hachette. Vivendi, qui possède déjà plus de 27% du capital de Lagardère, a précisé dans un communiqué que l'opération sera réalisée d'ici au 15 décembre 2022 au prix de 24,10 euros par action, soit une prime d'environ 20% par rapport au cours actuel de Lagardère. L'acquisition est soumise à l'autorisation de plusieurs autorités, dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Commission européenne. La prise de contrôle de Lagardère va permettre au groupe de l'homme d'affaires Vincent Bolloré d'étendre son influence dans le paysage médiatique français, Vivendi étant déjà propriétaire de Canal+, du numéro deux français de l'édition Editis et d'Universal Music Group, en cours d'introduction en Bourse.

Virbac (+10% à 370 Euros) pour la santé animale et la résilience du secteur, le chiffre d'affaires au premier semestre a grimpé à 529,4 Millions d'euros, en progression par rapport à 2020 de +17,9% hors Sentinel (+10,7% à périmètre réel). Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +21,3% hors Sentinel (+14,0% à périmètre réel). Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions s'élève à 105,3 Millions d'euros, en très forte progression par rapport au premier semestre 2020 (85,5 Millions d'euros). Le résultat net part du groupe s'établit à 72,7 Millions d'euros, soit une très forte hausse par rapport au premier semestre de l'année précédente (47,2 Millions d'euros), tiré par l'excellente performance opérationnelle et les éléments partagés plus haut. Le résultat net part du groupe s'établit à 72,7 Millions d'euros, soit une très forte hausse par rapport au premier semestre de l'année précédente (47,2 Millions d'euros), tiré par l'excellente performance opérationnelle et les éléments partagés plus haut.

Believe (+1,10% à 18,45 Euros) : L'EBITDA ajusté est positif sur le semestre atteignant 7 ME au S1 2021 contre une perte de 6 ME au S1 2020, malgré une augmentation des investissements dans la plateforme centrale au premier semestre 2021. Le résultat d'exploitation est de -14 ME contre -17 ME. Sur la base de la croissance enregistrée par Believe au premier semestre, le groupe prévoit de dépasser sa prévision de croissance organique annuelle initialement fixée à +20% et anticipe désormais une croissance organique d'au-moins 23% en 2021. En raison d'attentes de croissance organique plus élevées, le groupe anticipe également une marge d'EBITDA ajusté en 2021 légèrement supérieure à celle de 2020 contre une attente initiale pour 2021 d'être en ligne avec 2020.

Aubay (+3,80% à 51,50 Euros) : Le résultat opérationnel est en hausse de 22,4% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 0,5 ME et du poste 'autres produits et charges opérationnels' pour 0,6 ME, constitué principalement de charges de restructuration, en recul par rapport à la même période en 2020. Le résultat net part du groupe progresse fortement à 15,6 ME, établissant ainsi un nouveau plus haut semestriel historique pour le groupe. La charge d'impôts de 5,7 ME traduit une baisse du taux d'imposition moyen du groupe à 27%.

Tikehau Capital (+1,20% à 24,80 Euros) fait état de solides performances au premier semestre 2021. Au 30 juin 2021, les actifs sous gestion de l'activité de gestion d'actifs ont atteint 29,4 mdsE, soit une hausse de 5,4 mdsE ou 22,5% sur les douze derniers mois. Cette augmentation a été principalement portée par 2,4 mdsE de collecte nette pour le premier semestre de l'année, soit deux fois le niveau de collecte réalisée au premier semestre 2020.

VALEURS EN BAISSE

LNA (-0,20% à 52,90 Euros) : Le résultat net part du Groupe s'établit à 11,1 millions d'euros, en hausse de 8,6 millions d'euros sur un an. La marge nette se renforce et représente 3,3% du chiffre d'affaires, à comparer à une marge nette de 0,9% l'an passé, cette amélioration représentant la moitié du chemin à parcourir vers la marge normative.

Haulotte (-0,20% à 6,01 Euros) : Le résultat opérationnel s'élève à 7,4 ME, soit 3% du chiffre d'affaires, contre 3,1 ME l'année précédente, une charge exceptionnelle de (4,2) ME passée au 30 juin 2021 expliquant l'écart avec le résultat opérationnel courant. Le résultat net du Groupe ressort à +4,4 ME soit +1,8% du chiffre d'affaires, impacté positivement dans son résultat financier par les gains de change (+3 ME).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

NextStage, Voluntis, SpineGuard, Tivoly, Paulic Meunerie, Drone volt, Assystem

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg conserve Biomérieux avec un objectif ajusté de 95 à 110 euros.

Citigroup repasse d'acheter à 'neutre' sur Getlink en ciblant un cours de 14,60 euros.

AlphaValue accumule toujours Air France-KLM, mais avec un cours cible ajusté en baisse à 4,06 euros.

INFOS MARCHES

EuropaCorp : l'AG approuve le transfert vers Euronext Growth.

EN BREF

Biocorp et Merck KGaA signent un partenariat.

Ipsos : accord pour l'acquisition d'Infotools.

Hoffmann Green Cement lance H-IONA, le ciment le plus décarboné du marché européen.