Ouverture Paris : la tentative de rebond tourne court, à nouveau

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a décidemment beaucoup de mal à rebondir ! Après la tentative avortée en clôture hier, l'indice parisien a débuté dans le vert à l'ouverture ce mercredi mais flanchait au fil des minutes pour s'approcher de la ligne rouge à 9h30 à 6.210 points. Hier, l'indice parisien a aligné une 4ème séance consécutive de baisse.

La perspective de hausses de taux des banques centrales, quelque soit le résultat sur les économies continuent à peser sur le moral des investisseurs. Klaas Knot et Madis Mueller, membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, ont tous deux déclaré qu'une augmentation des taux directeurs de trois quarts de points devrait au moins être débattue en septembre tandis que le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a plaidé en faveur d'une action rapide face à l'envolée des prix.

L'inflation allemande a en effet atteint son plus haut niveau en près de 50 ans, à 8,8%. Les chiffres des prix à la consommation en France et pour l'ensemble de la zone euro seront publiés dans la matinée.

WALL STREET

La cote américaine est restée sous pression ce mardi, alignant une troisième séance dans le rouge, toujours plombée par "l'effet Powell". Le S&P 500 décroche de 1,10% à 3.986 pts, alors que le Dow Jones perd 0,96% à 31.790 pts. Le Nasdaq abandonne quant à lui 1,12% à 11.790 pts. Le baril de brut WTI corrige de plus de 5% à 92,35$, le brent repasse sous les 100$ à 99,30$. L'indice dollar remonte de 0,2% face à un panier de devises de référence. L'euro campe sur les 1$ tout rond.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

- PIB final français du deuxième trimestre. (08h45)

- Indice des prix à la production en France. (08h45)

- Dépenses de consommation. (12h15)

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

Europe :

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Indice flash européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0035$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 100,11$. L'once d'or se traite 1.724$.

VALEURS EN HAUSSE

Eiffage (+1% à 88,46 Euros) : L'Ebitda d'APRR progresse de 192,9 millions d'euros (+23%) et représente 1.031,6 millions d'euros, soit 76,5% du chiffre d'affaires hors construction, contre 75,3% au 1er semestre 2021. Le résultat net augmente de 126,2 millions d'euros et s'établit à 534,9 millions d'euros, soit une hausse de 30,9% par rapport au 1er semestre de l'année 2021.

Manitou (+0,60% à 17 Euros) annonce le rachat de la propriété intellectuelle de la société ATN Platforms, spécialisée dans la conception et l'assemblage de nacelles élévatrices. Manitou a racheté, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de Commerce d'Agen, l'ensemble de la propriété intellectuelle de l'entreprise française ATN Platforms spécialisée dans la conception de nacelles élévatrices, notamment de nacelles verticales.

Renault (+3,65% à 29,20 Euros) : Le constructeur automobile chinois Geely Automobile Holdings et un groupe pétrolier pourraient devenir actionnaire de référence de la future entité dédiée aux moteurs thermiques. Selon deux sources proches du groupe au losange citées par 'Reuters', Renault conserverait 40% de la division 'historique', Geely entrerait au même niveau, et le pétrolier à hauteur de 20%. Nissan n'y prendrait ainsi pas part. "Le schéma final n'est pas verrouillé et d'autres pistes existent pour les constructeurs partenaires", a toutefois précisé l'une des sources.

VALEURS EN BAISSE

bioMérieux (-1,30% à 95,40 Euros) : Le résultat opérationnel courant contributif a atteint 322 millions d'euros, soit près de 19,4% du chiffre d'affaires à mi-année. L'EBITDA a atteint 414 millions d'euros au terme du 1er semestre, soit 24,9% du chiffre d'affaires, en baisse de 12% comparé aux 471 millions d'euros sur la même période de 2021. Cette réduction est le reflet de la baisse du résultat opérationnel courant contributif. L'objectif de croissance des ventes est ajusté à la hausse de -6% à -3% à périmètre et taux de change constants (précédemment de -7% à -3%). Le résultat opérationnel courant contributif devrait à taux de change courants être compris entre 580 millions d'euros et 625 millions d'euros, en légère hausse par rapport à la guidance précédente. Pour rappel, le résultat opérationnel courant contributif attendu pour l'exercice, annoncé en mars entre 530 et 610 millions d'euros correspond, selon la nouvelle présentation du compte de résultat, à une guidance de 542 à 622 millions d'euros. Cet ajustement à la hausse du résultat opérationnel courant contributif reflète la performance actuelle et les effets de change favorables.

Engie (-0,50% à 12,06 Euros) : Le groupe russe Gazprom a annoncé ce mardi qu'il suspendrait entièrement ses livraisons de gaz dès jeudi "en raison d'un désaccord sur l'application des contrats"... L'annonce de Gazprom intervient à la veille d'une interruption de trois jours des livraisons de gaz russe à l'Europe avec la fermeture programmée pour maintenance, du 31 août au 2 septembre, du gazoduc Nord Stream 1, qui alimente l'Europe en gaz naturel russe en passant sous la mer Baltique. Gazprom a déclaré dans un communiqué "qu'Engie ne s'était pas acquitté de l'intégralité du paiement des livraisons de gaz effectuées en juillet".

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Predilife

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHÉS

Plastic Omnium : Burelle détient 60% du capital suite à une annulation d'actions.

Crédit Agricole : augmentation de capital réservée aux salariés.

Onxeo : approbation par le Nasdaq du retrait des actions de la cote du marché First North de Copenhague.

Elis : opération d'actionnariat salarié "Elis for all" 2022.

CIS : transfert sur Euronext Growth approuvé.

EN BREF

Savencia fait appel du jugement du tribunal de Coutances du 30 août 2022.

Alan Allman : reprise d'ACI Projects.

Acheter-Louer est monté à 100% du capital d'Allo Data.