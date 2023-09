Ouverture Paris : la série noire continue

(Boursier.com) — LA TENDANCE

7e séance de baisse consécutive ce jeudi ! Le CAC40 perd 0,25% à 7.175 points dans une ambiance toujours déprimée... La croissance chinoise morose continue d'inquiéter les investisseurs, alors que l'activité des services a progressé à son plus faible rythme depuis 8 mois, ont montré les données Caixin, une indication que la demande demeure atone malgré les efforts de relance du gouvernement. Ce matin un peu d'espoir est malgré tout venu des importations et des exportations chinoises qui ont... moins chuté que prévu en août. Les importations ont reculé de 7,3% en août en glissement annuel, selon les données publiées jeudi par les douanes chinoises. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 9%. Les exportations se sont contractées de 8,8%, moins que les 9,2% attendus et que la baisse de 14,5% du mois précédent.

La reprise de la deuxième économie mondiale après la pandémie de COVID-19 s'avère difficile en raison de l'aggravation de la crise immobilière, de la faiblesse des dépenses de consommation et de l'effondrement de la croissance du crédit, ce qui a poussé les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour l'année.

En Europe, les indicateurs PMI composites et des services se sont aussi affichés en territoire de contraction ces derniers jours, signal d'une activité pliant sous l'effet des hausses de taux. En Allemagne, en particulier, le recul a été plus important que prévu, poussant la Hamburg Commercial Bank, qui réalise ces enquêtes, à revoir à la baisse ses perspectives de croissance pour la première économie de la zone euro au troisième trimestre...

WALL STREET

Wall Street a corrigé mercredi, le S&P 500 régressant de 0,70% à 4.465 pts, le Dow Jones reculant de 0,57% à 34.443 pts et le Nasdaq perdant 1,06% à 13.872 pts. La tendance demeure au global très prudente, les investisseurs opérant des prises de bénéfices prudentes, sur fond d'inquiétudes liées notamment à la mollesse de l'économie chinoise et aux tensions sino-américaines... Apple, Nvidia ou Tesla pèsent tout particulièrement. Les cours du pétrole s'assagissent un peu, mais restent haut perchés avec un WTI à 87$ et un Brent de la mer du Nord presque stable sur les 90$.

Du côté de la Fed, Susan Collins, présidente de l'antenne de Boston, a indiqué "que nous pourrions être très proches ou peut-être déjà sur un pic de taux d'intérêt... Néanmoins, elle ajoute que la Fed n'en a sans doute pas encore fini avec l'inflation et juge que la hausse des rendements "pourrait refléter l'idée que les taux restent à un niveau élevé".

ECO ET DEVISES

Europe :

- PIB final du deuxième trimestre de la zone euro. (11h00)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Productivité finale du deuxième trimestre. (14h30)

- Coûts unitaires du travail du deuxième trimestre. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0720$ ce matin. Le baril de Brent se négocie toujours fermement à 90$. L'once d'or se traite 1.916$.

LES AVIS DE BROKERS

HSBC conserve Atos avec un objectif de cours relevé de 7 à 8 euros.

AlphaValue accumule Pernod Ricard avec un objectif ajusté en baisse de 243 à 232 euros.

JP Morgan reste à l'achat sur Safran avec un objectif relevé de 170 à 175 euros. JP Morgan est 'neutre' sur la Société Générale avec un objectif ajusté de 31 à 33 euros et JP Morgan repasse de 'neutre' à 'souspondérer' sur le Credit Agricole avec un objectif ajusté de 12,50 à 12,80 euros.

VALEURS EN HAUSSE

Ramsay : +5% avec Rallye, Akwel

Lors de sa journée investisseurs 2023 à Paris, SCOR (+3,5%) présente son nouveau plan stratégique pour la période 2024-2026, Forward 2026. "SCOR va de l'avant pour tirer pleinement parti des conditions de marché les plus favorables de ces deux dernières décennies" commente la direction : Alors que le monde est en proie à des changements fondamentaux, les risques se multiplient et s'intensifient, engendrant des défis sans précédent pour les sociétés. L'évolution rapide de l'univers de risques conduit à une demande de couverture croissante, et à des conditions de marché favorables pour les réassureurs. En parallèle, l'augmentation des tarifs en réassurance de dommages et de responsabilité ("P&C") et la hausse des taux d'intérêt devraient soutenir la rentabilité des réassureurs.

Dans cet environnement, SCOR est bien placé pour saisir les opportunités de marché grâce à son fonds de commerce global de premier rang, son bilan solide et son expertise interne ("in-house") différenciante. Forward 2026 conjuguera l'art et la science du risque pour protéger les sociétés tout en ancrant solidement le développement durable au coeur de la raison d'être du Groupe.

Sogeclair (+2%) Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires de Sogeclair est de 72,6 ME, +7% à périmètre et taux de change constants.

L'EBITDA atteint 4,4 ME, en hausse de +94,2%. Le résultat net ressort à -0,9 ME au lieu de -1,9 ME.

La société indique que les marchés sont dynamiques et l'organisation pour l'avenir se met en place selon le plan établi. La croissance potentielle est forte et sera fonction de la capacité à recruter de nouveaux talents sur tous les continents dans un contexte tendu.

Au total sur l'exercice, la croissance d'activité devrait au moins se poursuivre et la rentabilité progressera.

Le plan One Sogeclair visant à atteindre 250 ME et 12% d'EBITDA à l'horizon 2030 est ainsi conforté.

Vantiva : +2% avec Interparfums, Covivio, BigBen, Renault, Ose

Airbus (+1%) a bouclé le mois d'août en livrant 52 appareils à 34 clients différents. Un niveau qui porte les livraisons depuis le début de l'année à 433 unités. Airbus ambitionne de livrer 720 avions en 2023. Du côté des commandes, Airbus a enregistré 117 commandes brutes sur le mois, portant le total depuis le premier janvier à 1.257 appareils (1.218 après annulations).

Safran : +1% suivi de Airbus, Forvia, Solocal, Orpea

Valneva (+0,5%) et Pfizer Inc ont annoncé aujourd'hui des données positives d'immunogénicité et d'innocuité pour l'utilisation d'une dose de rappel de leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme VLA15 chez les enfants et les adolescents. Ces résultats de l'étude de Phase 2 VLA15-221 ont démontré une forte réponse anamnestique un mois après une vaccination avec une dose de rappel de VLA15 (19ème mois) chez les participants pédiatriques (âgés de 5 à 11 ans), adolescents (âgés de 12 à 17 ans) ainsi que chez les adultes (âgés de 18 à 65 ans) pour tous les sérotypes.

En fonction du schéma primaire reçu (vaccination à 0-2-6 mois ou 0-6 mois), une séroconversion (SCR)1 a été observée chez tous les participants à un taux de 95,3 % ou de 94,6 % pour tous les sérotypes d'OspA dans toutes les tranches d'âge. En outre, les titres d'anticorps OspA étaient significativement plus élevés après la dose de rappel qu'ils ne l'étaient un mois après le schéma primaire de vaccinations, avec des augmentations pour tous les sérotypes de 3,3 à 3,7 fois (moyennes géométriques des augmentations) chez les adultes, de 2,0 à 2,7 fois chez les adolescents et de 2,3 à 2,5 fois chez les enfants.

Ces résultats de Phase 2 portant sur l'utilisation d'une dose de rappel soulignent le potentiel du vaccin pour générer une immunité contre la maladie de Lyme dans la population pédiatrique et adolescente. Les titres moyens géométriques (TMG) d'anticorps mesurés chez les enfants et les adolescents un mois après la dose de rappel étaient également élevés.

Le profil d'innocuité et de tolérance de VLA15 après une dose de rappel est conforme aux études précédentes, le vaccin candidat ayant été bien toléré dans toutes les tranches d'âge, quel que soit le calendrier de primo-vaccination. Aucun événement indésirable grave (EIG) lié au vaccin et aucun problème de sécurité n'ont été observés par le comité indépendant de surveillance des données de sécurité (DSMB).

Neurones (stable) a dégagé au premier semestre 2023 un résultat opérationnel de 39,5 ME, ce qui confirme une marge de 10,7% du chiffre d'affaires (11,3% un an plus tôt). Le bénéfice net semestriel s'élève à 25,4 ME, en hausse de 15% par rapport au premier semestre 2022.

L'effectif de Neurones a encore progressé à 6.580 personnes au 30 juin 2023 et la trésorerie nette est en hausse significative à 261,3 ME contre 232,2 ME un an plus tôt.

Neurones confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année : un chiffre d'affaires supérieur à 730 ME et un résultat opérationnel de l'ordre de 10%.

Nexity : Dans le prolongement de la cession de sa filiale polonaise finalisée en juillet 2023, et dans le cadre du recentrage de ses activités de promotion en France, le groupe immobilier Nexity a annoncé la vente effective de ses activités au Portugal à Orion European Real Estate Fund V, fonds d'investissement immobilier géré par Orion Capital Managers.

"Ces deux cessions s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de réallocation du capital sur les activités en France, conformément au calendrier annoncé par Nexity en février 2023 lors de ses résultats annuels. Les produits de cession et la baisse du BFR généré par la gestion extinctive des opérations restantes à l'international participeront au désendettement du Groupe et au financement de nos opérations dans le champ de la Ville durable", explique Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale de Nexity.

VALEURS EN BAISSE

Chargeurs chute de 17%. Le CA est ressorti à 352,8 ME au S1 2023, en baisse de 11,5%, soit un T2 plus dynamique après un T1 en fort repli. La dynamique des nouveaux moteurs de croissance et du pôle Luxe a compensé en partie la contraction temporaire de Chargeurs Advanced Materials, dont les ventes reculent de 23,1% au premier semestre. La croissance de 16,4% du pôle Luxe au S1 2023, a été soutenue par la très forte dynamique commerciale de Chargeurs Museum Studio.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe s'établit à 14,1 ME au S1 2023, soit un taux de marge opérationnelle de 4%, en retrait de 2,4 points. Le résultat net part du Groupe est positif à 3,3 ME au S1 2023.

Avec comme hypothèse le redressement progressif au sein de CAM, Chargeurs a pour ambition d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires supérieur à 800 ME, une marge d'Ebitda comprise entre 9% et 10% et un multiple dette/Ebitda inférieur à 3x.

Abivax : -5% avec Casino (-4%) et Inventiva

DBV : -2,5% suivi de Teleperformance, Worldline

Figeac Aero (-1,6%) a annoncé son chiffre d'affaires au titre du premier trimestre de l'exercice 2023/24, clos le 30 juin. Sur le premier trimestre de l'exercice 2023/24 (du 1er avril au 30 juin 2023), le chiffre d'affaires s'élève à 93,4 ME, contre 65,4 ME au premier trimestre de l'exercice 2022/23.

La croissance du chiffre d'affaires de 42,8% (44,6% en données organiques) est portée d'une part, par la poursuite de la reprise dans le secteur aéronautique et la répercussion partielle de l'inflation, à l'instar des derniers trimestres, et d'autre part, par un effet de base particulièrement favorable, lié à l'impact important sur le premier trimestre 2022/23 de la bascule vers le nouvel ERP.

La division Aérostructures & Aéromoteurs enregistre une croissance de 38,2% de son chiffre d'affaires à 82,3 ME (40,2% en données organiques), contre 59,6 ME au T1 2022/23. Les Activités de Diversification ressortent également en progression de 90,3% sur la période, à 11,1 ME, grâce à une très forte croissance des activités de MTI et une base encore faible.

Cette performance est parfaitement en ligne avec le plan de marche du Groupe.

La dynamique de l'industrie aéronautique impacte positivement l'activité commerciale du Groupe.

D'une part, le Groupe dispose au 30 juin 2023 d'un carnet de commandes stable par rapport au 31 mars 2023 à 3,4 Mds d'euros.

D'autre part, FIGEAC AÉRO confirme une forte activité de consultations, en lien avec la forte demande pour de nouveaux appareils. Pour capter de nouvelles affaires, le Groupe continue (i) à se dimensionner pour avoir les capacités industrielles adéquates, et (ii) à optimiser son organisation et son outil industriel pour améliorer sa performance industrielle. À la lumière de ces progrès, le Groupe confirme entretenir des discussions très rapprochées avec de grands systémiers, qui devraient donner lieu à des développements significatifs.

Compte tenu d'un solide premier trimestre, des bonnes perspectives commerciales, et en prenant comme hypothèse l'absence de dégradation des conditions économiques, le Groupe FIGEAC AÉRO maintient ses objectifs de fin d'année, à savoir :

-Un chiffre d'affaires compris entre 375 ME et 390 ME

-Un EBITDA courant entre 48 ME et 53 ME,

-Des free cash flows entre 16 ME et 20 ME.

Publicis : -1,5% avec Capgemini, Voltalia, Antin, Atos et Rexel

Icade : -1% suivi de Thermador, L'Oreal, ADP, Virbac, STM, Euronext, DS, Air France KLM, Vivendi

PCAS a été informée de l'intention de Seqens, qui détient 76,66% du capital et 86,69% des droits de vote théoriques de PCAS, de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions de PCAS non encore détenues par elle au prix de 8 euros par action PCAS. Si, à la suite de l'OPAS, les conditions en sont remplies, cette offre sera suivie d'un retrait obligatoire.

L'OPAS, initiée par Seqens, est proposée à un prix de 8 euros par action, représentant une prime de 8,9% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse et une prime de 7,4% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'Offre.