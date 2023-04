Ouverture Paris : la semaine débute déjà par un nouveau record pour le CAC 40!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après quatre séances consécutives au cours desquelles le CAC 40 a battu des records, l'indice parisien poursuit sur sa lancée et signe ce matin, à nouveau, un nouveau record historique en séance à 7 548,88 (+0,40%) peu avant 9h30.

Le CAC 40 a clôturé vendredi pour la 1ère fois de son existence au-dessus des 7.500 points à 7.519,61 points, touchant un plus haut historique en séance à 7.533,41 points désormais battu donc.

Alors que les investisseurs semblent convaincus (à plus de 82% selon le baromètre Fedwatch) d'un nouveau et peut-être dernier tour de vis de la Fed de 25 points de base début mai, ce sont les publications trimestrielles des entreprises qui vont tenir le haut du pavé dans les jours qui viennent, avec entre autres Goldman Sachs, Tesla, ASML et Renault, tandis que plusieurs statistiques chinoises de premier plan sont attendues demain!

Wall Street a terminé la semaine, vendredi, sur un tempo modéré au lendemain d'une journée de rebond marquée par une progression de +2% du Nasdaq. Ainsi, le S&P 500 abandonne -0,21% à 4.137 pts, alors que le Dow Jones cède -0,42% à 33.886 pts. Le Nasdaq concède -0,35% à 12.123 pts. Les investisseurs hésitent, malgré des comptes de banques solides dans l'ensemble. Toutefois, les derniers chiffres de la consommation traduisent un net ralentissement.

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

Europe :

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0991 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,26 $. L'once d'or se traite 2.013 $.

Forvia (+2,70% à 21,81 Euros) : Sur le premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé a augmenté de 29% pour s'établir à 6.644 millions d'euros avec : un effet de change négatif très limité de 30 millions d'euros soit -0,6% du chiffre d'affaires de l'année dernière ; l'effet négatif du yuan chinois, de la livre britannique et de la livre turque par rapport à l'euro a plus que compensé l'effet positif du dollar américain par rapport à l'euro ; un effet de périmètre de 67 millions d'euros soit +12% du chiffre d'affaires de l'année dernière, en raison d'un mois additionnel de consolidation de HELLA (dont la consolidation dans les comptes du Groupe a commencé le 1er février 2022) ; une croissance organique de 908 millions d'euros soit +17,6% du chiffre d'affaires de l'année dernière. La croissance organique de +17,6% est à comparer à une croissance de la production automobile mondiale de +2,7% sur la même période, soit une surperformance de 1.490 points de base.

bioMérieux (+0,20% à 97,22 Euros) : Oxford Nanopore Technologies plc qui propose une technologie de détection moléculaire nouvelle génération utilisant des nanopores, et biomérieux, annoncent leur volonté de collaborer afin d'améliorer la santé dans le monde en explorant les possibilités de déploiement du séquençage par nanopore sur le marché du diagnostic des maladies infectieuses. Les deux sociétés étudient ensemble les opportunités d'améliorer la prise en charge des patients en donnant accès à des recherches cliniques et des solutions de diagnostic in vitro (DIV) utilisant les nanopores.

EssilorLuxottica (-1% à 173,90 Euros) : le flux vendeur sur le numéro un mondial des verres optiques est à relier à une note de Bernstein qui a dégradé le dossier à 'performance de marché' en visant 185 euros. L'intégration de GrandVision stimulera la performance à court terme d'EssilorLuxottica, mais des incertitudes planent sur le secteur, affirme l'analyste.

Bouygues : nouvelle opération d'épargne salariale

Néovacs : regroupement d'actions à partir du 2 mai

Delta Drone : regroupement d'actions

Pherecydes Pharma : conformité de son Phagogramme 1.5 aux exigences réglementaires

Eutelsat choisi par Poulsat pour le raccordement à Internet d'écoles en Afrique du Nord

Lysogene : pas de repreneur !