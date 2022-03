Ouverture Paris : la prudence reprend le dessus sur le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme attendu, le CAC40 débute la séance en léger retrait, en baisse de 0,50%, à 6.575 points. L'absence de progrès dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine favorise la hausse des prix des matières premières qui pèse sur les marchés actions. Les prix du pétrole ont en effet connu un nouveau rallye massif cette nuit : le Brent a bondi de plus de 10% à 109 dollars le baril. L'approche du week-end et d'une fermeture des marchés pendant 48h avec toute l'incertitude qu'elle porte, ne devrait pas favoriser les prises de risque sur les actions...

Sur le front militaire, les déclarations d'un porte-parole du Kremlin selon lesquelles l'évocation de progrès dans les discussions était "fausse" et les propos de responsables américains, dont le président Joe Biden, traitant le chef de l'Etat russe, Vladimir Poutine, de "criminel de guerre" pèse sur le sentiment de marché. Dans l'immédiat, au 23ème jour de guerre, la Russie poursuit son offensive, notamment sur les villes de Marioupol et Lviv à l'ouest et aurait établi une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, selon un responsable de la République populaire de Donetsk autoproclamée par les séparatistes pro-russes

En outre, Job Biden a prévenu la Chine qu'il n'hésiterait pas à prendre des sanctions à son encontre en cas d'attitude favorable à la Russie et demande à son homologue Xi Jinping de choisir son camp... Les deux vont s'entretenir aujourd'hui.

WALL STREET

Après un début de séance volatil, la Bourse de New York a signé jeudi une 3e séance de rebond consécutive, le Dow Jones et le S&P 500 sortant de la zone de correction des 10%, et le Nasdaq sortant de son "bear market" (une chute supérieure à 20%). A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,23% à 34.480 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 1,23% à 4.411 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 1,33% à 13.614 pts.

Le Nasdaq ne perd désormais plus "que" 15% par rapport à son sommet de novembre dernier, après avoir perdu jusqu'à 21,6% lundi soir, avant le vif rebond des marchés lié à l'espoir d'un accord de cessez-le-feu en Ukraine, même si celui-ci n'est pas encore conclu. Le Dow Jones ne cède plus que 6,3% sur son record du 4 janvier, tandis que le S&P 500 cède 8% sur son sommet du 3 janvier, alors que les deux indices perdaient respectivement 11,3% et 13% le 8 mars dernier.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (15h00)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (15h00)

Europe :

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1083$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 109,02$. L'once d'or se traite 1.942$.

VALEURS EN HAUSSE

Beneteau (+6,50% à 14,90 Euros) : le ROC du groupe est ressorti à 95,8 ME, très nettement supérieur à la fourchette communiquée en novembre dernier (59-65 ME). Le management vise une croissance 2022 entre +11% et +14%, dont +10% à +13% sur la division Bateau.

Maurel & Prom (+3,60% à 3,48 Euros) affiche une performance financière en forte progression grâce au maintien de la discipline budgétaire dans un contexte économique favorable. Le Chiffre d'affaires ressort à 500 M$, en augmentation de 52% grâce à la hausse du prix de vente moyen de l'huile (72,5 $/b contre 40,1 $/b en 2020). La direction souligne la stricte discipline opérationnelle et financière avec des dépenses d'exploitation et d'administration maintenues à leur niveau de 2020. Le résultat net est de 121 M$, à son plus haut niveau depuis 2011 avec une forte génération de cash flow permettant un désendettement significatif. Le flux généré par les opérations est ainsi de 280 M$, le flux de trésorerie disponible est de 108 M$ après paiement des 100 M$ relatifs à l'accord conclu avec la République Gabonaise. La dette nette s'inscrit à 343 M$ à la fin 2021, en baisse de 112 M$ par rapport à 2020. Le Conseil d'Administration propose le paiement d'un dividende de 0,07 euro par action.

Wendel (+2% à 92,90 Euros) annonce ses résultats annuels, avec une performance solide et profitable des sociétés du portefeuille en 2021 et 1,05 milliard d'euros de résultat net, part du groupe. L'actif net réévalué se monte à 188,1 euros par action, très proche du plus haut historique et en hausse de 20,1%. Environ 640 millions d'euros ont été déployés ou engagés sur les 12 derniers mois. L'actif net réévalué au 31 décembre 2021 est donc très proche de son plus haut historique, à 8,419 MdsE, en hausse de 18,3% depuis le 31 décembre 2020. Le chiffre d'affaires consolidé 2021 ressort à 7,504 MdsE, en hausse de 9,8% en données publiées et en progression de 10,2% en organique sur un an. Les chiffres d'affaires de toutes les sociétés du groupe ont dépassé les niveaux de 2019 sur une base organique.

VALEURS EN BAISSE

EDF (-1,35% à 9,18 Euros) annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de plus de 3,1 Milliards d'euros. La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence, aux titulaires de DPS, 13 DPS permettant la souscription à titre irréductible de 2 Actions Nouvelles. Sur la base du cours de clôture de l'action EDF sur le marché réglementé d'Euronext à Paris le 16 mars 2022 (8,864 euros), la valeur théorique du DPS est de 0,34 euro (étant rappelé que sa valeur évoluera notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action EDF ex-droit), et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 8,53 euros. La souscription des Actions Nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 6,35 euros par action (dont 0,50 euro de valeur nominale et 5,85 euros de prime d'émission). Le prix de souscription fait apparaître une décote de 25,5% par rapport à la valeur théorique de l'action EDF ex-droit et de 28,4% par rapport au cours de clôture de l'action EDF sur Euronext Paris (8,864 euros) du 16 mars 2022.

Michelin (-1,40% à 120,50 Euros) a fait le point sur le marché du pneumatique neuf en février. La direction a indiqué que le marché des pneus première monte, qui équipent les véhicules dès leur sortie d'usine pour les voitures et les camionnettes, avait reculé de 11% en Europe de l'Ouest et centrale en février, après -13% en janvier, mais avait augmenté de 3% en Amérique (après +1%) et grimpé de 19% en Chine (après une stagnation le mois précédent), de quoi faire ressortir une baisse totale à l'échelle mondiale de 2%, après -6% en janvier.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LDC, Rallye, Unibel, Acteos, Samse, Alpha MOS, Bel, Parrot, Believe, Lanson BCC, Lumibird,>Réalités

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHES

Enertime : financement de 2 ME avec le fonds d'investissement YA II PN.

AST Groupe : transfert effectif sur Euronext Growth.

EN BREF

EssilorLuxottica : La joint-venture SightGlass Vision opérationnelle.

Thermador : détaille les impacts de la guerre en Ukraine.

Kerlink reporte à une date ultérieure l'annonce de son plan stratégique.

Europlasma : contrat-cadre avec un acteur majeur des déchets en Suisse.

TFF Group acquiert la Tonnellerie REMOND.

CIS : la Russie a représenté 12,6% de l'activité en 2021.