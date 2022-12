Ouverture Paris : la prudence l'emporte avant les rendez-vous de la FED et de la BCE cette semaine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 recule de 0,50% dans les premiers échanges du jour, à 6.645 points. La prudence domine alors que la semaine qui débute sera une semaine de banques centrales, avec des rendez-vous mercredi (Fed), et jeudi (BCE). Les investisseurs restent majoritairement convaincus que le tour de vis de la Fed sera de 50 points de base (à 74,7% selon le baromètre Fedwatch ce matin), après quatre relèvements consécutifs de 75 points.

Les chiffres supérieurs aux attentes des prix à la production publiés vendredi ont ravivé le doute chez certains, une déception qu'ont un peu atténuée les premiers résultats de l'enquête de l'université du Michigan sur le moral des ménages américains.

Mais les investisseurs attendent surtout les nouvelles projections des dirigeants de l'institution et le discours de son président, Jerome Powell, sur les perspectives d'évolution des taux en 2023.

En outre, les marchés continuent de surveiller l'évolution de l'épidémie de COVID-19 en Chine, où l'assouplissement des restrictions fait craindre une recrudescence des cas d'infection.

WALL STREET

Clôture en baisse à Wall Street, vendredi. La place américaine lâche du lest après des chiffres décevants de l'inflation des prix à la production, qui viennent raviver les craintes de durcissement monétaire accéléré, et balayer une fois de plus tout espoir de "pivot de la Fed".

En clôture de marché, le S&P 500 rend -0,73% à 3.934 points. Le Dow Jones cède -0,9% à 33.476 pts. Le Nasdaq abandonne -0,7%, retraçant les 11.004 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0519$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,41 $. L'once d'or se traite 1.789$.

VALEURS EN HAUSSE

Innate Pharma (+1,80% à 2,14 Euros) a présenté des données d'une analyse préliminaire de l'essai de Phase 2 Tellomak démontrant une activité clinique et un profil de tolérance favorable pour lacutamab. Lacutamab est un anticorps humanisé "first-in-class" induisant la cytotoxicité, ciblant KIR3DL2, chez des patients atteints d'un syndrome de Sézary au stade avancé, une forme de lymphome T.

OL Groupe (+9,70% à 2,83 Euros) : Eagle a confirmé que tous les accords nécessaires ont été obtenus, et que les contrats correspondants ont été signés. Les conditions sont désormais réunies pour procéder à la réalisation de l'opération. Eagle et ses sources de financement, ainsi que les Vendeurs et OL Groupe, sont maintenant prêts à engager le processus de 'closing'. Compte tenu des délais techniques inhérents à ce type d'opérations, ce 'closing' devrait intervenir le 19 décembre.

Sanofi (+1,80% à 90,33 Euros) : "n'a pas l'intention de faire une offre sur Horizon". Il est précisé que "cette annonce doit être traitée comme une déclaration à laquelle s'applique la règle 2.8 du Irish Takeover Panel Act de 1997, Code relatif aux OPA de 2022". Comme les attentes en matière de prix de transaction ne répondent pas aux critères de création de valeur de Sanofi, le groupe pharmaceutique annonce ne plus être en discussion avec Horizon.

VALEURS EN BAISSE

L'Oréal (-1,60% à 349,50 Euros) : le numéro un mondial des cosmétiques fait les frais d'une note de RBC qui a dégradé le dossier à 'sous-performance' avec un objectif ramené de 310 à 290 euros. La qualité des bénéfices se dégrade et le groupe a une exposition défavorable aux marchés développés et aux produits discrétionnaires, détaille l'analyste.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

MedinCell

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

-Jefferies repasse de 'neutre' à 'sous-performance' sur Accor en ciblant un cours de 21 euros.

-Citigroup entame la couverture de la valeur Essilor à l'achat avec un objectif de cours de 210 euros.

-Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Capgemini en visant 221 euros.

-AlphaValue est à l'achat sur Quadient, mais avec un objectif de cours ramené à 20,10 euros.

-RBC repasse de 'performance sectorielle' à 'sous-performance' sur L'Oréal en ciblant 290 euros.

INFOS MARCHÉS

SES-imagotag dans le SBF 120.

Navya obtient un financement de 30 ME auprès d'Eshaq Investment Company.

EN BREF

Thales va concevoir le réseau haut-débit pour les opérations de l'armée de terre française.

MaaT Pharma a présenté des données cliniques prometteuses de MaaT013 lors de l'ASH.

Metavisio : les négociations avec SportsTek Acquisition prolongées jusqu'au 31 décembre.

TheraVet : nouvel accord de distribution pour sa gamme BIOCERA-VET.

TotalEnergies veut forer dès que possible, en 2023, le bloc 9 au Liban.