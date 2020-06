Ouverture Paris : la peur de la 2ème vague renvoie le CAC40 à 4.700 points

Ouverture Paris : la peur de la 2ème vague renvoie le CAC40 à 4.700 points









LA TENDANCE

(Boursier.com) —

Le CAC40 repart fort à la baisse ce matin, cédant 2,75% à 4.705 points. Depuis l'ouverture, il a même déjà fait une incartade sous les 4.700 points à 4 694,84 points. L'indice parisien suit les pas de Tokyo où le Nikkei a chuté de 3,47% en clôture.

Les marchés (alimentaires!) chinois font de nouveau parler d'eux et relancent la crainte d'une 2ème vague. C'est sur l'un d'eux qu'un retour du virus a été détecté. Des étals de saumons seraient en cause. Le reconfinement en urgence de plusieurs quartiers à Pékin ce week-end a semé le trouble parmi les investisseurs qui s'inquiètent des conditions de redémarrage incertaines de l'économie internationale, alors que les Amériques continuent aussi d'être durement secoués par la pandémie, en particulier aux Etats-Unis et au Brésil...

Pékin a fait état de 36 nouveaux cas de coronavirus lors de la journée du 14 juin, un bilan identique à la journée précédente, qui était le plus élevé dans la capitale chinoise depuis la fin mars. Aux Etats-Unis, 25.000 nouveaux cas ont été comptabilisés samedi, le bilan le plus élevé depuis le 2 mai, en raison notamment d'une hausse du nombre de personnes testées.

En France, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé une accélération du déconfinement dès ce lundi notamment pour le secteur de la restauration.

WALL STREET

A l'issue d'une séance volatile, la Bourse de New York a fini en hausse vendredi, regagnant une partie des 6% à 7% perdus la veille. Les marchés ont accusé le coup cette semaine, sous l'effet de prévisions prudentes de la Fed sur la reprise économique, et de craintes d'une deuxième vague de Covid-19. Les cas de coronavirus sont ainsi à nouveau en hausse dans 21 des 50 Etats américains, ce qui risque de ralentir la reprise. Sur la semaine, le pétrole a rechuté de plus de 8%, tandis que l'or a gagné 3,2%, faisant office de valeur-refuge.

L'indice Dow Jones a gagné jusqu'à 3,3% en séance, avant de passer dans le rouge, puis de finir en progression de 1,9% à 25.605 points, après une chute de 6,9% jeudi. L'indice large S&P 500 a gagné en clôture 1,31% à 3.041 pts (-5,8% jeudi) et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a rebondi de 1,01% à 9.588 pts (après -5,27% jeudi). Mercredi, le Nasdaq avait terminé sur un record, au-dessus des 10.000 pts pour la 1e fois.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

Europe :

- Balance commerciale européenne. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.721$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1229$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 37,31$.

VALEURS EN HAUSSE

Erytech Pharma (+6,97% à 8,90 Euros) : en tête des rares hausses du SRD ce matin.

VALEURS EN BAISSE

Orange (-1,60% à 10,24 Euros) considère qu'il pourrait développer sa présence en Afrique et se donne quelques mois pour y avancer ses pions, a déclaré son PDG, Stéphane Richard, dans un entretien accordé aux Echos. "Cela pourrait faire sens pour Orange d'avoir une assise géographique africaine plus importante qu'aujourd'hui et d'être présent dans les grandes économies africaines que sont le Nigeria et l'Afrique du Sud", a-t-il dit. "Si l'on estime qu'il y a des choses à faire, c'est plutôt un calendrier de quelques mois que de quelques années que j'ai en tête", a-t-il précisé.

Verallia (-1% à 25,20 Euros) Environ 130 départs seraient envisagés pour les six usines verrières de Verallia France, dont environ 80 sur le site de Cognac. Le groupe va démarrer une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel le 22 juin.

Sodexo (-4,90% à 60,88 Euros) : le titre, qui sortira du CAC40 le 22 juin prochain, est pénalisé ce lundi par une note de Goldman Sachs qui a dégradé la valeur à 'vendre' tout en réduisant sa cible de 68 à 61 euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Orège, Media 6

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse de 'neutre' à 'vendre' en ciblant un cours de 61 euros sur Sodexo.

Citigroup repasse à l'achat sur Novartis en ciblant un cours de 103 CHF.

INFOS MARCHES

Solocal suspendu.

Albioma entrera dans l'indice SBF 120 le 19 juin.

Noxxon Pharma : nouvelle émission obligataire.

Horizontal Software : HSW Développement pointe à 71,19% des parts.

EN BREF

Nextedia a développé le nouveau site internet du Ministère de la Culture.

Dontnod Entertainment dévoile un nouveau teaser pour 'Twin Mirror'.

Qwamplify : troisième acquisition digitale stratégique en 2020.