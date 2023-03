Ouverture Paris : la hausse se poursuit, le CAC 40 au-dessus des 7.100 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 poursuit dans le vert après son gain de 0,90% d'hier. Il grappille 0,75% à 7.130 points ayant poussé jusqu'à un plus haut de 7 154,56 points, repoussant ainsi le plus haut de la veille à 7 119,59 points.

L'accalmie dans le secteur bancaire, avec le projet de rachat des actifs de Silicon Valley Bank (SVB) par First Citizens BancShares. Michael Barr, vice-président de la Fed, va assurer ce mardi que le système bancaire est "solide et résilient" et que l'argent des déposants est en sécurité, selon des déclarations préparées en vue d'une audition devant le Sénat américain. De même, Martin Gruenberg, président de la FDIC, l'autorité fédérale de garantie des dépôts bancaires, dira pour sa part que le système financier américain est sain et que la plupart des banques ne constatent pas de sortie significative de fonds de la part de leurs clients.

Dans ce contexte, la politique monétaire de la Fed continue de poser question et les avis demeurent partager à propos de la prochaine réunion : selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait laisser ses taux inchangés entre 4,75 et 5% le 3 mai, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. Cette hypothèse affiche 59% de probabilité, contre 41% pour une hausse d'un quart de point.

Après deux semaines délicates dominées par la crise bancaire, l'ambiance était plus sereine à Wall Street lundi, avec des achats à bon compte signalés sur les valeurs financières. Le S&P 500 grappille 0,16% à 3.977 pts et le Dow Jones monte de 0,6% à 32.432 pts, mais le Nasdaq redonne 0,47% à 11.768 pts.

Le climat des affaires en France fléchit légèrement en mars, reculant d'un point à 103. Une évolution conforme aux attentes du marché. L'indicateur qui le synthétise, calculé par l'Insee, reste toutefois au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Le climat se détériore légèrement dans la plupart des secteurs d'activité, sauf dans le commerce de gros (où la situation conjoncturelle s'améliore par rapport à janvier, l'enquête étant bimestrielle dans ce secteur).

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (14h30)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (15h00)

- Confiance des consommateurs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Indices italiens de confiance des consommateurs et entreprises. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0812 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,73 $. L'once d'or se traite 1.957 $.

Quadient (+0,30% à 15,87 Euros) a généré sur son exercice 2022 un chiffre d'affaires de 1.081 ME, en hausse de 5,6% en données publiées et en croissance organique de 1,4%. Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 3,1% sur l'ensemble de l'année et représentent 69% du chiffre d'affaires du Groupe. L'EBIT courant a atteint 150 ME, en hausse de 2,2% en données publiées et en baisse organique de 4,8%. La marge d'EBIT courant se tasse à 13,9% après 14,3% en 2021. Le résultat net part du Groupe s'élève à 13 ME (88 ME en 2021), après prise en compte de 70 ME de charges exceptionnelles non monétaires, liées essentiellement à la perte de valeur constatée sur des écarts d'acquisition et à des dépréciations d'actifs immobiliers.

Sartorius Stedim Biotech (-0,20% à 305,60 Euros) : Lors de la réunion du Conseil d'administration du 27 mars, René Fáber (Directeur Général Délégué et membre du Conseil d'administration) a été nommé Directeur Général de Sartorius Stedim Biotech SA, avec prise d'effet au 28 mars 2023. Il succèdera à Joachim Kreuzburg, à la fois Directeur Général et Président du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech SA depuis juin 2007.

Actia Group, Upergy, Prodways, Balyo

La SG conserve Boiron avec un objectif ajusté de 54 à 52 euros.

JP Morgan surpondère Solvay avec un objectif qui passe de 163 à 167 euros et repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur Antin en ciblant un cours de 19,30 euros.

Nyxoah lève 3 M$ dans le cadre d'une émission d'actions 'At-The-Market'

Erold lance une émission obligataire

Aures Technologies : transfert sur Euronext Growth Paris le 29 mars

Precia Molen annonce l'acquisition de Tess Assured (Nouvelle-Zélande)

Intrasense renforce son portefeuille avec SATT Sud-Est

Linedata ouvre un nouveau bureau à Singapour

MaaT Pharma obtient les autorisations d'essais cliniques de MaaT033 dans deux indications

Wallix signe une alliance technologique avec Kleverware