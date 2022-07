Ouverture Paris : la hausse reprend le dessus pour le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 se hisse tout proche des 5.960 points dans les premiers échanges du jour, à l'approche de 9h30, avec un gain de 0,70% et ce après une brève incursion en territoire négatif en tout début de séance (à 5 901,38 points).

Les investisseurs semblent faire fi de la confirmation de la nette dégradation de l'économie chinoise, ou bien cela était vraisemblablement déjà intégré dans les cours... Elle s'est fortement contractée au deuxième trimestre en raison de l'impact des multiples confinements : le PIB a reculé de 2,6% sur la période avril-juin par rapport aux trois mois précédents. Au premier trimestre, le PIB de la deuxième économie mondiale avait augmenté de 1,4% selon les données officielles révisées. En rythme annuel, la croissance tombe ainsi à 0,4% alors qu'elle atteignait 4,8% sur janvier-mars.

Ce matin, les investisseurs préfèrent retenir qu'aux Etats-Unis, plusieurs responsables de la banque centrale ont calmé le jeu, à l'image du gouverneur Christopher Waller, qui a rejeté l'hypothèse d'une hausse de taux de 1%. De quoi cacher quelque peu dans l'esprit des investisseurs les premiers résultats des grandes banques américaines plutôt décevant : JP Morgan et Morgan Stanley ont annoncé une baisse de leurs profits au deuxième trimestre, ce qui renforce les craintes d'une récession économique.

Au programme du jour, les chiffres mensuels des ventes au détail, ceux de la production industrielle et la première estimation de l'indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan.

WALL STREET

Après un démarrage en très forte baisse jeudi, la bourse de New York a réussi à nettement réduire ses pertes dans la dernière ligne droite, le Nasdaq parvenant même à terminer à l'équilibre. La séance a été difficile, après le choc provoqué la veille par la hausse des prix à la consommation, renforcé par une progression plus forte que prévu des prix à la production en juin. Ces chiffres pourraient encourager la Fed à agir plus agressivement lors de sa prochaine réunion les 26 et 27 juillet, pour tenter de freiner l'inflation.

A la clôture de Wall Street, le Dow Jones a perdu 0,46% à 30.630 points et le S&P 500, plus large, a cédé 0,30% à 3.790 points. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, est stable (+0,03%) à 11.251 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

Europe :

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

- Balance commerciale européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0018$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 99,89$. L'once d'or se traite 1.707$.

VALEURS EN HAUSSE

AXA (+0,50% à 20,86 Euros) Allemagne va céder le portefeuille à Athora Allemagne, pour un montant de 660 millions d'euros, représentant un multiple de 18x les bénéfices de 2022E. L'opération se traduira par un montant total en numéraire net d'impôt estimé de 0,4 MdE pour AXA SA AXA a l'intention de compenser la dilution des bénéfices résultant de la cession par un rachat d'actions qui sera lancé après la clôture de l'opération. Dans le cadre de la transaction, AXA IM conclura un accord afin de fournir des services de gestion d'actifs à Athora jusqu'en 2028. AXA et Athora s'engagent à assurer un transfert fluide du portefeuille et, à ce titre, AXA Allemagne fournira des services administratifs de support à Athora Allemagne jusqu'en 2028. Par la suite, Athora Allemagne reprendra la gestion des contrats, avec toutes les garanties, termes et conditions inchangés. La vente aura un impact non matériel sur le résultat net du Groupe AXA au 1er semestre 2022. La transaction devrait entraîner une réduction du résultat opérationnel5 du Groupe AXA d'environ 36 millions d'euros par an à partir de 2023.

Novacyt (+12% à 1,44 Euro) annonce que son test exsig COVID-19 Direct Real-Time PCR a été approuvé au Royaume-Uni en vertu de la réglementation 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire des dispositifs médicaux. Le test exsig COVID-19 Direct Real-Time PCR est conçu pour détecter une cible du gène du SRAS-CoV-2 au sein de l'ORF1ab et, comme tous les produits PCR direct de la société, supprime le besoin de solutions d'extraction manuelle ou automatisée afin d'améliorer considérablement le flux des laboratoires et de réduire les coûts. En outre, le test est conçu pour être utilisé sur une plateforme ouverte et donc les instruments q16 et q32 de la société, ainsi que d'autres systèmes validés. Ce test est le cinquième produit PCR de la société à être inscrit au registre des produits approuvés du CTDA.

VALEURS EN BAISSE

Genomic Vision (-8,50% à 0,10 Euro) : des prises de bénéfices logiques après l'envolée de 91% d'hier...

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

SMTPC, NHOA

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Dassault Aviation : JP Morgan entame le suivi à "neutre" avec un objectif de 162 Euros

INFOS MARCHÉS

Noxxon Pharma devient TME Pharma.

EN BREF

Safran : déjà 1 million d'heures de vol pour le moteur M88 du Rafale.