Ouverture Paris : la hausse finit par l'emporter sur le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 se retrouve finalement en hausse à l'approche de 9h30 (+0,40% à 6.247 points), malgré une ouverture dans le rouge (-0,16%). Les investisseurs ont digéré les dernières données macroéconomiques inflationnistes et ont visiblement intégré les prochaines hausses de taux d'intérêt, notamment celle de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine... Certains, de plus en plus nombreux, misent désormais sur 100 points de base!

En attendant, les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis et les indices mesurant l'activité dans les régions de New York et de Philadelphie, prévus ce jeudi, donneront aux investisseurs de nouveaux éléments sur la conjoncture économique et la possible trajectoire des taux.

WALL STREET

Place à un petit sursaut mercredi à Wall Street après la sévère correction de la veille... Le S&P 500 grappille 0,34% à 3.946 pts, le Dow Jones +0,10% à 31.135 pts et le Nasdaq +0,74% à 11.719 pts. Après une purge brutale consécutive aux données toujours préoccupantes de l'inflation US, qui font monter la probabilité d'un hausse de taux surdimensionnée de 1% le mois prochain, le marché a tenté de reprendre son souffle. Sur le Nymex, le baril de brut WTI évolue en hausse de 1,7% à 88,55$.

ECO ET DEVISES

La croissance de l'inflation a bien ralenti en août, mais moins qu'initialement estimé. Selon les données finales de l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% sur un an en août, après +6,1% le mois précédent, et contre 5,8% annoncé précédemment. Cette légère baisse du rythme inflationniste résulte du ralentissement des prix de l'énergie (+22,7% après +28,5%) notamment ceux des produits pétroliers (+28,7% après +39%). Les prix des services augmentent sur un an au même rythme que le mois précédent (+3,9%). Ceux de l'alimentation accélèrent (+7,9% après +6,8%) ainsi que ceux des produits manufacturés (+3,5% après +2,7%), détaille l'Insee. En séquentiel, l'indice des prix à la consommation (IPC) affiche une hausse de 0,5%, après +0,3% en juillet (+0,4% en première estimation).

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressort à 6,6% après +6,8% en juillet et contre 6,5% auparavant estimé. Sur un mois, l'IPCH croît de 0,5%, après +0,3% le mois précédent.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale européenne. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 0,9964$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 94,02 $. L'once d'or se traite 1.688$.

VALEURS EN HAUSSE

Carmat (+6,10% à 13,60 Euros) : la perte nette du 1er semestre 2022 s'élève à 26 ME (contre une perte de 26,4 ME au titre du premier semestre de 2021). La trésorerie de la société au 30 juin 2022 s'établit à 47,4 ME, contre 39,2 ME au 31 décembre 2021.

LNA Santé (+5,60% à 31,70 Euros) affiché une bonne dynamique de son activité semestrielle et de ses résultats avec un taux d'Occupation de 93,5% en EHPAD et de 94,5% en SMR. La hausse du CA d'Exploitation est de +8% à 334,5 ME et l'EBIT grimpe de 7,1% à 33,1 ME. Le levier Exploitation ressort en baisse à 1,9 fois. Les perspectives de croissance sont confirmées par la direction avec un CA d'Exploitation 2022 de plus de 675 ME et la préparation du plan 'GE 2027'.

Airbus (+0,90% à 96,37 Euros) : Wizz Air mise tout sur l'A321neo ! Après avoir signé l'an passé une commande ferme portant sur 102 A321 accompagnée de droits d'achats concernant jusqu'à 75 Airbus A321neo supplémentaires pour des livraisons en 2028-2029, la compagnie à bas-coûts a notifié à Airbus son intention d'exercer ses droits d'achat. Gros client de l'avionneur européen, Wizz Air précise que les dates de livraison de ces avions additionnels sont encore soumises à un accord entre les deux parties.

VALEURS EN BAISSE

AB Science (-0,45% à 7,54 Euros) SA annonce aujourd'hui la poursuite de l'étude de phase 2 évaluant l'activité antivirale du masitinib chez les patients ayant un diagnostic confirmé de COVID-19, suite à la recommandation formulée par le comité indépendant de revue des données (IDMC). Cette étude de phase 2 (AB21002) randomisée (1:1), en double aveugle, menée sur 78 patients, vise à évaluer l'efficacité antivirale du masitinib chez les patients non hospitalisés qui risquent de développer un COVID-19 sévère et chez les patients hospitalisés ayant besoin d'oxygène (via un masque ou une canule nasale).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Innate Pharma, Valbiotis, Drone Volt, HiPay, DBT, Forsee Power, Aubay, Assystem, Esker, Prodways, Sidetrade, Arcure

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg reste à l'achat sur Accor avec un cours cible ajusté de 32 à 34 euros.

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur BNP Paribas.

Credit Suisse repasse de 'surperformance' à 'sousperformance' sur Ericsson et de 'neutre' à 'surperformance' sur Nokia.

AlphaValue est à 'alléger' sur Capgemini en visant un cours de 172 euros.

INFOS MARCHÉS

Elis : émission d'OCEANE d'environ 375 millions d'euros.

Albioma : Succès de l'offre publique d'achat amicale initiée par KKR.

EN BREF

Verimatrix : Threat Defense déployée en Arabie Saoudite.

Genoway et SIGMA-ALDRICH élargissent leur alliance stratégique.

Icape : acquisition de 100% du capital de la société LUSODABEL.

TotalEnergies se sépare d'un actif en Irak.