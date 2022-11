Ouverture Paris : la Fed sème le doute, le CAC40 corrige de 1%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance est bien rouge ce jeudi matin, en recul de 1% à 6.212 points sur le CAC40, alors que le discours de la Fed dans la foulée de la nouvelle hausse des taux des fed funds mercredi soir a semé le doute dans l'esprits des boursiers... Wall Street a ainsi terminé en net repli hier soir à l'issue d'une séance en dents de scie, marquée par l'annonce d'un relèvement des taux de 0,75 point de la Fed. Plus que ce réhaussement largement attendu, ce sont les commentaires des responsables monétaires US qui ont déprimé le marché. Le S&P 500 chute de 2,5% à 3.759 pts, tandis que le Dow Jones perd 1,55% à 32.147 pts et que le Nasdaq plonge 3,36% à 10.524 pts.

La Réserve fédérale américaine a donc relevé son principal taux d'intérêt de 3/4 de point dans le but de ralentir l'inflation, tout en suggérant que les futures augmentations du coût du crédit pourraient se faire "à un rythme moins rapide". Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué pour sa part qu'un ralentissement des hausses de taux pourrait avoir lieu dès la prochaine réunion, en décembre. "Cela peut arriver dès la prochaine réunion ou celle d'après", a-t-il précisé... "Aucune décision n'a été prise. Il est probable que nous ayons un débat à ce sujet lors de la prochaine réunion."

Le patron de la Fed a toutefois averti qu'il y avait une importante incertitude sur le niveau que devait atteindre l'objectif de taux des fonds fédéraux, qui pourrait être plus élevé que ce que les responsables de l'institution avaient estimé en septembre.

L'évolution de la formulation du communiqué, publié à l'issue de deux jours de débats, prend en compte l'impact toujours évolutif de la remontée rapide du taux de la Fed et de la volonté de le porter à un niveau "suffisamment restrictif pour ramener l'inflation à 2% à terme"... Les "hausses" de l'objectif de taux "seront appropriées", a encore déclaré la Fed. "En déterminant le rythme des futures augmentations de la fourchette cible, le comité prendra en compte le resserrement cumulatif de la politique monétaire, les délais avec lesquels la politique monétaire affecte l'activité économique et l'inflation, ainsi que les développements économiques et financiers", a-t-elle ajouté.

Rappelons que la banque centrale US a augmenté son taux lors des 6 dernières réunions, opérant sa remontée la plus rapide depuis l'ère Paul Volcker dans les années 1970 et 1980.

Les membres du Federal Open Market Committee (FOMC), le comité de politique monétaire de la Fed, restent "très attentifs aux risques inflationnistes", a ajouté la Fed qui estime que l'économie semble progresser à un rythme modéré, mais avec des créations d'emplois toujours "solides" et un faible taux de chômage.

Les commentaires sur l'objectif de taux susceptible d'être plus élevé que prévu et sur le caractère "très prématuré" de l'idée même d'une pause ont donc fait reculer les marchés...

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en hausse de plus de deux points de base à 4,0796% et le dollar a gagné 0,8% face à un panier de devises de référence. L'euro revient ainsi à 0,98/$.

Le baril de brut WTI a repris 1% sur le Nymex à 89,30$, tandis que le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 28 octobre, a fait ressortir un recul de 3,1 millions de barils des stocks de brut, une baisse de 1,3 MB pour l'essence et une hausse de 0,4 MB pour les stocks de distillés. L'once d'or avance de 0,1% à 1.651$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises.

VALEURS EN HAUSSE

Elior remonte de 3% avec Orpea, Navya, Medincell

Trangène : +2% avec Forsee Power, Nicox, Poxel

Imerys : +1,5% suivi de Innate, Balyo, Orapi

BNP Paribas (+1%) a publié des résultats supérieurs aux attentes de la place au troisième trimestre, les activités de marché ayant compensé un recul des revenus dans les financements et une hausse des charges... La banque du Boulevard des Italiens a dégagé sur le trimestre un bénéfice net en hausse de 10,3% à 2,76 Milliards d'euros, alors que les analystes attendaient en moyenne 2,35 Milliards d'euros. Sur la période écoulée, ses revenus ont crû du 8% tandis que ses charges ont progressé de 6%. Dans ses activités de marché, portées par les dérivés sur matières premières ainsi que par les marchés de taux et de change, les revenus ont grimpé de 14,7%. En revanche dans les financements, sa division Global Banking a vu ses revenus reculer de près de 8%.

"Dans un contexte défavorable, les revenus de Global Banking ont été impactés par des revalorisations de positions invendues de syndication de financements à effet de levier", a expliqué le management de la banque.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires total d'Axa (+1%) est ressorti en hausse de 2% à 78,4 milliards d'euros (76 MdsE sur les 9 premiers mois de 2021), porté par :

- un chiffre d'affaires en assurance dommages des entreprises en hausse de 6%, à 24,4 MdsE

- un chiffre d'affaires en assurance dommages des particuliers en hausse de 4%, à 13,3 MdsE

- un chiffre d'affaires en assurance santé en hausse de 14%, à 13,1 MdsE.

Le ratio de solvabilité II s'établit à 225% au 30 septembre 2022, en recul de 2 points par rapport au 30 juin.

Korian : +1% avec Safran

Stellantis (stable) a dévoilé des revenus en forte progression et supérieurs aux attentes du marché au troisième trimestre, à la faveur d'une hausse des volumes écoulés, d'une augmentation des prix et t d'effets de change favorables. Le chiffre d'affaires net atteint ainsi 42,1 milliards d'euros sur la période, en hausse de 29% sur un an. Le consensus était positionné à 40,1 MdsE.

Les ventes consolidées ressortent à 1.281.000 unités, en hausse de 13%, essentiellement en raison d'une amélioration dans la réception des commandes de semi-conducteurs comparé au 3e trimestre 2021. Les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 41% à 68.000 unités. Le stock de véhicules de la société a grimpé à 275.000 unités, contre 179.000 à fin décembre 2021, en raison de difficultés logistiques notamment en Europe.

"Portés par les réactions enthousiastes suscitées par les EV Days Dodge et Jeep cet été ainsi que par la hausse de 41% de nos ventes mondiales de BEV par rapport au 3ème trimestre 2021, nous mettons en oeuvre la stratégie d'électrification de notre plan Dare Forward 2030 à un rythme accéléré afin de répondre à la forte demande en véhicules électriques. Nous sommes impatients de vous retrouver au CES 2023 qui aura lieu en janvier à Las Vegas, et qui sera l'occasion pour dévoiler le concept Ram 1500 Revolution BEV", déclare Richard Palmer, CFO de Stellantis.

Le constructeur confirme enfin ses objectifs annuels, à savoir une marge opérationnelle ajustée à deux chiffres et des flux de trésorerie disponibles industriels "positifs".

VALEURS EN BAISSE

CGG : -15%. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est ressorti à 610 millions de dollars, en baisse de 5% et en légère hausse pro-forma sur un an. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 35% pour Geoscience, 38% pour Earth Data (soit 73% du total pour DDE) et de 27% pour SMO.

L'EBITDAs des activités du Groupe est de 241 M$, en hausse de +27% sur un an et le taux de marge est de 40%.

L'EBITDAs ajusté des activités du Groupe est de 236 M$.

Le résultat opérationnel des activités du Groupe est de 86 M$. La marge est de 14%, et le résultat opérationnel ajusté des activités du Groupe est de 82 M$, incluant un impact net lié à l'évolution du taux de change EURO/USD estimé à 12 millions$ comparé à l'année passée.

Le résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié à IFRS 15, ressort à 97 M$.

Le coût de la dette s'élève à -75 M$. Le montant total d'intérêts payés à fin septembre est de -47 M$.

Après impôts, le résultat net des activités poursuivies est de -2 M$. Le résultat net du Groupe à fin septembre 2022 est de -4 M$. Le résultat net part du Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires, est de -2 M$ (-1 ME au 1er semestre 2022).

La trésorerie du Groupe à fin septembre s'élève à 325 M$ et inclut 225 M$ de trésorerie disponible et 100 M$ de lignes de crédit revolving non tirées. La dette nette ressort à 976 M$. Le ratio d'endettement, dette nette sur EBITDAs ajusté des activités est de 2,5x à fin septembre 2022.

CGG ajuste ses objectifs 2022. Ainsi, le chiffre d'affaires des activités 2022 est attendu autour de 900 M$, stable proforma sur un an.

L'Ebitdas des activités 2022 attendu autour de 380 M$, en hausse de 10% sur un an et de 15% pro-forma. La marge 2022 d'Ebitdas des activités ressortirait en hausse à environ 42% grâce à un mix des activités plus favorable.

Les investissements multi-clients (EDA) 2022 sont attendus autour de 200 M$ avec un taux de préfinancement autour de 60-70% du fait du décalage de préfinancements de nos projets Brésil sur 2023. Investissements industriels et 'R&D' 2022 attendus à environ 60 m$, en baisse de 10 m$ par rapport à l'objectif 2022 initial.

Le free EBITDAs 2022 (EBITDAs - Investissements) est attendu autour de 120 M$ sur la base de ces nouvelles hypothèses, quasiment en ligne avec les attentes de CGG issues des objectifs initiaux de début mars 2022.

CGG confirme un cycle haussier à partir de 2023 suite au raffermissement actuel du marché.

Legrand : -7%. Sur les 9 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti en hausse de 19,1% par rapport à la même période de 2021, pour s'établir à 6.154 ME. La progression organique des ventes est de +10,1% sur la période, avec +9,7% dans les pays matures et +11,3% dans les nouvelles économies. En dépit de contraintes exogènes liées notamment à des tensions sur les approvisionnements, en particulier en composants électroniques, et à un contexte géopolitique défavorable, l'évolution organique des ventes des neuf premiers mois reflète la forte dynamique commerciale de Legrand (nombreux succès commerciaux et pricing power), ainsi qu'une gestion toujours très active de la 'supply chain'.

L'effet périmètre lié aux acquisitions est de +2,4%. Sur la base des acquisitions réalisées, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet serait d'environ +3% en année pleine.

L'impact de l'effet de change sur les neuf premiers mois de l'année est de +5,6%. Sur la base des taux de change moyens du mois d'octobre 2022 seul, l'effet de change annuel sur le chiffre d'affaires serait de près de +6% en 2022.

Au cours des 9 premiers mois de l'année, le résultat opérationnel ajusté s'établit à 1.240 ME, soit une hausse de +12,1% par rapport à la même période de 2021. La marge opérationnelle ajustée ressort donc à 20,2% des ventes des neuf premiers mois.

Avant acquisitions (à périmètre 2021), la marge opérationnelle ajustée atteint 20,4% du chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2022, -1,0 point en-dessous du niveau des neuf premiers mois de 2021.

Dans un contexte de fortes inflations persistantes (dont une hausse d'environ +15% pour les matières premières et composants sur les neuf premiers mois, avec plus de +11% au troisième trimestre seul), le maintien d'une rentabilité élevée reflète une solide maîtrise des frais et des prix de vente.

Le résultat net part du groupe progresse de +16,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2021, et s'établit à 812 ME. La hausse de +113 ME provient principalement de :

- la croissance du résultat opérationnel (+123 ME) ;

- l'évolution favorable (+12 ME) du résultat financier et de change ; et

- la hausse du montant de l'impôt sur les sociétés (-22 ME).

A 1.156 ME, la marge brute d'autofinancement représente 18,8% des ventes des neuf premiers mois de 2022, en baisse de -0,9 point par rapport à la même période de 2021.

Faurecia (-6%) et HELLA, opérant conjointement sous le nom de FORVIA, organisent aujourd'hui leur premier Capital Markets Day commun à partir de 11h00, au cours duquel le Groupe présentera Power25, son nouveau plan à moyen terme visant à générer une croissance rentable, renforcer la génération de trésorerie et accélérer le désendettement du Groupe.

Après s'être engagé dans une profonde transformation qui a vu Faurecia devenir indépendant de Stellantis et réaliser l'acquisition transformante d'HELLA, le Groupe combiné est désormais bien positionné pour devenir un leader global dans les technologies de mobilité durable, en ligne avec sa mission nouvellement dévoilée : "We pioneer technology for mobility experiences that matter to people".

Les ambitions du plan Power25 de FORVIA sont axées sur trois priorités stratégiques :

Une croissance des revenus tirée par l'innovation et le développement durable ;

L'amélioration de la rentabilité grâce à un contrôle rigoureux des coûts permettant d'abaisser structurellement le seuil de rentabilité ;

Une forte conversion des liquidités et une gestion active du portefeuille conduisant à accélérer le désendettement du Groupe.

Ces ambitions se traduisent par de nouveaux objectifs financiers pour 2025 (fondés sur l'hypothèse d'une production automobile mondiale de 88 millions de véhicules en 2025, y compris ceux entre 3,5 et 6 tonnes en Asie vs. 89 millions en 2019, et tenant compte du programme de cession de 1 milliard d'euros qui doit être achevé d'ici à la fin de 2023) :

-Chiffre d'affaires 2025 : environ 30 milliards d'euros

-Marge opérationnelle 2025 : supérieure à 7% du chiffre d'affaires

-Flux de trésorerie net 2025 : 4% du chiffre d'affaires

-Ratio Dette nette / EBITDA ajusté au 31 décembre 2025 : inférieur à 1,5 fois.

Icade : -5% avec Rallye, S30 (-4%) et Soitec (-3%)

Plastic Omnium : -2,5% avec Fnac Darty, Michelin, Saint-Gobain, Rexel

Capgemini : -2% suivi de Remy Cointreau, DS, Hermès, Air France KLM, JC Decaux, Nexans, Schneider, Ubisoft