Ouverture Paris : la correction se poursuit

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le marché parisien poursuit sa correction entamée en fin de semaine dernière ce lundi, alors que les indices boursiers mondiaux chutent de concert ce matin, toujours à l'écoute du durcissement spectaculaire du discours de la Réserve Fédérale pour tenter de lutter contre l'inflation... Dans ces conditions, les résultats largement anticipés de la Présidentielle française avec la réélection d'Emmanuel Macron passent au second plan. Le CAC40 abandonne 1,25% à 6.485 points après une ouverture en recul de 2%.

Les taux d'intérêt à long terme continuent de grimper des deux côtés de l'Atlantique, certains responsables de la BCE ayant aussi haussé le ton monétaire ces dernières heures. En Asie, la baisse l'emporte largement avec une correction de 1,9% à Tokyo et plus de 4% de perdu en Chine.

WALL STREET

La Bourse américaine a plongé de plus de 2,5% vendredi, en réaction aux propos offensifs tenus la veille par le président de la Fed, Jerome Powell... Ce dernier a donc indiqué qu'une hausse des taux directeurs d'un demi-point sera "sur la table" pour la réunion de mai, et a laissé entendre que d'autres hausses de même ampleur pourraient suivre rapidement afin de juguler l'inflation. Aucun secteur n'a été épargné vendredi par la baisse, alors que les rendements obligataires ont continué de se tendre, à plus de 2,9% pour le T-Bond à 10 ans américain. Le pétrole a reculé sur fond de craintes sur la demande de la Chine, où les confinements anti-Covid pèsent sur l'activité.

A la clôture, le Dow Jones a perdu 2,82% à 33.811 points, sa pire chute depuis octobre 2020. L'indice large S&P 500 a lâché 2,77% à 4.271 pts, tandis que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a abandonné 2,55% à 12.839 pts. Témoignant de la nervosité des investisseurs, l'indice VIX de la volatilité (surnommé "l'indice de la peur") a flambé de 23% pour remonter à 27,97 points.

Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow Jones a perdu 1,86%, le S&P 500 a chuté de 2,75% et le Nasdaq a perdu 3,8%. Depuis le début de l'année, les pertes des trois indices américains atteignent respectivement 7%, 10,3% et 18%.

ECO ET DEVISES

Les tensions obligataires perdurent depuis les déclarations de Jerome Powell signalant une accélération du rythme du resserrement monétaire de la Fed... Aux Etats-Unis, les marchés à terme anticipaient vendredi soir une hausse d'un demi-point du taux des "fed funds" en mai, puis un tour de vis majeur de trois quarts de point en juin, suivi d'une nouvelle hausse d'un demi-point en juillet, ce qui porterait le taux à 2,00%-2,25% dès la fin juillet, selon l'outil FedWatch de CME Group. Pour la fin de l'année, la probabilité que ce taux se situe autour de 3% a dépassé les 50%.

Vendredi soir, le rendement de l'emprunt d'Etat américain (T-Bond) à 10 ans pointait à 2,90%, au plus haut depuis novembre 2018. Le rendement du T-Bond à 2 ans, qui réagit davantage à la politique monétaire, a culminé en séance à 2,72% avant de finir à 2,70% (+4 pb), lui aussi au plus haut depuis novembre 2018. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, grimpe proche des 1%. Ces taux ont flambé depuis le début de l'année, qu'ils avaient commencée respectivement à 1,5% pour le "10 ans" US, à 0,72% pour le "2 ans" et à -0,18% pour le "10 ans " allemand.

Lors de sa réunion de mars, rappelons que la banque centrale américaine avait relevé le taux des "fed funds" d'un quart de point (25 pb), sa première hausse depuis trois ans, pour le porter entre 0,25% et 0,50%. Les responsables de la Fed estiment que le niveau neutre pour l'économie serait d'environ 2,4%. Mais plusieurs membres de la Fed pensent qu'il faudra aller plus loin pour tacler l'inflation, qui a atteint 8,5% sur un an en mars aux Etats-Unis. James Bullard, patron de la Fed de St-Louis, estime même qu'il faudrait porter le taux des "fed funds" à 3,5% d'ici à la fin de l'année, et les relever de trois-quarts de point dès mai...

Jeudi soir, le président de la Fed, Jerome Powell avait tenu des propos particulièrement fermes, affirmant qu'il lui semblait "approprié d'agir un peu plus vite que prévu" pour relever les taux directeurs, et martelant qu'il était "absolument essentiel" de maîtriser l'inflation. Il a reconnu pour la première fois que le sujet d'une hausse de 50 points de base "sera sur la table" à la réunion des 3 et 4 mai. Il s'est aussi dit favorable à l'idée de relever rapidement les taux ("front-loading") lors du cycle de sortie de politique monétaire accommodante.

M. Powell a ajouté que la Fed ne pariait pas sur le fait que l'inflation aurait atteint un pic en mars, et qu'elle "agira rapidement" pour ramener les taux directeurs à un niveau neutre, voire en terrain restrictif si c'est approprié. Le patron de la Fed a aussi reconnu que l'objectif de la banque centrale de piloter une atterrissage en douceur de l'économie ne sera "ni simple ni facile".

L'euro recule ce matin sur les 1,0775/$. Le pétrole revient à 103$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Erytech Pharma (+9%). La société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges a annoncé aujourd'hui la vente de son site de production américain à Catalent, une société de développement et de fabrication à façon (CDMO), leader dans le domaine des thérapies innovantes.

Selon les termes du contrat d'achat d'actifs entre ERYTECH et Catalent ("APA"), Catalent acquiert l'usine de production de thérapies cellulaires d'échelle commerciale d'ERYTECH à Princeton, New Jersey, aux États-Unis pour un montant total de 44,5 millions de dollars. Catalent propose de reprendre le personnel actuel du site d'ERYTECH, environ 40 personnes.

Les parties concluront également un accord d'approvisionnement à long terme, en vertu duquel Catalent fabriquera le produit candidat principal d'ERYTECH, eryaspase (GRASPA), pour un approvisionnement clinique et commercial aux États-Unis.

Ubisoft : remonte encore de 5% avec SFPI (+4%), Sword (+3,5%) avec Neoen

Engie remonte de 2% recommandé par la Deutsche Bank avec Ose, Innate

Atos : +1,5% avec Coface, Vinci, Eurofins, Linedata, Voltalia, Colas

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a informé le Luxembourg qu'EDF (+1%) avait mis à l'arrêt en mars le réacteur 3 de sa centrale nucléaire de Cattenom en Moselle, selon un courrier consulté par l'agence Reuters, après que le gouvernement du Grand-Duché lui a fait part de son inquiétude sur la sécurité du site situé à proximité de la frontière...

VALEURS EN BAISSE

Le distributeur de matériel médical Euromedis (-20%) a connu un second semestre 2021 marqué par un fort ralentissement de l'activité. Son chiffre d'affaires s'est établi à seulement 40 ME contre 71,9 ME sur le premier semestre, soit un chiffre d'affaires total de 111,9 ME pour l'exercice 2021 contre 193,4 ME en 2020. L'EBITDA consolidé du second semestre 2021 ressort à -4,1 ME contre 10,5 ME au premier semestre 2021 pour s'établir à 6,4 ME pour l'exercice 2021 (33,5 ME en 2020). Le résultat net part du groupe ressort quant à lui à 2,3 ME pour l'exercice 2021 contre 22,7 ME en 2020.

Valneva : -11%. La société spécialisée dans les vaccins a fait un point sur l'avancée du processus de revue réglementaire de son candidat vaccin inactivé contre la COVID-19, VLA2001, par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Suite à la réunion du CHMP la semaine dernière, Valneva a reçu une nouvelle Liste de Questions (LoQ). Celle-ci inclut des demandes de soumission de nouvelles données et de justifications supplémentaires d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché.

Valneva va répondre à ces questions dans les prochains jours. Si le CHMP accepte les éléments envoyés par Valneva, la Société pourrait obtenir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au cours de ce trimestre.

Maurel & Prom : -5% avec Vallourec, CGG, HDF

La variation du résultat financier de Theranexus (-3,8%) (perte de 396 KE en 2021 contre un produit de 307 KE en 2020) est liée à la valorisation des actions de la société détenues dans le cadre du contrat de liquidité. Cet effet est sans incidence sur la trésorerie de la société.

L'impôt sur les bénéfices comprend très majoritairement le Crédit Impôt Recherche dont le remboursement est attendu en 2022. Celui-ci est en hausse en 2021 par rapport à 2020 du fait de la hausse des prestations notamment dans le cadre des travaux de recherche dans la maladie de Batten. En conséquence, le résultat net 2021 est donc de -8.150 KE.

Au 31 mars 2022, Theranexus affiche une trésorerie de 13 ME lui donnant une visibilité supérieure à 18 mois. Cette trésorerie intègre le versement de 1,7 ME sous forme d'avances et subventions dans le cadre du financement de NeuroLead ainsi que le versement de 800 KE par Bpifrance dans le cadre d'un Prêt Innovation 'R&D', tous deux reçus au cours du premier trimestre 2022.

Eramet : -3% suivi de SMCP

Navya : -2,5% suivi de Nicox et BigBen

Le résultat financier du premier trimestre 2022 de Technip Energies (-2%) ressort en ligne avec le cadre financier de l'exercice complet pour 2022. La croissance du chiffre d'affaires ajusté est de 4%. La Marge d'EBIT récurrent ajusté s'inscrit à 6,6% et le résultat net ajusté de 72 millions d'euros.

Le carnet de commandes ajusté a diminué de 12% en glissement annuel pour atteindre 15.632,4 millions d'euros, ce qui équivaut à 2,3 fois le chiffre d'affaires de l'exercice pour 2021.

Orpea : -2% avec Chargeurs, Thermador, Assystem, Groupe Crit

Saint-Gobain (-1,8%) et le groupe turc Dalsan annoncent avoir signé un accord de coentreprise en vertu duquel ils fusionneront leurs activités de plâtre et plaques de plâtre en Turquie. Saint-Gobain Rigips et Dalsan Alçi ont généré à eux deux un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2021. En 2023, une fois l'investissement industriel achevé de la nouvelle usine de Turgutlu (Manisa), les deux sociétés bénéficieront d'une position de leader avec une capacité de production annuelle de 100 millions de mètres carrés de plaques de plâtre, 2 millions de tonnes de plâtre et 50 millions de mètres de profilés métalliques.

Kering : -2% avec Wendel, Mersen, Trigano, L'Oreal, LVMH

Le groupe Icade (-1,5%) a annoncé de solides performances pour les trois premiers mois de 2022.

Du côté des foncières, les revenus locatifs ressortent en hausse de +6,1% à 143,3 ME (part du groupe) :

Foncière Tertiaire : revenus locatifs à 86 ME (+1,4%) dans un contexte de rotation d'actifs soutenue

Foncière Santé : revenus locatifs en forte hausse de +14,6% à 52 ME portés par la croissance du portefeuille.

La direction note les premiers signes positifs de l'inflation sur l'indexation des loyers avec un effet au T1 de l'ordre de +1,3% sur les foncières, attendu en hausse sur le reste de l'exercice.

Dans la promotion, le chiffre d'affaires économique est en croissance de +6% à 264 ME, avec des réservations en hausse de +28% (en valeur) et une poursuite d'une dynamique commerciale soutenue sur le T1 2022.

Bolloré (-1,5%) a fait état d'un chiffre d'affaires de 5,698 milliards d'euros au premier trimestre 2022, en progression de 28% à périmètre et taux de change constants.

Vivendi (-1%) a dévoilé au titre du premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires en hausse de 13,4% à 2,377 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constants, la progression ressort à 7,9%. Le consensus tablait sur des recettes de 2,26 MdsE. Cette augmentation résulte principalement de la hausse de l'activité de Groupe Canal+ (+6%), ainsi que de la forte progression de celle de Havas Group (+11,3%), de Gameloft (+10%) et de Vivendi Village (x 3,8). Canal+, devenu l'actif le plus important du groupe depuis la scission d'Universal Music Group, a vu ses ventes augmenter de 6% (à taux de change et périmètre constants) à 1,45 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de Havas Group s'est quant à lui établi à 591 ME, en hausse de 11,3% à taux de change et périmètre constants.

La firme n'a pas fourni de prévisions pour le reste de l'exercice...

Generix Group, ses principaux dirigeants, dont Jean-Charles Deconninck, Mme Aïda Collette-Sène, Ludovic Luzza et Philippe Seguin et Pléiade Investissement et ses dirigeants (Pléiade), annoncent être entrés en négociations exclusives le 22 avril 2022 avec le fonds Montefiore Investment en vue de la conclusion d'un protocole d'investissement prévoyant la création d'une société ad hoc (New Gen) ayant vocation à acquérir les titres financiers détenus par les Dirigeants et Pléiade au capital de Generix Group, par voie d'apports en nature et de cession, et à déposer ensuite une offre publique d'acquisition qui serait financée par Montefiore.

Dans le cadre de l'Opération, Pléiade apporterait l'intégralité de ses actions Generix Group, représentant 44,8% du capital (37,4% sur une base pleinement diluée) et 43,2% des droits de vote de cette dernière à New Gen, qui réaliserait l'acquisition des actions et BSA détenus directement ou indirectement par les Dirigeants de Generix Group, représentant ensemble 6% du capital (21,3% sur une base pleinement diluée en cas d'exercice des BSA) et 6,7% des droits de vote de cette dernière.

Une partie de ces actions et BSA des Dirigeants seraient acquis en numéraire sur la base d'un prix par action Generix Group égal à 9,5 euros, le solde étant réinvesti par voie d'apport en nature à New Gen sur la base d'un prix identique.