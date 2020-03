Ouverture Paris : la chute pour le CAC40, encore la chute...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 sous les 3.800 points. C'est le constat ce matin. L'indice parisien chute à nouveau de -8%... Personne n'a la solution pour calmer les marchés alors que la situation sanitaire et donc économique se dégrade en Europe... Le nouveau "QE" de la Fed de 700 Milliards de Dollars annoncé cette nuit ne semble pas faire d'effet sur les places européennes ce matin. Le CAC40 est attendu sur un nouveau très fort recul à l'ouverture d'après les indicateurs de préséance. A Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 2,46% malgré les mesures supplémentaires de soutien à l'économie de la BoJ, avec notamment des achats supplémentaires d'actifs comme les fonds d'actions indiciels (ETF).

En plus du 'QE', la Fed, qui avait déjà effectué une baisse surprise d'un demi-point du taux des "fed funds" le 3 mars, dans une fourchette de 1% à 1,25%, l'a donc cette fois ramené entre 0% et 0,25%. Elle a surpris une nouvelle fois les marchés en devançant sa réunion prévue mardi et mercredi prochains.

Les investisseurs ont les yeux rivés sur les statistiques des nouveaux cas et morts du coronavirus. Seule une inversion de tendance à ce niveau pourrait sans doute inverser la tendance boursière. En attendant, ils s'affolent d'un monde à l'arrêt et d'économies lourdement affectées. Les mesures de soutien se multiplient, à l'image des 550 Milliards d'Euros annoncés par l'Allemagne. Du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. En France, la BPI va renforcer son soutien à l'économie. Du côté de la Chine, si l'épidémie semble enrayée, on mesure d'ores et déjà les conséquences sur l'économie. Elle a encaissé une chute de la production industrielle de 13,5% et des investissements de 24,5%.

WALL STREET

La Bourse de New York s'est envolée de plus de 9%, vendredi, après s'être effondrée de près de 10% jeudi soir (son pire coup de tabac depuis le lundi noir du krach de 1987). Les investisseurs ont repris espoir après que Donald Trump a décrété l'urgence nationale pour lutter contre le coronavirus, ce qui permettra de débloquer jusqu'à 50 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie. L'Union européenne a annoncé de son côté la mise en place d'un fonds de 37 MdsE, et va assouplir ses règles financières face aux circonstances exceptionnelles actuelles.

A la clôture, l'indice Dow Jones a repris 9,36% à 23.185 points, après avoir plongé de 9,99% la veille, sa pire journée depuis le krach boursier de 1987. L'indice large S&P 500 a regagné 9,29% à 2.711 pts, après avoir lâché 9,51% jeudi, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a avancé de 9,35% à 7.874 pts après une perte de 9,43% jeudi.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (13h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.653$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1178$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 34,34$.

VALEURS EN HAUSSE

Tonnellerie Francois Freres (+3,70% 28 Euros) : Comme lors de chaque séance de chute, certaines valeurs bravent la tendance... Souvent de façon anecdotique...

VALEURS EN BAISSE

TechnipFMC (-11,10% à 5,19 Euros) souligne ce matin que les conditions de marché ont considérablement changé en raison de l'épidémie de COVID-19, de la forte baisse des prix des matières premières et de la volatilité accrue des marchés boursiers mondiaux. "L'impact de ces événements a créé un environnement de marché qui n'est pas actuellement propice à la séparation prévue de la Société en TechnipFMC et Technip Energies" souligne le groupe.

Compagnie des Alpes (-0,45% à 17,58 Euros) : Dominique Marcel, Président-directeur général a fait le point sur la situation concernant le COVID-19 et ses conséquences : "Nous traversons une période inédite qui nécessite civisme, solidarité et réactivité. Notre Groupe suit, jour après jour, avec la plus grande attention chaque nouveau développement lié au coronavirus (COVID-19) et à sa propagation, tout particulièrement dans les régions où ses sites - domaines skiables et parcs de loisirs - sont implantés Nous sommes en contact permanent avec les autorités locales concernées et suivons au plus près les préconisations des autorités de chacun des pays où nous sommes présents. Ceci nous a conduit à fermer temporairement l'ensemble de nos parcs de loisirs et, en lien avec nos autorités délégantes, à mettre fin à la saison des domaines skiables. Notre priorité absolue est la santé de nos collaborateurs et de l'ensemble des personnes avec qui notre organisation est amenée à interagir".

ADP (-14,90% à 79,15 Euros) : considère qu'il ne sera pas possible d'atteindre les prévisions d'EBITDA 2020 si la tendance observée sur les 14 premiers jours de mars se poursuivait et, a fortiori, si elle devait s'amplifier. Il est par ailleurs trop tôt pour estimer les impacts de la situation sur les objectifs 2016-2020 du plan Connect 2020. L'hypothèse de durée de rétablissement du trafic serait de 3 mois. Sur la base de ces hypothèses, la perte d'EBITDA du Groupe ADP en valeur absolue serait de l'ordre de 190 ME.

ILS ONT PUBLIÉ...

Carbios

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse de 'sous-performance' à 'neutre' sur le groupe Carrefour avec un cours cible remonté de 15 à 16 euros.

JP Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur

Safran en ciblant un cours de 95 euros.

AlphaValue reste à l'achat sur Teleperformance avec un cours cible ajusté de 243 à 220 euros.

HSBC repasse à l'achat sur le dossier Air Liquide en ciblant un cours de 132 euros.

INFOS MARCHÉ

Eiffage annule l'augmentation de capital réservée aux salariés.

Amundi monte à 5,46% du capital de la Société Générale.

EN BREF

Société des Bains de Mer : les hôtels sont ouverts ; les casinos et restaurants sont fermés.

Compagnie des Alpes ferme ses parcs de loisirs jusqu'au début avril.

Bureau Veritas reporte son AG face à l'épidémie de coronavirus.

Baccarat annonce le départ de sa directrice générale.

Téléverbier : fermeture immédiate du domaine skiable.