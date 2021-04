Ouverture Paris : la Bourse de Paris enclenche de nouveau la marche avant!

Ouverture Paris : la Bourse de Paris enclenche de nouveau la marche avant!









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 en a encore sous le pied! Il s'affiche en hausse de 0,60% dans les premières minutes de cotations ce matin à 6.160 points et a même inscrit un nouveau plus haut depuis 2007, à 6 171,45 points.

Le CAC40 tente donc de s'extirper de l'étroit couloir dans lequel il évolue depuis le début de la semaine, mais il le fait sans grand volume puisque, à 9h30, moins de 200 ME ont changé de mains depuis le début de la séance sur les valeurs de l'indice phare parisien, ce qui est faible. Désormais haut perché, le CAC40 manque toutefois de catalyseurs de fond pour poursuivre son mouvement. La faiblesse des volume apporte aussi un bémol au niveau actuel de l'indice parisien.

Dans la publication du compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire publié mercredi soir, la Réserve fédérale a estimé qu'il faudrait encore "quelque temps" avant d'observer des progrès plus importants concernant ses objectifs, à savoir le plein-emploi et une inflation moyenne de 2%. Cette communication, qui été guettée par les marchés, laisse entrevoir un soutien monétaire encore important de la Fed, ce qui alimente les espoirs d'un fort rebond économique en 2021.

WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, le S&P 500 franchissant de justesse un nouveau record, après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, qui a confirmé son attentisme en matière de politique monétaire. Les marchés ont par ailleurs digéré les annonces de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, qui a détaillé le projet de réforme de la taxation des entreprises visant à financer le plan sur les infrastructures de 2.300 milliards de dollars du président Joe Biden. Ce dernier a appelé mercredi les élus Républicains à soutenir ce plan.

A la clôture, le Dow Jones a grappillé 0,05% à 33.446 points, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,15% à 4.079 pts, un nouveau sommet donc, deux petits points au-dessus de son record de lundi. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fini sur un léger recul de 0,07% à 13.688 pts.

ECO ET DEVISES

Les commandes à l'industrie allemande ont augmenté en février pour le deuxième mois consécutif sous l'effet d'une forte demande intérieure, montrent les statistiques officielles publiées jeudi.

Les commandes à l'industrie ont progressé de 1,2% en données ajustées des variations saisonnières, en ligne avec le consensus de Reuters, après une hausse de 0,8% (chiffre révisé) en janvier, selon les données de Destatis, l'Office fédéral de la statistique.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Stocks finaux de grossistes. (16h00)

Europe :

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1873 ce matin. Le baril de Brent se négocie 62,74$. L'once d'or se traite 1.742$.

VALEURS EN HAUSSE

Europcar Mobility Group (+1,20% à 0,28 Euro) a publié mercredi soir une perte nette part du groupe de 645 millions d'euros en 2020, contre un bénéfice net de 38 millions d'euros en 2019. La perte nette inclut 249 ME de charges non récurrentes et de dépréciations d'actifs, a précisé le groupe. Sous l'effet de la crise du coronavirus, le chiffre d'affaires a chuté de 45% en 2020 pour revenir à 1,76 milliard d'euros, contre 3,02 MdsE en 2019, sur une base proforma. La société a enregistré l'an dernier une perte d'exploitation de 172 ME contre un bénéfice avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 389 ME un an plus tôt. Europcar ne fait pas de prévisions pour l'exercice 2021 en cours, mettant en avant une "vision prudente sur le premier semestre 2021 compte tenu de la visibilité encore limitée.

Argan (+0,50% à 81,50 Euros) enregistre des revenus locatifs de 38,2 ME, en croissance de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette forte croissance est le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2020 ainsi que de la livraison d'un nouveau développement.

Biosynex (+2% à 23,78 Euros) annonce la signature d'une offre ferme en vue d'acquérir 100% des actions et des instruments dilutifs de la société Avalun. S'appuyant sur une technologie protégée par de multiples brevets issue du CEA Leti (Laboratoire d'Electronique des Technologies de l'Information du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives) à Grenoble, Avalun a développé un automate de diagnostic in vitro portable et connecté de nouvelle génération dénommé LabPad. Bien que tenant dans la main, ce lecteur permet non seulement la réalisation de tests immunologiques mais aussi la réalisation de tests de coagulation, ce qui en fait "l'une des plateformes de biologie portable disposant du plus large champ d'application".

VALEURS EN BAISSE

EDF (-1,29% à 12,24 Euros) : retombe quelque peu après le gain de plus de 10% d'hier. Alors que les négociations autour de la réforme du nucléaire français et de la réorganisation d'EDF traînent en longueur, Bercy évaluerait à environ 10 milliards d'euros le montant qu'il lui faudrait débourser pour sortir le titre de la cote, croit savoir Reuters en citant des sources syndicales. Le projet prévoirait en effet que la société mère EDF SA soit entièrement renationalisée, alors que l'Etat détient actuellement un peu moins de 83,7% du capital. Compte tenu de la participation actuelle de l'État, ces 10 MdsE suggèrent en effet un prix pour les actionnaires minoritaires de près de 20 euros par action...

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bio-UV, Osmozis, Winfarm, Ecomiam, Biocorp, Theranexus.

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

-

INFOS MARCHES

Amoéba émet une première tranche de 60 OCA.

EN BREF

Voltalia : pleine puissance pour VSM2 !

Dontnod Entertainment éditera le prochain jeu de PortaPlay.

Ekinops sélectionné par Telus.

Alstom : première commande de trains à hydrogène en France.