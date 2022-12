Ouverture Paris : la BoJ surprend, le CAC 40 file sous les 6.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les marchés actions sont quelque peu perturbés ce matin par l'annonce d'un ajustement surprise de la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), qui était restée ultra-accommodante jusqu'ici contrairement aux autres banques centrales. Le Nikkei en a subi les conséquences en chutant de 2,46%. Et le CAC 40 cède plus de 1% à 9h30 passant sous les 6.400 points.

Cette décision intervient alors que les autres banques centrales, Fed et BCE en tête, ont douché la semaine passée les espoirs des investisseurs de voir ces dernières rapidement mettre fin à leur resserrement monétaire après des données sur l'inflation américaine plus faibles que prévu... Le fameux "point pivot" n'est donc pas encore pour tout de suite ! Au Japon, les analystes n'attendaient aucun changement de la politique monétaire japonaise et ont été surpris par la décision de la BoJ.

Côté valeurs, le début de séance est marqué par le bel accueil du rachat, par Elior, des activités multiservices de Derichebourg.

WALL STREET

Wall Street est restée sous tension pour commencer la semaine. Les trois grands indices ont évolué en repli après déjà deux semaines consécutives de recul. Le S&P 500 cède 0,90% à 3.817 pts, le Dow Jones perd 0,49% à 32.757 pts et le Nasdaq, toujours très sensible à la remontée des taux, rend 1,49% à 10.546 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

- Indice flash européen de confiance des consommateurs. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0601$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,27 $. L'once d'or se traite 1.792$.

VALEURS EN HAUSSE

Elior (+5,15% à 3,32 Euros) annonce avoir signé un protocole d'acquisition du pôle Multiservices de Derichebourg. Elior accélère ainsi son redressement avec : La création d'un nouveau leader international de la restauration collective et du multiservices avec environ 134.000 collaborateurs L'enrichissement des activités du Groupe avec des offres nouvelles et complémentaires. La réduction significative du levier financier : flexibilité accrue pour piloter la croissance dans la restauration collective et les services. Le groupe évoque un important potentiel de création de valeur avec au minimum 30 ME de synergies annuelles d'EBITDA "run rate" et un impact positif à deux chiffres sur le bénéfice par action dès l'exercice 2023-2024. L'acquisition sera entièrement rémunérée par l'émission d'actions Elior Group au profit de Derichebourg SA sur la base d'une valeur de 5,65 euros par action, soit des primes de 119% et 128% par rapport respectivement au dernier cours de bourse et à la moyenne un mois, avant rumeurs, portant à 48,4% la participation au capital de Derichebourg SA, actionnaire de référence et de long terme.

VALEURS EN BAISSE

Société Générale (-1,10% à 22,15 Euros) annonce l'achèvement, le 15 décembre, du programme de rachat de ses actions, lancé le 8 août, à des fins d'annulation. Au total, 41.674.813 actions ordinaires Société Générale ont été rachetées pour un montant global de 914,1 millions d'euros. Elles seront prochainement annulées.

Stellantis (-2% à 13,20 Euros) annonce la montée en cadence de la production du tout nouveau moteur électrique M3, fruit de la coentreprise Emotors, sur son site de Trémery en Lorraine. Avec une capacité de production installée de plus de 1 million de moteurs par an à partir de 2024, Stellantis renforce son empreinte industrielle pour atteindre son objectif de commercialiser dès 2030, 100% de véhicules électriques en Europe, conformément à son Plan Stratégique Dare Forward 2030 tout en suivant sa feuille de route vers la neutralité carbone.

Orange (-1% à 9,13 Euros) annonce le départ de Ramon Fernandez, Directeur général délégué Finance, Performance et Développement à la fin du premier trimestre 2023. Ramon Fernandez, qui dirige depuis huit ans les finances du groupe Orange, a décidé de relever de nouveaux défis professionnels à l'extérieur du Groupe, explique Orange. D'ici son départ, il continuera à assurer pleinement ses fonctions actuelles au sein du Comité exécutif. Il poursuivra ainsi son travail notamment sur la préparation du prochain plan stratégique, aux côtés de Christel Heydemann et de l'équipe dirigeante. Son successeur sera annoncé dans les prochaines semaines.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bleecker, Predilife

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue repasse d'acheter à 'accumuler' sur le Crédit Agricole en ciblant un cours de 11 euros.

Berenberg est toujours à l'achat sur Bénéteau avec un objectif ajusté de 19 à 21 euros.

Jefferies conserve bioMérieux avec un objectif ramené de 89 à 86 euros.

INFOS MARCHÉS

Advini : feu vert pour le transfert sur Euronext Growth.

EN BREF

HRS sécurise 3,1 ME de subventions.

Suez et Waga Energy démarrent une cinquième unité de production de biométhane.

Arcure : un niveau historique de prises de commandes.

Precia : liquidation amiable de Precia Molen Australie.

Spie confirme se retirer du marché britannique.

OL Groupe : réalisation des opérations avec Eagle Football.

Carmat obtient une subvention de 2,5 ME et un investissement potentiel de 15 ME.