Ouverture Paris : la BCE sort le bazooka, le CAC40 au rebond

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 repart de l'avant ce matin (+3,50% à à 3.890 points à 9h30). Mais comme c'est le cas depuis plusieurs jours, le terrain regagné est bien mois important que celui perdu lors des séances de chutes, comme ce fut encore le cas hier (-5,94%). Le CAC40 peine à revenir sur les 4.000 points.

Le mouvement du jour est néanmoins porté par la décision de la BCE de dégainer 750 Milliards d'Euros pour endiguer la déroute financière provoquée par l'épidémie de coronavirus, qui broie l'économie de la zone euro. Les précédentes annonces de banques centrales n'avaient pas connu un tel accueil ces derniers jours! "A période extraordinaire, action extraordinaire", a déclaré la présidente de la BCE. Il n'y aura aucune limite pour sauver l'Euro. La BCE va racheter des obligations d'Etat, y compris la Grèce, mais aussi d'entreprises. Une annonce choc et surprise qui intervient alors que le "spread" de taux s'est tendu entre le 10 ans allemand et le 10 ans italien.

Du côté américain, le gouvernement envisage de prendre des participations dans le capital des compagnies en détresse financière, a affirmé mercredi soir le conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kudlow. Il a souligné que le sauvetage par l'Etat de General Motors pendant la crise de 2008-2009 s'était avéré une bonne affaire pour le gouvernement fédéral. Parmi les firmes les plus en difficulté face à la pandémie actuelle figurent les compagnies aériennes, ainsi que Boeing, déjà durement frappé avant le Covid-19 par les déboires de son Boeing 737-MAX.

Côté valeurs, les avertissements se multiplient concernant les résultats trimestriels, semestriels et même, déjà, annuels. Les investisseurs, eux aussi confinés, tentent de faire le tri...

WALL STREET

La Bourse de New York a connu une nouvelle journée agitée, mercredi, perdant près de 10% en séance avant de finir en recul de 5% à 6% pour les principaux indices. A la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 6,3% à 19.898 points, tandis que l'indice large S&P 500 a abandonné 5,18% à 2.398 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a perdu 4,7% à 6.989 pts. Le cours du pétrole WTI a sombré de plus de 24%, tombant près de 20$ le baril, au plus bas depuis plus de 18 ans, début 2002 !

L'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "l'indice de la peur", est reparti vers de nouveaux sommets historiques, en hausse de 12,5% à plus de 85 points. Il est supérieur à ses sommets de la fin 2008, dans le sillage de la faillite de la banque Lehman Brothers, qui avait entraîné la débâcle boursière et entraîné une récession.

Le Dow Jones est désormais revenu au plus bas depuis l'automne 2016, effaçant tous ses gains acquis depuis l'élection de Donald Trump comme président américain en novembre 2016.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (13h30)

- Balance des comptes courants. (13h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (13h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (15h00)

VALEURS EN HAUSSE

Wendel (+5,20% à 65,50 Euros) : Le résultat non récurrent se traduit par un gain de 321,1 ME en 2019 (-56,4 ME en 2018). Ce gain est principalement lié à la cession d'Allied Universal qui a généré une plus-value comptable de 644 ME en 2019. La contribution de toutes les sociétés du Groupe au résultat net des activités est de 589,5 ME, en baisse de -13,4% par rapport à 2018. En conséquence, le résultat net consolidé 2019 est en hausse de 123,1% à 625,6 ME (280,4 ME en 2018). Le résultat net part du Groupe s'est élevé à 399,7 ME (45,3 ME en 2018).

Michelin (+0,65% à 71,96 Euros) a pris la décision de fermer pour une durée de 1 semaine minimum ses sites industriels situés dans les pays les plus touchés en Europe à ce jour par la pandémie.

Publicis (+7% à 23,80 Eruos) : le Conseil a décidé de maintenir le dividende à 2,30 euros par action, soit 8,5% de hausse par rapport à l'année dernière. Si une option pour le paiement en actions est ouverte, elle sera sans décote. En effet, compte tenu du cours actuel de l'action, de la robustesse du bilan de Publicis, fort d'environ 4,9 milliards d'euros de disponibilités, le Conseil a en effet décidé de proposer au vote des actionnaires de maintenir outre le paiement en numéraire, la possibilité du paiement en actions mais sans décote.

Unibail-Rodamco-Westfield (+6,40% à 53,50 Euros) : La durée et l'ampleur de la situation et son impact sur le résultat du groupe restent incertains. Le groupe dispose désormais de 10,2 MdsE d'encaisse et de lignes de crédit non utilisées, ce qui lui fournit les liquidités nécessaires pour couvrir tous les besoins de financement attendus, même dans un scénario de "stress test" extrême... Le groupe a également mis en oeuvre un programme pour réduire activement les dépenses hors personnel, différer les dépenses en capital non essentielles et utiliser toutes les facilités ou dispositions pertinentes fournies par les différentes autorités nationales pour assister les entreprises. à travers la crise.

Amoeba (+40% à 0,89 Euro) : a signé un contrat de transfert de matériel (Material Transfer Agreement) avec le Groupe De Sangosse. Ce partenariat avec un acteur international de la protection des cultures, de la nutrition des plantes, et du contrôle des nuisibles a pour objet d'étendre l'évaluation des performances des produits de biocontrôle contenant la substance active d'Amoéba : le lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky.

VALEURS EN BAISSE

NRJ Group (-1,20% à 5 Euros) : Le résultat net part du groupe est de 21,9 ME, stable par rapport à l'année précédente principalement en raison de la hausse du résultat financier et de la baisse de la charge d'impôts. Enregistre, depuis le début du mois de mars, avec une forte accélération ces derniers jours, des annulations de campagnes de la part des annonceurs tant en radio qu'en télévision. Compte tenu de ces annulations, le chiffre d'affaires des pôles Radio et Télévision devrait être en baisse significative au 1er trimestre 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEURS CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Carmila, Lanson-BCC, Trigano, Clasquin, Reworld Media, Sogeclair, Drone Volt, Theradiag

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan ramène son objectif de 112 à 85 euros sur Eiffage, de 169 à 107 euros sur ADP et de 117 à 93 euros sur Vinci.

Citigroup repasse de neutre à achat sur STM.

AlphaValue passe à alléger sur Lagardere avec un cours cible ajusté de 18,50 à 8,50 euros.

Jefferies est toujours à l'achat sur Nanobiotix avec un cours cible ajusté de 16 à 13 euros.

Berenberg repasse d'acheter à 'conserver' sur Solvay avec un cours cible abaissé de 110 à 70 euros.

INFOS MARCHÉ

FFP pourra accroître à 2% sa participation au capital de PSA.

Invibes Advertising a réalisé une augmentation de capital réservée de 2,5 ME.

EN BREF

Total prend position sur la filière de l'éolien offshore flottant.

Deinove lancera Biome Oleoactif en avril.

Amoeba conclut un partenariat avec Groupe De Sangosse.

BoostHeat : suspend la plupart de ses activités.

Pizzorno maintient son activité de collecte des déchets ménagers.