Ouverture Paris : la baisse l'emporte avant de nombreux rendez-vous marquants cette semaine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse l'emporte sur le CAC 40 ce matin (-0,50% à 7.065 points), alors qu'il ne reste plus que deux séances d'un mois de janvier particulièrement faste, puisque l'indice phare de la place parisienne accumule jusqu'à aujourd'hui 16 séances de hausse sur 20 et affiche presque 10% de gains en 2023 (+9,63% en clôture vendredi).

La prudence prévaut donc ce matin à l'orée du semaine riche en rendez-vous importants en premier lieu avec les réunions monétaires de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de BCE. Les banquiers centraux américains et européens n'ont en effet pas manqué ces dernières semaines de relever l'excès de prise de risque sur les marchés financiers, sans cohérence avec le durcissement monétaire général. Il est donc possible que les équipes de Jerome Powell ou de Christine Lagarde rappelle les marchés à l'ordre la semaine prochaine.

Beaucoup d'indicateurs économiques sont aussi au programme cette semaine à commencer par aujourd'hui, alors que les publications de résultats continuent de tomber !

WALL STREET

Secouée en séance, la place de Wall Street a finalement correctement terminé la semaine, vendredi, notamment soutenue par un intéressant rebond des valeurs technologiques...

Le S&P 500 gagne +0,25% à 4.070 pts. Le Dow Jones est à peu près stable, en petite hausse de +0,08% à 33.978 pts. Le Nasdaq est ferme, en hausse de +0,95% à 11.621 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Climat européen des affaires. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0861 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,13 $. L'once d'or se traite 1.931$.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea (+0,60% à 7,12 Euros) a annoncé la reprise des discussions entre la société, un groupement d'investisseurs français tiers mené par la Caisse des Dépôts et Consignations, et un groupe de créanciers financiers non sécurisés détenant environ 50% de la dette non-sécurisée de la Société, d'un montant de 3,8 milliards d'euros. La société a par ailleurs demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de ses actions et de l'ensemble de ses titres obligataires dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.

Alten (+2,15% à 141,60 Euros) a vu son chiffre d'affaires progresser de 29,3% en 2022 à 3,783 milliards d'euros : +14,2% en France, +37,6% hors de France. À périmètre et change constants, la croissance est de +17,7% (+12,3% en France et +20,7% hors de France). Au quatrième trimestre, l'activité croit de 25,8% : +9,6% en France, +34,3% à l'International. A données constantes, la croissance est de +14,9% (+9,6% en France ; +17,6% hors de France).

VALEURS EN BAISSE

Renault (-3,15% à 37 Euros) va conserver une participation de 15% dans Nissan, contre 43% actuellement, dans le cadre de la refonte de l'alliance entre les constructeurs automobiles français et japonais. Nissan, qui détient 15% de Renault, devrait également investir dans Ampère, la nouvelle unité réunissant les activités électriques de la marque au losange dans le but de devenir un actionnaire stratégique, est-il précisé dans un communiqué.

TotalEnergies (-1,90% à 57,50 Euros) et Eni ont finalisé le transfert à QatarEnergy d'une participation de 30% dans les blocs d'exploration 4 et 9 au large des côtes du Liban. Les accords ont été entérinés le 29 janvier à Beyrouth, à l'occasion d'une cérémonie en présence de Son Excellence le Dr. Walid Fayad (ministre de l'Energie et de l'Eau du Liban), de Son Excellence M. Saad Sherida Al-Kaabi (ministre d'Etat aux Affaires énergétiques du Qatar et Président-directeur général de QatarEnergy), de M. Patrick Pouyanné (Président-directeur général de TotalEnergies) et de M. Claudio Descalzi (Président-directeur général d'Eni).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Tipiak, CRCAM Ille-et-Vilaine, CRCAM Languedoc, Aquila, NSE, Roctool

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

La Deutsche Bank repasse de 'conserver' à 'acheter' sur Amundi en ciblant un cours de 72 euros.

Berenberg demeure acheteur sur Renault en visant un cours de 43 euros, contre 36 euros auparavant. Berenberg reste aussi à l'achat sur Stellantis, mais avec un objectif de cours ramené de 19 à 18 euros.

Berenberg conserve Orange avec un objectif ajusté de 10,25 à 10,40 euros et conserve Sanofi avec un objectif ajusté de 91 à 100 euros.

INFOS MARCHÉS

Pharmasimple a conclu un nouveau contrat de prêt avec ABO

Amoéba annule l'émission de la 8e tranche optionnelle d'OCA

EN BREF

Kering : Sabato De Sarno dirigera la création de la Maison Gucci

Sanofi : Dupixent, premier médicament approuvé par la CE pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles

Novacyt : on connaît la date du procès du litige avec le DHSC