Ouverture Paris : l'inflation plus que jamais au coeur des préoccupations aujourd'hui

(Boursier.com) — C 'est une journée à statistiques qui débute. Les investisseurs vont prendre connaissance de nombreuses 'stats' très attendues, aujourd'hui, notamment concernant la désormais très redoutée inflation. La crainte d'un emballement de l'inflation, susceptible d'entraîner un resserrement monétaire de plus grande ampleur aux Etats-Unis, est dans tous les esprits... En Allemagne, l hausse des prix s'est nettement accélérée en mars pour atteindre son plus haut niveau depuis 1981. L'indice des prix à la consommation calculé selon les normes européennes IPCH a augmenté de 2,5% par rapport à février et sa hausse sur un an atteint 7,6%, après +5,5% le mois précédent.

Les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis seront publiés à 14h30. Et une nouvelle accélération pourrait donc conforter la Réserve fédérale dans le scénario d'un resserrement monétaire plus prononcé que prévu. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat américain à dix ans avance de près de quatre points de base à 2,8243% après avoir touché en séance son plus haut niveau depuis décembre 2018 à 2,8360%.

Dans ce contexte, comme les 'futures' sur le CAC40 l'annonçaient, l'indice parisien est en net recul (-1,80%), revenant à 6.440 points, dans le sillage des marchés américains et de Tokyo...

La Bourse de New York a démarré la semaine en berne lundi, plombée par les valeurs technologiques, les plus sensibles à la hausse des taux d'intérêts qui se poursuit. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans approche désormais des 2,8%, au plus haut depuis décembre 2018, dans la crainte d'un resserrement monétaire rapide de la Réserve fédérale face à l'envolée actuelle de l'inflation. Le secteur de l'énergie a chuté avec les cours du pétrole, qui ont abandonné 4%, le Brent retombant à son tour sous les 100$ le baril.

A la clôture, le Dow Jones a cédé 1,19% à 34.308 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,69% à 4.412 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a perdu 2,18% à 13.411 pts. La semaine dernière, le Dow Jones avait reculé de 0,3%, le S&P 500 avait lâché 1,3% et le Nasdaq avait chuté de 3,9%.

La hausse des prix en Allemagne s'est nettement accélérée en mars pour atteindre son plus haut niveau depuis 1981 sous l'effet de la flambée des prix du gaz naturel et des produits pétroliers avec la guerre en Ukraine, confirment mardi les chiffres définitifs publiés par l'office fédéral de la statistique.

L'indice des prix à la consommation calculé selon les normes européennes IPCH a augmenté de 2,5% par rapport à février et sa hausse sur un an atteint 7,6%, après +5,5% le mois précédent, a annoncé Destatis, confirmant les chiffres préliminaires publiés le 30 mars.

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

Europe :

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0868$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 100,62$. L'once d'or se traite 1.957$.

Poxel (+6,10% à 2,18 Euros) : prend la tête des rares titres en hausse sur le SRD aujourd'hui. La FDA a accordé la désignation Fast Track au PXL770 pour le traitement des patients atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN), la forme la plus courante d'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD).

bioMérieux annonce aussi la conclusion d'un accord pour acquérir Specific Diagnostics, une société américaine privée qui a mis au point un système rapide d'antibiogramme qui fournit un test de sensibilité aux antibiotiques (AST) phénotypique directement à partir d'hémocultures positives. bioMérieux détient une participation minoritaire dans Specific Diagnostics depuis 2019, et les deux sociétés avaient signé un accord de codistribution couvrant le marché européen en 2021.

EssilorLuxottica (-2,70% à 158,85 Euros) : Luxottica a conclu un accord préliminaire de vente et d'achat pour l'acquisition d'un total de 1.727.141 actions de la société Giorgio Fedon & Figli SpA correspondant à 90,9% du capital social de la société Fedon, cotée sur Euronext Growth Milan.

TotalEnergies (-1,40% à 45,97 Euros) et KGHM ont signé un partenariat en vue de participer, à parts égales, aux appels d'offres des autorités polonaises portant sur le développement de projets éoliens en mer. Le gouvernement a lancé un nouvel appel d'offres portant sur l'attribution de droits de développement couvrant 11 zones de la mer Baltique, pour une capacité totale estimée à plus de 10 GW. La Pologne pourra ainsi tirer parti du fort potentiel de la mer Baltique en matière de production d'énergie éolienne, grâce à des conditions météorologiques favorables.

Bourse Direct, NHOA, Boa Concept, Upergy

Goldman Sachs est neutre sur Eurazeo en ciblant un cours de 92 euros.

La SG repasse à 'acheter' sur Legrand en visant 95 euros.

Barclays repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur STM en ciblant 38 euros.

AlphaValue repasse d'acheter à 'accumuler' sur Elior.

Bone Therapeutics obtient un financement de 5 ME.

One Expérience : transfert en cotation continue sur Euronext Growth.

Genomic Vision : nouvelle ligne de financement avec Winance.

Nanobiotix : nouvelles données précliniques.

Ubisoft : Cameron Lee est nommé de vice-président, producteur exécutif de Rainbow Six.