Ouverture Paris : l'euphorie de retour! le CAC40 franchit les 5.100 points

LA TENDANCE

L'euphorie est de retour sur le CAC40! Il progresse de plus de 2% et franchit les 5.100 points dans les premiers échanges de la journée. Si hier, l'annonce par Christine Lagarde de l'augmentation de la taille du "programme d'achats d'urgence pandémique" (PEPP) de la BCE n'avait suscité que des prises de bénéfices, il est évident que cette nouvelle mesure, est considérée comme un puissant facteur de soutien pour les marchés!

Ce matin le courant acheteur revient logiquement et étend encore plus l'ampleur du rebond engagé par le CAC40 depuis la mi-mars pour le porter à 40%! Près de 1.500 points auront été repris depuis le point bas du 16 mars dernier! Côté devises, l'Euro a été dopé par les annonces d'hier et se maintient à un plus haut de trois mois, autour de 1,1360 ce matin. Les chiffres officiels de l'emploi aux Etats-Unis devraient animer la mi-séance à Paris.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini sur une note prudente jeudi soir, les investisseurs reprenant leur souffle après un "rally" de près de 40% depuis deux mois et demi. Celui-ci a porté les valorisations boursières au plus haut depuis 2002 à Wall Street, malgré les incertitudes sur le rythme de la reprise économique après la récession causée par la pandémie de Covid-19. Les marchés ont néanmoins apprécié l'annonce par la BCE d'une rallonge de 600 milliards d'euros à son programme d'achats d'actifs ciblé sur la pandémie (PEPP).

A la clôture, le Dow Jones a fini presque stable (+0,05%) à 26.281 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,34% à 3.112 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a fléchi de 0,69% à 9.615 pts. Le Nasdaq a atteint 9.716 pts au plus haut de la séance, se hissant à seulement 1% de son record historique de 9.817 pts atteint le 19 février dernier, avant la crise du Covid-19.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Crédit à la consommation. (21h00)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Ventes de détail en Italie. (10h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.707$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1365$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 40,31$.

VALEURS EN HAUSSE

Saint-Gobain (+2,94% à 32,22 Euros) poursuit la montée en puissance de son exploitation et enregistre semaine après semaine une amélioration progressive. Depuis le mois d'avril, où le niveau d'activité globale du Groupe a atteint environ 60% du niveau de l'an dernier, de nombreux pays ont vu leur situation sanitaire et économique évoluer favorablement. Sur l'ensemble du mois de mai, l'activité du Groupe dépasse désormais les 80% à jours ouvrés comparables, avec des disparités fortes selon les marchés et les pays.

Maisons du Monde (+5,30% à 11,96 Euros) a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 150 millions d'euros. Ce prêt d'une maturité d'un an est agrémenté d'une option d'extension pouvant aller jusqu'à cinq ans additionnels (juin 2026). Maisons du Monde Annonce avoir auparavant terminé le premier trimestre 2020 avec une situation de liquidité de 222 millions d'euros, grâce notamment au tirage de deux lignes de crédit renouvelables pour 150 millions d'euros.

Vinci (+2,50% à 90,70 Euros) : Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté deux contrats dans le Queensland, en Australie. Le premier contrat, en partenariat avec John Holland (50/50), concerne les travaux de protection contre les inondations et de fluidification du trafic sur la Bruce Highway, dans la région de la Sunshine Coast au nord de Brisbane. D'un montant de 114 millions d'euros (185 millions de dollars australiens), il comprend la réhabilitation des échangeurs, la réalisation de nouveaux raccordements, de nouveaux ponts et de nouveaux équipements de drainage sous l'autoroute. Le deuxième contrat concerne le premier lot de rénovation de l'autoroute du Pacifique (M1), entre Varsity Lakes et Tugun, proche de la frontière entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Il est d'un montant de 60 millions d'euros (97 millions de dollars australiens).

VALEURS EN BAISSE

Lysogène (-31,54% à 2,54 Euros) : la société a annoncé aujourd'hui que, à la suite de discussions avec les autorités réglementaires américaines de la Food & Drug Administration (FDA), une suspension clinique avait été émise pour l'étude AAVance (NCT03612869), une étude clinique internationale de phase 2/3 évaluant un traitement par thérapie génique de la Mucopolysaccharidose de type IIIA (MPS IIIA, connue sous le nom de Syndrome de Sanfilippo de type A).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

MedinCell, Adeunis

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse à l'achat sur Legrand en ciblant un cours de 70 euros.

INFOS MARCHES

Technicolor : le refinancement s'accompagnera d'une importante dilution.

Orapi : financement nouveau par Kartesia pour un montant de 17 ME.

April : Offre publique de retrait qui sera suivie d'un retrait obligatoire

EN BREF

AudioValley : déploiement du service de monétisation radios sur 6 nouveaux pays.

DBV Technologies: du nouveau sur les allergies alimentaires.

Devernois : négocie un PEG.

McPhy : installe à distance une ligne hydrogène pour le groupe Diax.

ECA Group : nouveau contrat pour la console de pilotage d'un sous-marin sud-coréen.