Ouverture Paris : l'attentisme domine, le rebond du CAC40 tourne court

(Boursier.com) — Hésitant et de peu d'ampleur : comme attendu, le rebond qui s'est matérialisé en tout début de séance, n'a pas porté le CAC40 bien haut (6 828,33)... Pire, le rebond tourne court peu avant 9h30 et l'indice phare de la place parisienne se retrouve en légère baisse (-0,07% à 6.815 points). Les prises de risque sont limitées alors que les niveaux de valorisation atteints motivent l'attentisme des investisseurs. Hier, le plus bas en séance de 6 789,11 points, rapidement touché, avait finalement constitué un support, le CAC40 terminant sur un recul modéré (-0,28%).

Les marchés demeurent aussi prudents face au risque sanitaire et au potentiel ralentissement de croissance, après des statistiques décevantes en Chine (production et ventes de détail) et aux USA. Des responsables de la Fed insistent sur la nécessité de lancer prochainement le 'tapering', réduction des achats d'actifs obligataires de la Fed actuellement logés à 120 milliards de dollars. D'autres demandent que la banque revoie son objectif d'inflation le temps que le marché du travail s'améliore un peu plus encore.

Eric Rosengren, qui dirige la Fed de Boston, a indiqué dans une interview au Wall Street Journal que la banque avait atteint son objectif sur l'inflation et était sur le point de le faire concernant le marché de l'emploi. Une annonce formelle du 'tapering' pourrait intervenir en novembre ou décembre, avant un allègement du soutien en fin d'année ou début 2022. Rosengren voit une fin du 'tapering' mi-2022.

Wall Street ne termine pas au plus bas de la séance, mais accuse un recul prononcé ce mardi... Le DJIA rend -0,79% à 35.343 pts et le S&P 500 cède -0,71% à 4.448 pts. Le Nasdaq se tasse de -0,93% à 14.656 pts.

Après l'indice manufacturier Empire State et l'indice de confiance de l'Université du Michigan plus tôt dans la semaine, les chiffres américains de la consommation annoncés ce jour déçoivent à leur tour. Ainsi, les ventes de détail du mois de juillet 2021 sont ressorties en retrait de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de -0,2% et une lecture révisée à +0,7% un mois auparavant. Les ventes considérées hors automobile ont baissé de 0,4%, contre +0,2% de consensus de marché et +1,6% en juin. Hors automobile et essence, enfin, la consommation a régressé de 0,7%, après une hausse de 1,3% sur le mois antérieur.

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1715$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 69,27$. L'once d'or se traite 1.786$.

Novacyt (+15% à 4,07 Euros) fait état d'un chiffre d'affaires semestriel non audité en hausse de plus de 50% à 94,7 millions de livres sterling. Sur ces revenus, 54 M£ résultent d'un mix de ventes à l'étranger et d'un marché privé de tests en croissance au Royaume-Uni, menant à une augmentation de 20% du chiffre d'affaires hors DHSC comparé à l'année précédente. Le Groupe réitère ses prévisions de chiffre d'affaires de 100 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, à l'exclusion des revenus du DHSC, comme annoncé le 22 juin 2021.

STM (+0,50% à 36,27 Euros) et Cree coté sur le Nasdaq, leader global en technologie carbure de silicium annoncent l'accroissement d'un accord pluriannuel existant pour la fourniture à long terme de plaquettes en carbure de silicium. Cet accord amendé, dans lequel Cree fournit à ST des plaquettes en carbure de silicium avec et sans épitaxie en 150 mm au cours des prochaines années, a désormais une valeur supérieure à 800 millions de dollars.

Atari (-3,54% à 0,35 Euro) : recule ce matin après un gain de plus de 3% hier, consécutif à sa publication des comptes annuels.

IT Link

Air France-KLM : Stifel maintient sa recommandation de 'vente' sur le titre avec un objectif de cours de 0,5 euro.

HF Company annule plus de 3% du capital.

Abivax : la PMDA approuve un essai clinique de phase 1 d'ABX464 au Japon.