Ouverture Paris : GL Events et Vallourec en vue ! Boiron recule

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rebond du jour, malgré sa concrétisation, ne permet pas au CAC 40 de franchir les 7.000 points (+0,20% environ). Il les aura simplement tutoyés : 6 998,99 points au plus haut. L'état d'esprit demeure donc à la prudence, depuis hier où après 11 séances de hausse lors des 13 premières de 2023, le CAC 40 a accusé un net repli hier (-1,86%), le faisant justement clôturer sous les 7.000 points. C'est bien l'incertitude quant à la politique monétaire de la Fed, mais aussi de la BCE, qui est dans les esprits des investisseurs, eux qui se sont peut-être trop rapidement convaincus qu'un "pivot" serait possible...

Les derniers commentaires de responsables de la Fed ont ainsi signalé que la banque centrale américaine n'était pas encore prête à lever le pied ou à "pivoter", toujours trop préoccupée par l'inflation. Dans le même esprit, Christine Lagarde et Klaas Knot ont averti, du côté européen, que les investisseurs allaient sans doute vite en besogne dans leurs anticipations monétaires...

Hier encore, les craintes sur le rythme du resserrement de la politique monétaire de la Fed ont été renforcées par de solides données sur l'emploi américain et plusieurs discours de la part des responsables de la banque centrale.

Jamie Dimon, dirigeant de JP Morgan, a jugé quant à lui, toujours sur CNBC, que les taux de la Fed devraient augmenter sur les 5% car il existerait toujours "beaucoup d'inflation sous-jacente".

WALL STREET

Wall Street a poursuivi sa correction jeudi. Le S&P 500 a encore perdu 0,76% à 3.898 pts, le Dow Jones affiche une baisse de 0,76% à 33.044 pts et le Nasdaq abandonne 0,96% à 10.852 pts.

ECO ET DEVISES

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé en décembre, contrairement aux attentes, montrent les statistiques officielles publiées vendredi. Ces ventes ont reculé de 1% le mois dernier. En rythme annuel, elles se sont contractées de 5,8%. Le consensus les donnait en baisse de 4,1%.

Etats-Unis :

- Reventes de logements existants. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0837 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 86,49 $. L'once d'or se traite 1.928$.

VALEURS EN HAUSSE

Vallourec (+3% à 13,33 Euros) a récemment gagné d'importantes commandes auprès de LLOG Exploration Offshore, l'une des plus grandes sociétés privées d'exploration et de production des États-Unis, pour la livraison de 25.000 tonnes de tubes de conduite dans le cadre du projet de développement en eaux profondes Salamanca au large de la côte américaine du Golfe du Mexique.

GL Events (+7,50% à 20 Euros) s'établit à 1.315 ME en progression de 77,4% par rapport à l'exercice précédent avec une croissance organique de +73,5%. Au 4ème trimestre 2022, le chiffre d'affaires s'élève à 510,5 ME, en hausse de 68% par rapport à 2021 et de 58% par rapport à 2019, poursuivant la tendance haussière entamée en début d'année. Ce nouveau record de chiffre d'affaires de GL events a été atteint grâce à un doublement de l'activité en Europe et un triplement aux Amériques qui ont plus que compensé le retrait de l'Asie, toujours pénalisée par les confinements encore en vigueur en Chine sur la période.

Argan (-2,40% à 77,50 Euros) : Le résultat net récurrent est en hausse de +6%, à 118,9 ME au 31 décembre 2022, représentant 72% des revenus locatifs. Le résultat net part du groupe s'établit à 95,1 ME, et intègre une variation négative de juste valeur du patrimoine de -32 ME sur l'exercice 2022. La valorisation du patrimoine livré à 3,94 MdsE fait ressortir un taux de capitalisation à 4,45% hors droits en légère hausse par rapport au taux de 4,3% hors droits du 31 décembre 2021.

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-0,45% à 6,80 Euros) : constate "avec regret que les attentes respectives du consortium d'investisseurs et du groupe de créanciers financiers non-sécurisés concernés en termes de valorisation ne permettent pas de trouver un accord". Par conséquent, ces négociations prennent fin. Orpea dit vouloir poursuivre les discussions avec le groupe de créanciers financiers non-sécurisés dont "le soutien est nécessaire pour aboutir à un accord sur un plan de restructuration" conforme à sa proposition communiquée au marché le 15 novembre 2022, à savoir la capitalisation de 3,8 MdsE de dettes non sécurisées de la société et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 MdsE.

Boiron (-4,85% à 46,10 Euros) : le chiffre d'affaires est en progression de 17,4% à 534,23 ME. En France, malgré la baisse des ventes de médicaments homéopathiques à nom commun, la progression est de 9,4% grâce à la hausse des ventes des spécialités homéopathiques et des autres produits de santé.

Biosynex (-2,25% à 12,90 Euros) a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 196,6 ME, en diminution de 49% par rapport à l'exercice précédent (-50% en organique hors effet des acquisitions de l'exercice). Ce niveau est qualifié de conforme aux anticipations car comme prévu, Biosynex a dû faire face, dès le deuxième trimestre, à un fort recul des ventes de produits Covid-19 en Europe. La baisse représente ainsi plus de 200 ME sur toute l'année, les produits Covid-19 affichant en 2022 un revenu de 140,9 ME contre 342,2 ME en 2021.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Focus Entertainment, Fermentalg, Paulic Meunerie, Median Technologies, Adeunis, HRS, UV Germi, Damartex, Diagnostic Medical Systems Group, Spineway

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies abaisse sa recommandation sur Faurecia à sous-performance contre 'acheter' et ajuste son cours cible de 22 à 15 euros.

INFOS MARCHÉS

EDF : succès de son émission d'obligations senior multi-tranches.

Intrasense : les BSA de Negma rachetés, dans le cadre de l'OPA.

EN BREF

Weaccess Group s'associe avec Orrion Chemicals Orgaform.

AMA : lancement de la version 7 d'XpertEye.

Spie : acquisition en Pologne.

JCDecaux : nouveau contrat de 10 ans au Brésil.