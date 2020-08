Ouverture Paris : Genkyotex en animateur de marché...

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) —

C'est un CAC40 hésitant qui a débuté la séance légèrement dans le rouge, mais se rapprochant peu à peu de son niveau de clôture d'hier à 5.070 points. L'indice parisien qui reste sur 4 séances consécutives de hausse et 200 pris par la même occasion, a besoin de souffler quelque peu. Les volumes demeurent restreints comme c'est le cas depuis le début de semaine.

Moins de 150 ME avaient changé de mains à l'approche de 9h30. La séance pourrait évoluer avec la publication des chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis. Hier, les données macroéconomiques américaines sont ressorties sur des niveaux rassurants et ont poussé à la hausse les indices boursiers américains.

Côté valeurs, dans un marché parisien assez atone, Genkyotex bondit de plus de 30% suite à l'annonce d'une prise de contrôle à 2,80 Euros qui sera suivie d'une OPA.

WALL STREET

La cote américaine reprend de l'envergure ce mercredi. Le DJIA rebondit, gagnant 1,05% à 27.976 pts alors que le S&P500 termine bien ferme avec un gain de 1,4% à 3.380 pts. Le Nasdaq, malmené en début de semaine, termine la séance franchement au-dessus des 11.000 pts, avec un gain de 2,59% à 11.157 pts.

L'indice des prix à la consommation pour le mois de juillet 2020 est ressorti en croissance de 0,6% en comparaison du mois antérieur et de 1% en glissement annuel. Le consensus était de +0,3% par rapport au mois de juin. Hors alimentaire et énergie, les prix à la consommation de juillet ont grimpé également de 0,6% par rapport au mois précédent et de 1,6% en glissement annuel. Le consensus était de +0,2% par rapport à juin.

Tesla s'est distingué mercredi en grimpant de 13,1%, l'une des plus fortes hausses du Nasdaq, après avoir annoncé la division par cinq du prix de l'action pour la rendre plus accessible à ses employés et aux investisseurs particuliers. Le titre, devenu l'un des plus chers de Wall Street, a bondi de plus de 200% depuis le début d'année.

ECO ET DEVISES

Le taux d'inflation en Allemagne a été confirmé à -0,1% en juillet par l'Office fédéral de la statistique (Destatis). En séquentiel, les prix à la consommation affichent un repli de 0,5%, comme annoncé initialement. Calculée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressort nulle contre une hausse de 0,4% pour l'ensemble de la zone euro.

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

Europe :

- Minutes de la dernière réunion monétaire de la BCE. (13h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.930$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1775$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 45,19$.

VALEURS EN HAUSSE

Genkyotex (+34,70% à 2,95 Euros) change de contrôle! La société cotée sur le Nasdaq, Calliditas, a accepté d'acquérir, via une opération de bloc hors marché, des actions ordinaires de Genkyotex représentant 62,7% du capital et des droits de vote auprès de ses principaux actionnaires et de son équipe de direction pour une contrepartie en numéraire, lors de la réalisation de l'opération, de 2,80 euros par action.

Air France KLM (+3,35% à 4,19 Euros) : Les pilotes d'Air France ont approuvé par référendum un plan de réorganisation du réseau domestique de la compagnie aérienne, ce qui ouvre la voie à une expansion programmée de sa filiale à bas coûts Transavia.

VALEURS EN BAISSE

Atari (-0,15% à 0,297 Euro) est parvenu à faire progresser sa rentabilité opérationnelle sur l'exercice 2019-2020. Sur la période, le groupe a réalisé un résultat opérationnel de 2,9 millions d'euros (+15,2%) pour un chiffre d'affaires consolidé de 24 ME, en croissance de 16,5% à taux de change courant et 10,2% à taux de change constant. Le taux de marge brute ressort à 90% du chiffre d'affaires contre 81,1% au titre de l'exercice précédent. Enfin, le bénéfice net consolidé part du Groupe ressort à +2,3 ME, à comparer à +2,7 ME au titre de l'exercice précédent.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays passe à 'surpondérer' sur Natixis en visant 3,4 euros.

INFOS MARCHES

Makheia : déjà un tiers des BSA est exercé.

Bone Therapeutics obtient une subvention de 1 ME.

EN BREF

ArcelorMittal veut construire un nouveau haut fourneau.