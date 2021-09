Ouverture Paris : Evergrande met à mal le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 s'affiche en forte baisse ce matin (-1,90% à l'approche de 9h30, à 6.445 points) en raison de la prise de conscience des déboires du géant chinois de l'immobilier Evergrande. Les marchés asiatiques en ont souffert ce matin et c'est au tour du marché français. Le numéro deux du marché immobilier chinois menacé de défaut de paiement sur ses engagements financiers, est considéré comme une menace potentielle pour le système financier en Chine et à Hong Kong... Le Marché est à la recherche des engagements des uns et des autres auprès d'Evergrande...

Tout ceci à deux jours des annonces très attendues de la Réserve fédérale, qui pourrait préciser ce mercredi ses intentions en matière de "tapering". A ce sujet, un sondage de consensus Reuters montre que 36 des 49 économistes interrogés s'attendent désormais à ce que l'annonce du 'tapering' de la Fed intervienne plutôt en novembre, et non ce mois-ci comme auparavant estimé. Alors que six personnes interrogées attendent toujours une annonce à l'issue de la réunion du FOMC ce mercredi, l'incertitude économique due à l'augmentation des cas de Covid-19 et un rapport sur l'emploi faible le mois dernier ont conduit la plupart des économistes à modifier quelque peu leurs attentes.

WALL STREET

La Bourse de New York a clos la semaine en baisse, l'appétit du risque étant limité par les inquiétudes concernant la future réduction du soutien des banques centrales, et par les doutes sur la solidité de la reprise économique face au variant delta du Covid-19. En outre, ce vendredi est une "journée des 4 sorcières", une séance souvent volatile, caractérisée par l'arrivée à échéance simultanée des contrats à terme et des options sur les indices et les actions à Wall Street.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,48% à 34.584 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,91% à 4.433 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 0,91% à 15.043 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont reculé respectivement de 0,1%, 0,6% et 0,5%. Le Dow Jones est de retour sur ses niveaux de juillet, tandis que le le S&P 500 sont proches des plus bas depuis un mois.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1716$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,99$. L'once d'or se traite 1.750$.

VALEURS EN HAUSSE

Ose Immuno (+24% à 12,70 Euros) : brave le Marché baissier ce matin! La société doit présenter ses résultats cliniques de Phase 3 de Tedopi aura lieu en session orale "late-breaking" au congrès virtuel annuel de l'ESMO (European Society for Medical Oncology) aujourd'hui à 13h30 (CEST).

VALEURS EN BAISSE

Atos (-0,70% à 45,20 Euros) : selon BFM Business, deux nouveaux concurrents rôdent autour de la société de services informatiques. Cap Gemini et Orange surveillent aussi Atos depuis plusieurs mois. En plus de Thales et SopraSteria...

Alstom (-1% à 31,92 Euros) : a signé un contrat d'un montant de 300 ME avec le Département des Transports (DoT) de Victoria pour fournir localement 25 trains X'Trapolis composés de six voitures destinées au réseau de banlieue de Melbourne.

Ipsen (-1,75% à 80,86 Euros) : Sur une période de suivi médiane de 10,1 mois, Cabometyx a continué à démontrer une survie sans progression (PFS) médiane supérieure avec une réduction de 78% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au placebo. Cette analyse finale est cohérente avec les données de l'analyse intermédiaire, présentées lors de la réunion annuelle 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et publiées dans la revue The Lancet Oncology. D'autres données issues de l'analyse finale ont également confirmé que l'efficacité supérieure de Cabometyx était maintenue quelque que soit la thérapie ciblant le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) utilisée antérieurement.

Airbus (-2,65% à 110,06 Euros) a accepté de diminuer ses prix ou de rééchelonner son calendrier de livraison pour des centaines d'appareils commandés par la compagnie malaisienne AirAsia afin de sauvegarder un contrat de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec son premier client en Asie, selon des sources industrielles citées vendredi par 'Reuters'.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Theradiag, Hoffmann Green Cement Technologies, Artea, ABO-GROUP, Ecoslops

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Barclays repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur ASM International en ciblant un cours de 370 euros.

INFOS MARCHES

Mauna Kea : augmentation de capital réservée de 12,5 ME.

Altur : François Lombard détient, à l'issue de l'Offre, 62,41% du capital.

Europlasma : tirage de 4 tranches de 100 OCA.

EN BREF

Neoen clôture le financement du parc éolien de Kaban Green Power Hub (157 MW) en Australie.