Ouverture Paris : Eutelsat dopé par Drahi !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 poursuit son rebond ce matin (+0,60%) et rejoint les 6.600 points, dans le sillage de la séance d'hier (+0,83%) au cours de laquelle il a regagné une partie du terrain perdu mardi (-2,17%).

Pour autant, le tableau est loin d'être idyllique alors qu'on apprend qu'en Chine, l'activité du secteur manufacturier s'est contractée de manière inattendue en septembre sous l'effet de la hausse des coûts des matières premières et des coupures d'électricité. Toujours en Chine, le dossier Evergrande reste en suspens : certains détenteurs d'obligations du promoteur immobilier chinois n'ont pas reçu le paiement des intérêts d'un emprunt obligation dus mercredi, selon deux sources proches du dossier. La semaine dernière déjà, le groupe n'avait pas respecté une échéance sur un emprunt obligataire.

Côté US, les inquiétudes persistent, que ce soit sur les pressions inflationnistes et la possibilité d'un "shutdown". Mercredi, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, et Christine Lagarde, son homologue de la Banque centrale européenne, se sont tous deux montrés inquiets de la durée des "goulets d'étranglement" qui menacent la reprise et attisent les prix. Tous deux se sont efforcés de ne pas affoler les marchés, en réaffirmant que le phénomène d'inflation serait "temporaire" pour M. Powell, et n'est pas en train de généraliser à l'ensemble de l'économie, a assuré Mme Lagarde.

Parmi les valeurs animant la séance du jour, Eutelsat se retrouve dopée par la volonté de Patrick Drahi de s'emparer du groupe. A l'inverse, Bénéteau chute, les résultats ayant déçu.

WALL STREET

Après avoir vécu mardi sa pire séance depuis environ 4 mois, la Bourse de New York s'est quelque peu reprise mercredi, profitant d'un répit dans l'envolée des taux d'intérêts, qui se sont nettement tendus depuis que la Fed a confirmé, il y a une semaine, son intention de commencer bientôt à réduire son soutien monétaire aux marchés. Les investisseurs ont aussi continué de suivre les joutes politiques qui se poursuivent à Washington, et menacent de déboucher sur une crise budgétaire et la fermeture des services fédéraux non essentiels à partir de jeudi soir.

A la clôture, l'indice Dow Jones a repris 0,26% à 34.390 points, après une perte de 1,6% mardi, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,16% à 4.359 pts (après -2,04% mardi). Mais le rebond du Nasdaq Composite a avorté, et l'indice riche en valeurs technologiques et biotechs a terminé en léger recul de 0,24% à 14.512 pts, après sa chute de 2,8% la veille.

ECO ET DEVISES

Belle surprise du côté de la consommation en France. Les dépenses des ménages en biens en volume ont rebondi de 1% en août, après une baisse de 2,4% en juillet. Le marché tablait sur une stabilité.

L'inflation annuelle aurait encore accéléré en septembre en France. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation auraient augmenté de 2,1% sur un an, après +1,9% le mois précédent. Le consensus était positionné à +2,2%.

Etats-Unis :

- PIB final américain du deuxième trimestre. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (15h45)

Europe :

- Chiffres de l'emploi en Allemagne. (09h55)

- Indice flash italien des prix à la consommation. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1597$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,30$. L'once d'or se traite 1.729$.

VALEURS EN HAUSSE

Eutelsat (+17% à 12,10 Euros) : Patrick Drahi serait en discussions pour acheter le groupe dans le cadre d'une opération qui verrait l'un de ses véhicules d'investissement prendre le contrôle direct de l'opérateur français de satellites, selon l'agence Reuters qui rapporte plusieurs sources proches du dossier... Le troisième opérateur mondial de satellites, aurait repoussé une première proposition jugée insuffisante, mais les discussions resteraient actives, selon ces mêmes sources qui expliquent que "Patrick Drahi a échangé avec les principaux investisseurs d'Eutelsat, dont Bpifrance qui détient 20% de l'opérateur satellite". Le président exécutif d'Altice aurait récemment demandé le feu vert de l'Elysée en vue de la réalisation de ce projet de rachat. Patrick Drahi n'aurait pas l'intention de fusionner les activités d'Eutelsat avec celles d'Altice... Eutelsat a publié mercredi soir un communiqué confirmant avoir reçu, et repoussé, une offre de Patrick Drahi. "Eutelsat Communications confirme avoir reçu une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital social de la société", a ainsi déclaré l'opérateur français de satellites.

Xilam (+7,20% à 38,75 Euros) : Au 1er semestre, le chiffre d'affaires et autres produits du Groupe s'est établi à 13,5 millions d'euros (+37% par rapport au 1er semestre 2020). Le résultat opérationnel de Xilam atteint 4,1 ME (1,3 ME au 30 juin 2020) en hausse de 204%. Le résultat net de Xilam au 1er semestre 2021 a quadruplé. Il s'établit à 3,1 ME (0,7 ME au 1er semestre 2020).

Alstom (+0,20% à 32,80 Euros) : le consortium dirigé par le français avec la société taïwanaise de services d'ingénierie CTCI a décroché, auprès du bureau de projet E&M du Département des systèmes de transit rapide de la ville de Taipei (SEMPO), un contrat qui prévoit la fourniture d'un système de métro intégré ultramoderne pour la phase deux de la Ligne circulaire de Taipei. Estimée à près de 720 millions d'euros, cette commande destinée à la ligne de métro entièrement automatisée de la ville est le second projet de métro clés en main remporté par le Consortium à Taïwan, après la ligne Wanda-Zhonghe-Shulin.

VALEURS EN BAISSE

Bénéteau (-5,60% à 13,46 Euros) : L'EBITDA consolidé du 1er semestre s'élève à 97,5 ME, soit près de 15% du CA (en progression de 3,4 points) grâce au double effet de la croissance et des mesures d'adaptation décidées en 2020. Le résultat opérationnel courant du 1er semestre s'élève à 61,3 ME (9,3% du chiffre d'affaires), en hausse de 75,4% par rapport au 1er semestre pro forma de l'année 2020 (34,9 ME, soit 5,5% du chiffre d'affaires). Il est homogène entre les 2 divisions (9,3% du chiffre d'affaires pour la division Bateau et 9,5% pour la division Habitat). Le résultat net part du Groupe au 1er semestre s'élève à 47 ME, bénéficiant de la diminution des frais financiers, d'un résultat des couvertures de change positif (+0,7 ME) et intégrant une charge d'impôts de -16,7 ME sur la période.

Genfit (-0,35% à 3,28 Euros) présente une trésorerie de 104 ME au 30 juin 2021 (incluant un financement non-dilutif de 11 ME obtenu au premier semestre 2021). Le bénéfice net est de 9 ME au premier semestre 2021, notamment grâce à des revenus exceptionnels liés à la restructuration de la dette obligataire conclue avec succès au mois de janvier et à des conversions d'OCEANEs réalisées au premier trimestre.

Solutions30 (-2,10% à 8,80 Euros) : l'EBITDA ajusté s'établit à 49,5 ME à fin juin 2021, en hausse de +19,8% par rapport au 1er semestre 2020. La marge opérationnelle s'élève à 11,2% du chiffre d'affaires, quasi stable par rapport au 1er semestre 2020 (11,3%). Le résultat net part du Groupe atteint 14,1 ME, contre 10,4 ME au 1er semestre 2020.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

GeNeuro, Groupe EPC, Enertime, Alan Allman Associates, Valbiotis, La Savonnerie de Nyons, Planet Media, Aurea, Egide, Coheris, MBWS, 1000mercis, Graines Voltz, Cogelec, Invibes, Riber

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC repasse à l'achat sur Atos en ciblant un cours de 55 euros.

Jefferies est toujours acheteur d'Orpea avec une cible ajustée en hausse à 138 euros. Le broker reste aussi à l'achat sur la SG avec un objectif réhaussé à 38 euros.

JP Morgan est 'neutre' sur Euronext en ciblant un cours de 108 euros.

GreenSome Finance est acheteur sur Invibes avec un cours cible ajusté en hausse à 20,85 euros.

INFOS MARCHES

Iliad : Xavier Niel sur les 90%; retrait obligatoire en vue.

Artefact : cession des principaux actionnaires à Ardian Expansion.

Legrand : première émission obligataire de 600 ME indexée sur la trajectoire de neutralité carbone.

EN BREF

Nacon : accord pour prendre 46,85% de Lunar Great Wall Studios de Milan.

Saint-Gobain finalise l'acquisition de Chryso.

Veolia : maintenance du réseau de chauffage de Tachkent pour 30 ans.