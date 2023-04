Ouverture Paris : EssilorLuxottica gagnant du jour! Ipsos et Solutions30 en chute libre!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme attendu, la cote parisienne s'avère animée dès l'ouverture et les écarts sont conséquents sur bon nombre de titres : Ipsos et Solutions30 sont sévèrement vendus! A l'inverse, EssilorLuxottica s'en sort très bien et Bureau Veritas aussi à un degré moindre.

Côté macroéconomique, les statistiques américaines publiées jeudi n'ont fait que renforcer la crainte d'une récession prochaine de la première économique mondiale: l'indice économique avancé du Conference Board est tombé au plus bas depuis novembre 2020, les reventes de logements sont reparties à la baisse en mars, l'indice d'activité "Philly Fed" a plongé à son plus faible niveau en près de trois ans et les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté. Mais les investisseurs veulent voir le bon côté des choses : une récession mettrait un terme au resserrement monétaire de la Fed et validerait le dernier tour de vis sur les taux directeurs début mai...

WALL STREET

Wall Street a terminé dans le rouge jeudi, après une nouvelle série de résultats trimestriels et une grosse déception sur le dossier phare Tesla... Les mauvaises statistiques du jour ('Philly Fed', logement et indicateurs avancés) ont fait quant à elles redescendre un peu les anticipations de resserrement monétaire. Le Nasdaq cède 0,80% à 12.059 pts, alors que le S&P 500 a perdu 0,60% à 4.129 pts et que le Dow Jones a abandonné 0,33% à 33.786 pts.

ECO ET DEVISES

L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est ainsi redressé de 52,7 en mars à 53,8, contre 52,9 de consensus. L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services ressort lui à 56,3 en avril (53,9 en mars et 53,5 de consensus), sur un plus haut de 11 mois, tandis que l'indice PMI Flash HCOB de l'industrie manufacturière tombe à 45,5 en avril (47,3 en mars et 47,8 de consensus), sur un plancher de 35 mois.

Etats-Unis :

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI composite préliminaire américain. (15h45)

Europe :

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice markit PMI manufacturier allemand préliminaire. (09h30)

- indice Markit PMI composite préliminaire de la zone euro. (10h00)

- indice Markit PMI préliminaire manufacturier de la zone euro. (10h00)

- indice Markit PMI préliminaire des services en zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire des services britanniques. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0956 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,99 $. L'once d'or se traite 1995 $.

VALEURS EN HAUSSE

Showroomprivé (+0,60% à 1,71 Euro) : la dynamique de croissance retrouvée au second semestre 2022 s'est significativement accélérée au 1er trimestre 2023, le groupe enregistrant un chiffre d'affaires de 155,7 ME, en croissance de 12,3%.

EssilorLuxottica (+5,20% à 184,62 Euros) : annonce que son chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2023 s'élève à 6,151 milliards d'euros, en hausse de +8,6% à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 (+9,7% à taux de change courants). Toutes les régions sont en accélération par rapport au 4e trimestre de l'année dernière. EssilorLuxottica enregistre une croissance forte à 1 chiffre dans les régions EMEA et Amérique du Nord, et à 2 chiffres pour les régions Amérique latine et Asie-Pacifique.

Bureau Veritas (+1,50% à 26,36 Euros) : Le chiffre d'affaires a atteint 1,405 milliard d'euros au 1er trimestre 2023, soit une hausse de +8,9% par rapport au 1er trimestre 2022. La croissance organique s'est élevée à +8,5%, grâce à une dynamique soutenue dans toutes les activités sur les enjeux de Durabilité et de transition énergétique.

Guerbet (+1% à 16,96 Euros) a publié un chiffre d'affaires de 179,8 millions d'euros pour le 1er trimestre 2023, en léger repli de 0,7% par rapport à la même période en 2022. A taux de change constant, le chiffre d'affaires recule de 1,3%.

Gecina (+1,40% à 98,55 Euros) : Au 31 mars 2023, les loyers bruts s'établissent à 166,7 millions d'euros, en hausse de +7,3% à périmètre constant (+8,7% à périmètre courant). Les revenus locatifs bruts des bureaux s'établissent à 133,2 ME, en hausse de +7,9% à périmètre constant (+9,8% à périmètre courant).

VALEURS EN BAISSE

Fnac Darty (-0,60% à 34,82 Euros) : Au 1er trimestre 2023, la société enregistre un chiffre d'affaires de 781 millions d'euros, stable en données comparables et en données publiées dans un contexte de tension inflationniste et de pression sur le pouvoir d'achat des ménages. Cette bonne performance traduit l'adaptation de l'offre du Groupe sur une large gamme de produits et services, de l'équipement électroménager aux produits éditoriaux et de loisirs.

GL events (-0,65% à 22,75 Euros) affiche au 1er trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 351,1 ME, en croissance de 59% par rapport au T1 2022 et de 56% à périmètre et taux de change constants. Ce nouveau record s'inscrit dans la continuité du rebond d'activité constaté en Europe en 2022, ainsi que du fort rebond des activités internationales du Groupe, en particulier dans les zones Amériques, Moyen-Orient et Asie qui sont en forte croissance. Par ailleurs, les activités de GL events en Chine reprennent progressivement, avec un chiffre d'affaires de 15,7 ME.

Solutions30 (-12,40% à 1,95 Euro) : Pour l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 904,6 ME, en progression de +3,5% par rapport à 2021 et de +1,4% en organique. Pour l'ensemble du Groupe, l'EBITDA ajusté s'établit à 46,7 ME à fin décembre 2022, contre 82,4 ME un an plus tôt. L'exercice 2022 intègre 13,6 ME de charges opérationnelles non courantes qui se composent principalement de charges de restructuration, de dépenses exceptionnelles engagées en réaction à la violente campagne de dénigrement menée à son encontre en 2020-21 et de la charge relative au plan d'intéressement long terme aujourd'hui sans valeur. Le résultat net part du Groupe fait ressortir une perte de -50,1 ME, contre un bénéfice de 21,5 ME en 2021.

Ipsos (-9,60% à 49,78 Euros) : Le chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023 s'élève à 532 millions d'euros, en retrait de -2,9% par rapport à l'année dernière. Les effets de périmètre et de change sont faibles ce trimestre (-0,1%). La croissance organique s'établit à -2,8%.

Tikehau Capital (-0,60% à 24,35 Euros) : Les actifs sous gestion du Groupe se sont élevés à 39,7 MdsE, soit une augmentation de +2% par rapport au 31 décembre 2022 et de +12% sur 12 mois. Le groupe confirme ses ambitions à moyen terme, communiquées lors de son Capital Markets Day 2022, c'est-à-dire : atteindre, à l'horizon 2026, plus de 65 MdsE d'actifs sous gestion pour son activité de gestion d'actifs, plus de 250 ME de 'Fee-Related Earnings', et porter le rendement de ses fonds propres à un niveau proche de 15%.

VALEURS A SUIVRE

GenSight (suspendu) annonce que le Comité des Médicaments de Thérapies Innovantes (Committee for Advanced Therapies ou CAT) du Comité des Médicaments à Usage Humain (Committee for Medicinal Products for Human Use ou CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a évalué les données présentées lors de l'explication orale du dossier réglementaire européen de Lumevoq. Suite aux interactions avec le CAT indiquant que les données fournies jusqu'à présent ne seraient pas suffisantes pour soutenir une opinion positive sur l'autorisation de mise sur le marché de Lumevoq par l'EMA, GenSight a décidé de retirer sa demande avant l'obtention de l'opinion finale du CAT.

Tarkett (suspendu) : Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 698 millions d'euros, en hausse de +2% par rapport au premier trimestre 2022. La croissance organique s'établit à ?0,5% en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI. L'effet total des hausses de prix de vente mises en oeuvre dans l'ensemble des segments est en moyenne de +7,3% par rapport au premier trimestre 2022.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Aubay, Coheris, Damartex, DMS, GTT, Median, Focus Entertainment, Mauna Kea Technologies, Robertet, Amplitude Surgical, Société Foncière Lyonnaise, Balyo, Mercialys, SergeFerrari, Gensight, Altur Investissement, Cibox, Orapi, Genomic Vision, CIS, Carmila

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à l'achat sur BNP Paribas avec un objectif ajusté de 83 à 89 euros et conserve le Crédit Agricole avec un cours cible qui passe de 11 à 12,50 euros.

Jefferies conserve Eiffage avec une cible relevée de 112 à 115 euros et conserve aussi EssilorLuxottica avec un objectif qui passe de 165 à 175 euros.

Berenberg conserve Orange avec un objectif ajusté à 11,40 euros et relève son objectif à 412 euros sur L'Oreal, contre 378 euros. Berenberg abaisse en revanche sa cible sur Maisons du Monde à 15 euros, contre 19 euros.

INFOS MARCHE

Gecina : bonne visibilité sur la maturité de la dette

Verallia sécurise son échéance bancaire d'octobre 2024

EN BREF

OSE Immuno présente des nouvelles avancées précliniques

Groupe Berkem : partenariat avec Kreglinger pour le Royaume-Uni

Fnac Darty renforce sa position au Portugal

Omer-Decugis : renforce sa logistique en Côte d'Ivoire