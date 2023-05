Ouverture Paris : ESI Group et Trigano, stars du jour en pleine ascension !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'optimisme prédomine sur les marchés boursiers ce matin et cela se traduit par une hausse franche du CAC 40 qui gagne 0,80% peu avant 9h30, ce qui lui permet de s'affranchir des 7.400 points, autour de 7.455 points. Les investisseurs saisissent l'occasion d'un accord prochain sur le plafond de la dette aux Etats-Unis pour revenir à l'achat! Les déclarations du président démocrate Joe Biden et du "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, ont plu aux investisseurs, puisqu'ils ont réitéré leur détermination à trouver un accord sur le plafond de la dette américaine et éviter le spectre d'un défaut de paiement.

"Il est possible d'obtenir un accord d'ici la fin de la semaine", a déclaré Kevin McCarthy à des journalistes. "Ce n'est pas si difficile de parvenir à un accord", a-t-il ajouté...

Le soulagement est aussi venu à Wall Street des banques régionales américaines, en hausse après que Western Alliance Bancorp eut indiqué mardi soir que les dépôts avaient augmenté de plus de 2 milliards de dollars au cours des trois derniers mois...

Parmi les valeurs, deux "midcaps" se distinguent : ESI Group suite à des rumeurs d'adossement et Trigano après un bon premier semestre...

WALL STREET

Wall Street s'est orienté nettement dans le vert mercredi. Le S&P 500 s'adjuge 1,19% à 4.158 pts, le Dow Jones prend 1,24% à 33.420 pts et le Nasdaq 1,28% à 12.500 pts, alors que les opérateurs sont optimistes en vue d'un compromis final sur le plafond de la dette américaine avant l'échéance du début du mois de juin.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0830 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,64 $. L'once d'or se traite 1979 $.

VALEURS EN HAUSSE

ESI Group (+10% à 98,80 Euros) est entouré de près en ce jeudi de l'Ascension. Selon les sources de 'Bloomberg', l'éditeur de logiciels serait en train d'explorer une vente potentielle alors qu'il serait la cible de multiples prétendants, dont Dassault Systemes. ESI travaillerait avec des conseillers qui évaluent diverses options, précisent les sources de l'agence. Les sociétés de capital-investissement TA Associates et Francisco Partners feraient également partie des entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour ESI. Les délibérations seraient en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles déboucheront sur une vente. ESI, dont le titre a augmenté de 36% cours des 12 derniers mois, pèse 547 millions d'euros en Bourse.

Infotel (+0,35% à 56,40 Euros) le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 affiche une solide progression de +12,6% à 83,8 ME, reflétant une activité soutenue tant dans l'activité des Services que dans celle des Logiciels. Avec cette performance, Infotel signe son 8etrimestre consécutif de croissance à deux chiffres. La demande dans le domaine de la transformation digitale des entreprises se maintient à un très haut niveau, dans la continuité des trimestres précédents.

Trigano (+9% à 126 Euros) : Le bénéfice opérationnel courant consolidé au 1er semestre 2023 s'est élevé à 173,4 ME et représente 10,8% du chiffre d'affaires grâce à une contribution record de l'activité véhicules de loisirs (173,5 ME, soit 11,4% du chiffre d'affaires). Le bénéfice net consolidé s'établit à 121,7 ME (141,3 ME au 1er semestre 2021/2022) et représente 6,30 euros par action.

VALEURS EN BAISSE

Nanobiotix (-8,70% à 4,42 Euros) prévoit que la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 30,2 millions d'euros au 31 mars 2023 permettront de financer ses activités jusqu'au troisième trimestre 2023 en prenant l'hypothèse de l'absence d'apport de trésorerie supplémentaire, d'opération de développement commercial, et l'exercice par la Banque Européenne d'Investissement de ses droits dans le cas du manquement à l'engagement du maintien d'un solde de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au moins égal au montant du principal du prêt s'élevant actuellement à 25,3 millions d'euros.

Ipsos (-0,10% à 47,10 Euros) annonce l'acquisition de Shanghai Focus RX Research. Ce rachat va renforcer de manière significative l'expertise d'Ipsos en matière de recherche pharmaceutique en Chine et créer un environnement favorable pour l'activité Healthcare de l'entreprise.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Abionyx Pharma, Rougier, Cenergy Holdings, Poxel

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue repasse d'acheter à 'accumuler' sur Elior en ciblant un cours de 4,19 euros

Société Générale repasse de 'vendre' à 'conserver' sur Neoen en ciblant un cours de 29,10 euros.

INFOS MARCHE

Eramet : résultats de l'offre de rachat sur les obligations à échéance février 2024

EN BREF

Voyageurs du Monde : Attaque cyber contenue !

Cellectis présente des données cliniques de l'étude AMELI-01