Ouverture Paris : Eramet bondit, Kering trébuche

Ouverture Paris : Eramet bondit, Kering trébuche









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La pause marquée hier par le CAC40 se poursuit ce matin, dans les premiers échanges et prend même la forme d'un léger repli (-0,30% à 5.770 points), les investisseurs se révélant plus prudents à l'approche des 5.800 points. Un niveau dont l'indice parisien demeure proche ce matin et qui constitue une nouvelle étape.

Lors des dernières séances, l'indice parisien a été porté par la bonne tenue des publications annuelles. A ce titre, justement, de nouveau plusieurs titres sont favorisés suite à des publications comme Nexans, M6, CNP ou Eramet qui bondit! On ne peut pas en dire autant de Kering.... Aux Etats-Unis, les trois quarts des entreprises ont publié leurs comptes du 4e trimestre 2020, et le bilan provisoire permet en effet de constater que les bénéfices ont repris leur croissance, après trois trimestres de recul sous l'impact de la crise du coronavirus. En outre, courant janvier, les analystes ont en moyenne révisé en hausse de 3,2% leurs prévisions de bénéfices pour le 1er trimestre 2021 en cours, traduisant une confiance dans la poursuite de la reprise économique.

L'amélioration de la situation sanitaire depuis un mois partout dans le monde encourage aussi les investisseurs à l'initiative. Un constat qui renforce toutefois l'idée d'une reprise économique plus vigoureuse que prévu en 2021, laquelle pourrait entraîner un dérapage inflationniste... D'où la prudence des investisseurs désormais. Et cette crainte a d'ailleurs fait bondir mardi soir le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans de 10 points de base pour atteindre 1,30%, son plus haut niveau depuis un an, avant la crise du coronavirus.

Pour ce qui est de la crise sanitaire à proprement parler, Johnson & Johnson a soumis une demande d'autorisation conditionnelle pour son vaccin contre le Covid-19 auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA), a annoncé mardi cette dernière. L'EMA a précisé qu'elle espérait pouvoir rendre un avis d'ici à la mi-mars.

WALL STREET

Après avoir démarré en hausse, franchissant de nouveaux records, la Bourse de New York a terminé mardi soir en ordre dispersé, les opérateurs commençant à s'inquiéter de la hausse rapide des taux d'intérêts à long terme, qui reflètent les craintes d'une accélération de l'inflation en raison des plans massifs de soutien monétaire et budgétaire à l'économie américaine et mondiale. Le taux du T-Bond a 10 ans a bondi à 1,3% mardi, au plus haut depuis un an. Le pétrole WTI a continué son ascension, au-dessus des 60$ le baril, profitant aussi d'une vague de froid au Texas, qui perturbe la production. Le bitcoin a franchi dans la journée le seuil des 50.000$ pour la première fois.

A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,2% à 31.522 points, un nouveau record, mais l'indice large S&P 500 a cédé 0,06% à 3.932 pts, et le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,34% à 14.047 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes de détail. (14h30)

- Indice des prix à la production. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du marché immobilier américain de la NAHB. (16h00)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2076 ce matin. Le baril de Brent se négocie 63,71$. L'once d'or se traite 1.791$.

VALEURS EN HAUSSE

CNP Assurances (+4,30% à 14,60 Euros) : Le Chiffre d'affaires de CNP Assurances s'inscrit à 27 MdsE, en baisse de 17,3% (-11,5% à change constant). Le groupe souligne une forte dynamique commerciale sur le second semestre pour l'ensemble des zones géographiques. La Part d'unités de compte (UC) s'inscrit à 51,8% dans le chiffre d'affaires épargne/retraite Groupe. La collecte nette positive est de 5,9 MdsE pour les contrats en UC et négative de 7,2 MdsE pour les contrats en euro au niveau du Groupe. Le Résultat brut d'exploitation ressort à de 2.614 ME, en baisse de 14% (-5,7% à change constant). Le Résultat net part du Groupe est de 1.350 ME, en repli de 4,4% (-2,1% à change constant). Le Taux de marge Groupe sur affaires nouvelles est de 12,2%. Le Taux de couverture du SCR Groupe s'inscrit à 208%. Le conseil d'administration propose un paiement de dividende à 1,57 euro par action, dont 0,77 euro de dividende régulier et 0,80 euro de dividende exceptionnel, soit 40% de taux de distribution sur les années 2019 et 2020.

Danone (+0,45% à 54,98 Euros) : Les investisseurs présents dans la Sicav Phitrust Active Investors France, actionnaire de Danone depuis 2003, se sont réunis pour faire le point sur la crise de gouvernance très médiatisée de Danone. Ils ont tenu à faire part de leur incompréhension face aux demandes exprimées publiquement par certains actionnaires et par les "fuites" faisant état de dissensions dans le Conseil d'administration.

Eramet (+13% à 56,48 Euros) : Le Résultat net part du Groupe est de -675 ME, dont -623 ME au S1, impacté principalement par des dépréciations d'actifs (-498 ME). L'endettement net est de 1,3 MdE, stable par rapport à fin 2019, en réduction significative par rapport au 30 juin.

Nexans (+2,80% à 69 Euros) publie ce jour ses comptes pour l'année 2020. Le Chiffre d'affaires standard est de 5.713 millions d'euros, en baisse organique de 8,6%. L'EBITDA s'inscrit à 347 millions d'euros, reflétant la transformation réussie du groupe, avec une marge d'EBITDA de 6,1% en 2020, contre 6,4% en 2019. La direction souligne la surperformance du ROCE à 10,2% à fin décembre 2020 et le redressement du résultat net à 80 millions d'euros, comprenant un impact négatif lié à la Covid-19 estimé à 102 millions d'euros et une plus-value nette de cession de 142 millions d'euros (107 millions d'euros nette d'impôts), contre une perte nette de -118 millions d'euros en 2019.

M6 (+6,30% à 16,92 Euros) : affiche un résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé de 270,7 ME, contre 284,4 ME en 2019, soit une baisse de -4,8%. La marge opérationnelle s'élève à 21,3% (+1,7 point par rapport à 2019) et atteint son plus haut niveau depuis 20 ans. Le résultat net de la période s'établit ainsi à 276,6 ME, à +60,9%.

VALEURS EN BAISSE

Bic (-5,40% à 45,30 Euros) a publié un chiffre d'affaires 2020 de 1.627,9 millions d'euros (-12,6% à base comparable). Le Résultat d'exploitation normalisé 2020 est de 229,1 millions d'euros et la Marge d'exploitation normalisée de 14,1%. Le groupe insiste sur la forte génération de trésorerie et son bilan solide avec 129,7 millions d'euros d'amélioration du besoin en fonds de roulement et un flux de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions de 274,5 millions d'euros. La situation nette de trésorerie ressort ainsi à 183,9 millions d'euros. Le Résultat net s'établit à 93,7 millions d'euros, le BNPA à 2,08 euros et le BNPA normalisé à 3,54 euros.

Kering (-8,70% à 516 Euros) publie un Chiffre d'affaires du groupe de 13,10 MdsE, en recul de 17,5% en données publiées, -16,4% en comparable. Le Résultat opérationnel courant ressort à 3.135,2 ME et la Marge opérationnelle courante s'inscrit à 23,9%. Le résultat net part du groupe est de 2.150,4 ME. Le résultat net part du groupe récurrent s'inscrit à 1.972,2 ME. Le dividende ordinaire proposé est stable à 8 euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Uti Group, OL Groupe, Kumulus Vape, Microwave Vision, Implanet, IGE+XAO, Lysogene

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan repasse de 'surpondérer' à 'neutre' sur Accor en ciblant un cours de 34 euros.

AlphaValue reste à l'achat sur Euronext avec un cours cible ajusté à 120 euros et repasse de 'vendre' à 'accumuler' sur Rexel en ciblant 16,50 euros.

Jefferies reste à l'achat sur la SG avec une cible relevée à 27 euros.

Stifel repasse d'acheter à 'conserver' sur EssilorLuxottica en ciblant un cours de 142 euros.

INFOS MARCHES

SuperSonic Imagine : la recapitalisation se précise.

Makheia : lève 650 kE avec les BSA-B.

EN BREF

Pierre et Vacances Center Parcs : ouverture d'une procédure amiable de conciliation.

Delta Drone : un contrat de 2,3 ME sur 5 ans avec le CEA Grenoble.

Pherecydes Pharma : deux nouveaux brevets aux Etats-Unis.

Air Liquide cède ses activités en Grèce à SOL Group.

ADP : Le trafic total a chuté de 67,1% en janvier.