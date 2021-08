Ouverture Paris : en pause

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Alors qu'il manque seulement 2,5% au CAC40 pour retrouver ses sommets historiques de l'an 2000, la tendance est hésitante pour terminer la semaine après une séquence de hausse impressionnante ces derniers jours sur les marchés financiers, soutenue par les publications d'entreprises globalement meilleures que prévu et par des conditions monétaires toujours très accommodantes... L'indice CAC40 recule ce matin de 0,13% à 6.773 pts.

WALL STREET

Wall Street a encore progressé jeudi après la publication des inscriptions hebdomadaires au chômage sans surprise aux Etats-Unis et des publications d'entreprises encore rassurantes au premier semestre. Le Dow Jones monte de 0,78% à 35.064 pts, le S&P prend 0,60% à 4.429 pts, au plus haut historique, et le Nasdaq progresse de 0,78% à 14.895 pts, établissant un nouveau record absolu !

ECO ET DEVISES

Les inscriptions au chômage sont ressorties en baisse de 14.000 à 385.000 unités sur la semaine du 31/7 aux Etats-Unis, sans surprise en attendant les chiffres du chômage de juillet cet après-midi. Le consensus FactSet est situé à 850.000 créations de postes non-agricoles, 5,7% de chômage, 61,7% de taux de participation à la force de travail avec une hausse de 0,3% du salaire horaire moyen par rapport au mois antérieur.

"Il est possible que la Réserve fédérale commence à réduire sa politique monétaire accommodante plus tôt que certains ne le prévoient alors que la reprise économique américaine progresse rapidement et que le marché du travail s'améliore", a estimé de son côté le gouverneur de la Fed Christopher Waller. "Ma conviction est que l'économie va se redresser", a déclaré Waller lors d'un événement en ligne organisé par le think tank American Enterprise Institute. "Nous serons potentiellement en mesure de réduire la politique monétaire accommodante plus tôt que certains ne le pensent," a-t-il ajouté.

Christopher Waller a expliqué avoir de "grands espoirs" à la fois pour le rapport officiel sur l'emploi américain qui sera publié vendredi pour le mois de juillet mais aussi pour celui du mois d'août... Selon lui, il est possible que le marché du travail américain ait récupéré environ 85% des emplois perdus pendant la pandémie de COVID-19 d'ici septembre après avoir pris en compte le départ à la retraite de près de 2 millions de personnes. Lundi dernier, Christopher Waller avait indiqué que la Fed pourrait commencer à réduire son programme d'achat d'actifs d'ici octobre si les deux prochains rapports sur l'emploi montraient chacun de 800.000 à 1 million de créations d'emplois, comme il le prévoit. Il avait alors déclaré que la banque centrale US devrait "agir tôt et agir vite" lorsqu'elle réduira ses achats d'actifs afin d'être en mesure de relever les taux dès 2022 si nécessaire...

La Banque d'Angleterre qui a laissé sa politique monétaire inchangée jeudi a haussé le ton... "Le Comité de politique monétaire a l'intention de commencer à réduire le montant d'actifs achetés lorsque le taux directeur aura atteint 0,5%, si cela est approprié compte tenu des circonstances économiques", en cessant de réinvestir les obligations d'État britanniques arrivant à échéance, a déclaré la BoE dans un communiqué. La banque centrale a ajouté qu'elle envisagerait de vendre activement ses actifs lorsque le taux atteindrait au moins 1%. La BoE a indiqué que 7 membres du MPC, contre un, ont voté pour le maintien de son programme d'achats d'obligations d'Etat à 875 milliards de livres.

Selon la banque centrale, l'inflation pourrait grimper jusqu'à 4% en fin d'année outre-Manche et début 2022 alors qu'en mai, elle anticipait un plus haut à 2,5%. La BoE a également fait savoir qu'elle maintenait une prévision de croissance économique de 7,25% pour cette année mais qu'elle relevait sa prévision de PIB à 6% pour 2022 contre une précédente estimation de 5,75%.

L'euro revient sur les 1,1830/$ entre banques. Le bitcoin pointe à 40.510$. Le baril de brent se reprend un peu à 70,55$.

A SURVEILLER

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Stocks finaux de grossistes. (16h00)

- Crédit à la consommation. (21h00)

VALEURS EN HAUSSE

Crédit Agricole Nord de France : +6% suivi de Erytech (+4%)

Visiomed Group (+4%) annonce l'acquisition de l'intégralité du capital de Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

En 2021, Smart Salem vise un chiffre d'affaires de plus de 13 ME et une rentabilité nette d'environ 50%. À fin juin 2021, Smart Salem a déjà généré un chiffre d'affaires de 7,4 ME, parfaitement en ligne avec son objectif annuel. Dans le cadre de son plan de développement, Smart Salem vise, en 2022, un chiffre d'affaires de 16 ME et un résultat net de 9 ME, puis, en 2023, un chiffre d'affaires de 20 ME et un bénéfice net de 12 ME. Visiomed Group confirme ainsi sa capacité à accélérer son développement par des opérations stratégiques de croissance externe offrant d'importantes synergies.

Robertet (+2%) prend une participation majoritaire dans la société Astier Demarest basée à Grasse (France). Astier Demarest est une société familiale historique grassoise spécialisée dans le 'sourcing' et la distribution de matières premières pour les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique, de l'aromathérapie et des arômes alimentaires. Cet investissement s'inscrit pleinement dans la volonté de Robertet de conforter sa position de leader mondial des ingrédients aromatiques et de renforce son avantage compétitif dans le 'sourcing' durable de produits Naturels avec une présence à la source accrue sur certaines filières stratégiques pour notre industrie.

François et Bruno Destoumieux conserveront leurs fonctions à la direction générale, avec le soutien du groupe pour les accompagner dans leur développement de filières durables et d'enrichir leur distribution avec la palette d'ingrédients naturels et biologiques de Robertet.

Cellectis (+1,8%) incluant Calyxt, disposait de 257 M$ en trésorerie au 30 juin 2021, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et de trésorerie bloquée consolidés, dont 238 M$ sont attribuables à Cellectis hors Calyxt. Cela se compare à 274 M$ de trésorerie, équivalents de trésorerie, actifs financiers courants et trésorerie bloquée consolidés au 31 décembre 2020, dont 244 M$ étaient attribuables à Cellectis hors Calyxt.

Cette diminution nette de 17 M$ reflète principalement (i) un flux net de trésorerie de 59 M$ utilisés par les activités d'exploitation, d'investissement et de location-financement de Cellectis, (ii) 12 M$ de flux net de trésorerie utilisés par les activités d'exploitation et acquisitions d'immobilisation corporelles et de location-financement de Calyxt et (iii) un impact FOREX défavorable de 3 M$ partiellement compensés par (iv) 46 millions de produits nets issus de de l'augmentation de capital réalisée au travers du programme "At the Market" (ATM) de la société en avril 2021 et (v) un produit de 11 M$ issu de l'exercice d'options de souscription d'actions de Cellectis.

"Nous estimons que la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les actifs financiers courants et comptes de trésorerie bloquée consolidés de Calyxt au 30 juin 2021 seront suffisants pour financer ses activités jusqu'au second semestre 2022 tandis que les montants attribuables à Cellectis seront suffisants pour financer nos activités jusqu'au début de l'année 2023" commente le groupe.

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 15 M$ pour le deuxième trimestre 2021, dont 13 M$ sont attribuables à Calyxt, contre 5 M$ pour le deuxième trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires et les autres produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 43 M$ pour les 6 mois clos le 30 juin 2021 comparé à 56 M$ pour les 6 mois clos le 30 juin 2020. 57% du chiffre d'affaires et des autres produits d'exploitation étaient attribuables à Cellectis au premier semestre 2021. Cette baisse entre les premiers semestres 2021 et 2020 s'explique principalement par les 28 M$ d'un paiement initial reçus en mars 2020 et par la reconnaissance de 19 M$ d'autres paiements initiaux et d'étapes déjà reçus sur les cinq cibles reprises sur la base de l'accord de licence, de développement et de commercialisation signé avec Servier en mars 2020 partiellement compensés par (i) la reconnaissance de 15 M$ versés sous forme de participation au capital de Cytovia ou en paiement initial si certaines conditions ne sont pas remplies au 31 décembre 2021, (ii) la reconnaissance de 5 M$ de jalons de paiements d'étape d'Allogene liés à la Phase 1 de l'étude clinique ALLO-316, concernant l'adénocarcinome rénal métastatique à cellules claires dont le paiement aura lieu au second trimestre 2021 et par (iii) 17 M$ de ventes de graines à haute teneur en acide oléique chez Calyxt.

La perte nette ajustée consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 36 M$ (ou 0,80$ de perte par action) pour le deuxième trimestre 2021, dont 34 M$ étaient attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 29 M$ (ou 0,68 $ par action) pour le deuxième trimestre 2020, dont 23 M$ étaient attribuables à Cellectis. La perte nette ajustée consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis est de 48 M$ (ou 1,08$ par action) pour les six mois clos le 30 juin 2021, dont 38 M$ étaient attribuables à Cellectis, comparativement à une perte de 4 M$ (ou 0,09$ par action) pour les 6 mois clos le 30 juin 2020, dont 8 M$ étaient attribuables à Cellectis.

"Nous prévoyons de consacrer nos dépenses sur Cellectis pour l'année 2021 dans les domaines suivants :

Support du développement de notre portefeuille de produits candidats, comprenant les dépenses de fabrication et d'essais cliniques de UCART123, UCART22 et UCARTCS1, ainsi que de nouveaux produits candidats ;

Utilisation de nos capacités de fabrication de pointe à Paris et Raleigh ;

Poursuite du renforcement de nos départements de fabrication et clinique, notamment en recrutant du personnel de talent" conclut la direction.

Colas : +1,5% avec BigBen, Ramsay, Chargeurs, 2CRSI

Abionyx Pharma (+1,5%) : La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société biotech s'établissent au 30 juin à 4,8 millions d'euros (7,3 ME au 31 mars 2021). Cette variation s'explique, d'une part, par la crise de la Covid-19 qui a affecté l'activité de la société en l'obligeant à anticiper les achats de matière premières nécessaires à la production de son bioproduit CER-001 et, d'autre part, par le redémarrage de dépenses de R&D engagées sur le premier semestre 2021, notamment dans l'ophtalmologie.

Abionyx Pharma a également enregistré au 1er trimestre son 1er chiffre d'affaires de 26.650 euros HT, correspondant à la fourniture de CER-001 pour assurer le traitement d'un mois d'un patient dans le cadre d'une nouvelle ATUn, dans le prolongement des résultats positifs, obtenus en mars 2021, dans le traitement de la déficience en LCAT, une maladie rénale ultra-rare, chez un patient en France.

Abionyx Pharma lance l'étude clinique de phase 2a, RACERS, évaluant CER-001 dans la prévention des lésions rénales aiguës chez des patients en soins intensifs atteints de septicémie.

RACERS est une étude randomisée de phase 2a, ouverte, contrôlée par placebo et en groupes parallèles, qui évalue la sécurité et l'efficacité de CER-001 administré par voie intraveineuse à des patients en soins intensifs atteints de septicémie et présentant un risque élevé d'Insuffisance Rénale Aiguë (IRA) en fonction de leur score SOFA (Sequential Organ Failure Assessment). Au total, 20 patients seront randomisés pour recevoir 8 doses de CER-001 ou un placebo sur 6 jours.

Au cours du second semestre 2021, Abionyx Pharma entend poursuivre le développement clinique et opérationnel de CER-001 dont l'ensemble de la chaîne de valeur est désormais entièrement maîtrisé par la société grâce à son accord stratégique de production. La société vise une demande de commercialisation dans la déficience en LCAT dans les meilleurs délais, suite à la réception d'un avis favorable de l'EMA dans le cadre de la procédure de Désignation de Médicament Orphelin pour CER 001 dans la maladie rare de la déficience en LCAT.

Hexaom (+1,2%) a publié un chiffre d'affaires de 268,8 ME au titre du deuxième trimestre de l'exercice en cours, en hausse de +32,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent et de +29,4% à périmètre constant.

"Si la production de ce 2ème trimestre bénéficie d'un effet de base favorable par rapport à 2020, elle ressort également en progression de +16,6% par rapport au 1er trimestre, confirmant ainsi la très bonne orientation de l'activité constatée depuis le début de l'année", commente le leader français de la construction de maisons individuelles. Le chiffre d'affaires du premier semestre s'établit ainsi à 499,4 millions d'euros, en progression significative de +25,3% par rapport au premier semestre 2020 et de +22,7% à périmètre constant.

Tous les métiers du groupe présentent une forte progression de leur activité. La Rénovation ressort notamment en hausse de +58,3% à 81,2 millions d'euros. L'activité a été réalisée à hauteur de 30% dans le B2C et de 70% dans le B2B. Comme attendu, nettement plus impacté par la crise sanitaire en 2020, ce secteur bénéficie d'un effet de base favorable.

Sur le semestre, Hexaom a réalisé 4.411 ventes de maisons pour un chiffre d'affaires de 576,2 millions d'euros, en croissance de respectivement +41,6% en volume et de +46,4% en valeur. Ces performances sont également renforcées par une progression du prix de vente moyen qui s'établit à 130,6 KE HT. L'activité continue de bénéficier d'un fort engouement post crise sanitaire pour la maison individuelle et de conditions de financement qui n'ont jamais été aussi attractives. De quoi confirmer l'anticipation d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 proche d'un milliard d'euros.

VALEURS EN BAISSE

Neurones : -3% avec TechnipFMC et Orapi

Claranova : -2% avec AB Science, Inventiva

Sodexo : -1,5% suivi de Danone, Vallourec, Technip Energies, Groupe Gorgé et CGG

Getlink (-1%) annonce que le trafic de passagers dans le tunnel sous la Manche a de nouveau reculé en juillet. Le mois dernier, les navettes passagers ont transporté 98.064 véhicules, soit une chute de 58% par rapport à juillet 2020. Le trafic de camions a baissé de 6% sur un an en juillet, avec 116.556 véhicules acheminés.

"Le trafic de juillet 2021 a été impacté par une réduction de capacité temporaire et annoncée, liée à la réalisation de tests ElecLink en Tunnel", commente Getlink.

Au cours des 7 premiers mois de 2021, le trafic navettes de passagers a reculé de 56% sur un an, à 349.432 véhicules transportés, et celui des navettes de camions a baissé de 3% sur un an, à 762.928 véhicules transportés.

Faurecia : -1% avec Ubisoft et Casino

Amundi (-0,3%) La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a sanctionné à hauteur de 37 millions d'euros deux sociétés du groupe de gestion d'actifs Amundi, une société de courtage et trois anciens salariés de ces sociétés pour manipulation de cours et manquements à des obligations professionnelles, annonce l'AMF dans un communiqué.

Cette amende porte sur des opérations effectuées entre 2014 et 2015 sur le marché du Future (contrat à terme) Euro Stoxx 50. Les deux sociétés d'Amundi (Amundi Asset Management et Amundi Intermédiation) ont été condamnées à une amende totale de 32 millions d'euros et le courtier Tullett Prebon à une amende de 5 millions d'euros, a précisé l'AMF.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

Une porte-parole d'Amundi a déclaré que le groupe contestait le grief de manipulation de cours et examinait la possibilité d'un appel. "La société a pleinement provisionné cette amende, qui n'aura pas d'impact sur ses résultats", a-t-elle ajouté...