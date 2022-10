Ouverture Paris : en mode pause en attendant la BCE

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La pluie de résultats d'entreprises se poursuit ce jeudi matin, ce qui ne manque pas de susciter de nouveaux arbitrages sur la cote parisienne en attendant les annonces de la BCE en début d'après-midi. La banque centrale devrait relever de 0,75 point ses taux directeurs à 2%, mais pourrait désormais commencer à calmer le jeu dans le cadre du discours que tiendra Christine Lagarde à partir de 14H45...

Au global, après trois séances de hausse et un rebond de 4%, le CAC 40 redonne 0,6% à 6.240 points.

Le retour en grâce des marchés d'actions a été alimenté depuis vendredi par les anticipations d'un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt et par des résultats meilleurs que prévu des entreprises qui éloignent les craintes sur l'inflation... Les dernières statistiques macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis, ressorties inférieures aux attentes des analystes, ont renforcé cet espoir, entraînant une baisse des rendements obligataires et un retour de l'appétit pour le risque.

WALL STREET

La cote américaine s'est affichée en ordre dispersé mercredi en clôture, alors que le Nasdaq corrige de 2,04% à 10.970 points suite à des résultats trimestriels décevants des deux géants technologiques, Alphabet (-9,1%) et Microsoft (-7,7%). Le DJ en revanche a terminé stable à 31.840 points, tandis que le S&P500 recule de 0,74% à 3.830 points. A noter que Meta n'a pas relevé le niveau des GAFA en décevant le marché cette nuit à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, de quoi pousser le titre en forte baisse de près de 20% en pré-séance !

Côté taux directeurs, L'outil FedWatch du CME Group donne désormais une probabilité de 92% d'une nouvelle hausse de taux de la Fed de 75 points de base le 2 novembre, à l'issue de la réunion monétaire. Il s'agirait alors de la quatrième hausse surdimensionnée consécutive. Certains espèrent ensuite des mouvements plus modérés de la banque, avant un possible "pivot"...

La parité euro / dollar atteint 1$ ce matin. Le baril de Brent grimpe à 96$. L'once d'or se traite 1.663$ et le Bitcoin à 20.818$.

VALEURS EN HAUSSE

Casino (+11% !) a fait part d'une croissance de ses ventes de 5,4% au troisième trimestre et d'une amélioration de la situation de sa dette, en tenant compte de la cession de GreenYellow, sa filiale dans les énergies renouvelables, finalisée le 18 octobre. Au cours du troisième trimestre, le groupe a ainsi vu son chiffre d'affaires progresser de 3,9% en données comparables en France, son principal marché - avec notamment une "nette accélération" de +4,8% des enseignes parisiennes. La croissance de son chiffre d'affaires est également restée "élevée" en Amérique latine à +23,4%. Au total, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 8,553 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 5,4% en données comparables.

Casino qui est engagé dans un plan de cessions d'actifs pour réduire son endettement, a souligné "totaliser 4,1 milliards d'euros de cessions signées ou sécurisées sur une cible de 4,5 milliards d'euros".

Le groupe, qui a finalisé la vente de GreenYellow le 18 octobre dernier, a précisé par ailleurs qu'en tenant compte de cette cession, sa "dette nette s'établissait désormais à 4,6 milliards d'euros, en amélioration de +560 milliards d'euros sur 12 mois".

Mersen : +7% suivi de Poxel (+5%)

Carrefour (+5%) La croissance du chiffre d'affaires est de +19% au T3 en données publiées, soit +11,3% en comparable, reflétant des gains de parts de marché dans tous les pays clés, dans un contexte d'accélération de l'inflation.

En France, Carrefour surperforme le marché avec une poursuite de la dynamique de gains de parts de marché amorcée début 2021, tirée par les volumes.

En Espagne, la croissance de +8,7% au T3 reflète la bonne dynamique commerciale, avec des volumes en progression. Carrefour continue de gagner des parts de marché

Au Brésil, la croissance publiée, notamment tirée par la consolidation de Grupo BIG, atteint +64,8%.

La génération de cash-flow libre net est désormais attendue nettement au-delà de 1 MdE en 2022.

Dans un environnement porteur, TotalEnergies (+3%) a dévoilé des résultats records au troisième trimestre avec un bénéfice net ajusté de 9,9 milliards de dollars, multiplié par 2,1 sur un an, contre un consensus de 9,44 Mds$, pour un chiffre d'affaires de 69 Mds$. Le résultat net consolidé ressort à 6,6 Mds$, en progression de 43%. Le flux de trésorerie d'exploitation atteint 17,8 milliards de dollars, multiplié par 3,2 sur un an et le résultat opérationnel net ajusté du secteur ressort à 10,28 Mds$ sur le trimestre, en hausse de 91%. La production d'hydrocarbures a été de 2.669 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) sur le trimestre, en baisse de 5% sur un an.

Le Conseil d'administration a décidé la distribution d'un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 0,69 euro par action, identique au premier et deuxième acomptes 2022 et en hausse de 5% par rapport aux acomptes et au solde versés au titre de l'exercice 2021. Il a fixé les dates de détachement et de paiement de l'acompte sur dividende exceptionnel d'un montant de 1 euro par action en décembre 2022.

TotalEnergies anticipe une production autour de 2,8 Mbep/j au quatrième trimestre 2022, en raison d'une réduction des maintenances planifiées et du rétablissement de la production de Kashagan. Compte tenu de l'évolution des prix du pétrole et du gaz sur les derniers mois et de l'effet retard sur les formules de prix, TotalEnergies anticipe que son prix moyen de vente de GNL sur le quatrième trimestre devrait être supérieur à 17 $/Mbtu.

Forte d'une génération de cash-flow élevée et d'un ratio d'endettement de 4%, la Compagnie confirme sa stratégie d'allocation de 35% à 40% du cash-flow à ses actionnaires à travers les cycles, tout en accélérant sa stratégie de transformation avec des investissements nets de l'ordre de 16 G$ pour l'année 2022, dont 4 G$ dans les énergies décarbonées.

Accor (+3%) Le troisième trimestre 2022 a confirmé la nette amélioration de l'activité observée depuis le début de l'année rapporte le groupe Accor. Pour le deuxième trimestre consécutif, le RevPAR est supérieur à son niveau de 2019 et, désormais, seule l'Asie affiche une performance en deçà de son niveau d'avant crise. La demande de la clientèle loisirs domestique et internationale a été très forte durant l'été, conduisant à une hausse des prix significative, et le mois de septembre a bénéficié du retour de la clientèle d'affaires lors des grands salons et foires.

Au cours du troisième trimestre 2022, Accor a ouvert 93 hôtels correspondant à 15.300 chambres, soit une croissance nette du réseau de +2,4% au cours des 12 derniers mois. Il s'agit d'une nette accélération du rythme des ouverture de chambres par rapport au premier semestre 2022. À fin septembre 2022, le Groupe dispose d'un parc hôtelier de 789.152 chambres (5 357 hôtels) et d'un pipeline de 212.000 chambres (1 218 hôtels).

Pour l'exercice 2022, le Groupe confirme sa prévision de croissance nette du réseau autour de 3,5%.

Pour le troisième trimestre 2022, le groupe Accor a enregistré un chiffre d'affaires de 1.149 millions d'euros en hausse de 83% à périmètre et change constants (pcc) par rapport au troisième trimestre 2021. Par activité, cette augmentation se décline en une hausse de 84% pour HotelServices et de 80% pour les Actifs Hôteliers & Autres. Par souci de comparaison avec le RevPAR (donné en variation par rapport à 2019 dans l'ensemble de ce communiqué), le chiffre d'affaires est en hausse de +9% à pcc par rapport au troisième trimestre 2019.

Les effets de périmètre, liés essentiellement à la consolidation de Ennismore et la réouverture du Pullman Montparnasse, contribuent positivement pour 14 millions d'euros.

Les effets de change ont un impact positif de 60 millions d'euros, liés essentiellement au dollar américain (-14%).

L'impact positif des investissements marketing et ventes réalisés au premier semestre, le maintien d'une stricte discipline sur la base de coûts et le fort dynamisme de l'activité ont permis au Groupe, le 28 septembre dernier, de relever son objectif d'EBE pour l'exercice 2022. Il était initialement annoncé supérieur à 550 millions d'euros et est alors attendu entre 610 et 640 millions d'euros. Le groupe est désormais confiant dans sa capacité à atteindre le haut de la fourchette de cet objectif d'Excédent Brut d'Exploitation sur l'année.

Elis monte de 2% avec LFE, Linedata, M&P

Eutelsat : +1,5% avec Akwel, Inventiva

Tarkett : +1% avec Lagardère, Colas, Séché, Scor, Rubis, M6, Vallourec, Bastide

Soitec (+0,5%) le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022-2023 a atteint 268 ME, en hausse de 39% en données publiées et de 28% à périmètre et taux de change constants.

La croissance a été soutenue pour chacune des divisions

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022-2023 ressort en hausse de 18% à périmètre et taux de change constants et s'élève à 471 ME.

Les objectifs de l'exercice 2022-2023 sont confirmés avec un chiffre d'affaires attendu en hausse d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d'EBITDA attendue autour de 36%...

VALEURS EN BAISSE

Nexans redescend de 5% avec Nacon, et Orpea qui reste sous pression

STMicroelectronics (-4%) a dévoilé des résultats trimestriels en hausse et supérieurs aux attentes du marché, et confirme ses objectifs 2022. Le fabricant de puces franco-italien a ainsi enregistré sur les trois mois clos fin septembre un résultat net de 1,10 milliard de dollars, multiplié par plus de deux sur un an, pour un chiffre d'affaires net de 4,32 milliards de dollars, en hausse de 35,2%, et plus élevé que les 4,24 Mds$ attendus par les analystes. La marge brute s'établit à 47,6%, en amélioration de 6 points de base sur un an (47,1% de consensus) et la marge opérationnelle atteint 29,4% contre 18,9% un an plus tôt. Le free cash-flow (mesure non-U.S. GAAP) s'établit à 676 M$, contre 420 M$ un an auparavant.

"Le chiffre d'affaires net de 4,32 milliards de dollars et la marge brute de 47,6% du troisième trimestre ont été supérieurs au point médian de notre fourchette de prévisions, tirés par la forte demande dont continue de bénéficier notre portefeuille de produits", souligne Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STM.

Le Chiffre d'affaires de Schneider Electric (-3,5%) est ressorti à 8,8 milliards d'euros au troisième trimestre, en croissance dans l'ensemble des quatre régions. La gestion de l'énergie s'inscrit en hausse organique de +12,1% et les 'Automatismes' industriels en hausse organique de +12%.

Le groupe souligne la poursuite observée de l'assouplissement des tensions sur la chaîne logistique malgré des contraintes persistantes sur les composants électroniques.

L'Objectif 2022 est confirmé avec une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +11% et +15%...

Legrand : -3% avec Aramis, S30 et McPhy

Capgemini (-2,5%) a publié un chiffre d'affaires de 5.553 millions d'euros, en hausse de +22% à taux de change courants et en croissance de 15,7% à taux de change constants (+14,3% en organique) au T3. Les prises de commandes ressortent en croissance de 13% à taux de change constants.

Pour l'exercice 2022, le Groupe vise les objectifs financiers suivants : une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +14% et +15% (objectif tel que relevé lors de la publication des résultats semestriels le 28 juillet dernier) ; une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% ; une génération de free cash-flow organique supérieure à 1.700 millions d'euros.

La contribution des variations de périmètre à l'objectif de croissance est inchangée et devrait s'établir à environ 1,5 point.

BigBen : -2,5% avec DS, Neoen

Rexel (-1,7%) annonce des ventes record, en hausse de +16,3% à jours constants avec une accélération de la croissance des volumes portée par l'électrification et les nouvelles hausses de prix. Les ventes s'établissent ainsi à 4.816,6 ME au T3 2022, en accélération après déjà un solide début d'année. De quoi ajuster les objectifs 2022 qui sont réhaussés pour la seconde fois consécutive.

L'accélération de la croissance des volumes se confirme donc (contribution d'environ 750bps au T3 22 vs +60bps au T2 22), démontrant la capacité du groupe à capter pleinement la hausse de la demande en électrification, notamment en Europe.

LNA : -1,5% suivi de Atos, IPSOS, Savencia, Hermès

Groupe ADP (-1%) a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 3.384 ME pour les 9 premiers mois de l'année 2022, en hausse de 81,1% par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2021 (+74,2% hors intégration de l'aéroport d'Almaty depuis mai 2021).

Les segments Activités aéronautiques et International & développements aéroportuaires continuent d'être tirés par la reprise soutenue du trafic à Paris et à l'international.

Le segment Commerces et services enregistre une croissance solide, bénéficiant d'un rebond du chiffre d'affaires par passager en zone réservée lequel atteint 26,1 euros pour les 9 premiers mois de 2022.

Le segment immobilier est en croissance, porté par les loyers additionnels perçus au titre des immeubles repris en pleine propriété en 2021.

Ajustement des prévisions de trafic 2022 et nouvelle amélioration des guidances financières pour 2022 :

Le groupe prévoit un taux de reprise du trafic par rapport à 2019 situé dans le haut des fourchettes cibles réhaussées en juillet dernier : entre 77% et 83% pour le Groupe et entre 78% et 82% pour Paris Aéroport.

La marge d'EBITDA 2022 est désormais attendue dans le haut de la fourchette cible réhaussée en juillet dernier, soit au-dessus des 34,5% du chiffre d'affaires en 2022.

Unibail-Rodamco-Westfield (-1%) a relevé son objectif de résultat net récurrent ajusté par action pour 2022, après avoir affiché une forte croissance de son activité sur les 9 premiers mois de l'année. Le groupe vise à présent un RNRAPA d'au moins 9,10 euros cette année, contre un précédent objectif "d'au moins 8,90 euros". URW précise que cet objectif se conçoit "hors perturbations majeures" liées au Covid-19, à l'énergie, ou encore à l'environnement macroéconomique...

Sur les 9 premiers mois de l'année, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,24 milliards d'euros, en normes IFRS, en progression de 21,2%.

La direction souligne qu'elle a déjà piloté 3,2 milliards d'euros de cessions dans le cadre de son plan visant à céder 4 milliards d'euros d'actifs en Europe. "Compte tenu des conditions de marché actuelles, le groupe prévoit désormais de terminer le programme de cessions européen en 2023", conclut URW.

Eramet (-1%) a dévoilé, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 1,272 milliard d'euros, en hausse de 34% (dont +23% à périmètre et change constants, et +11% d'effet change). Cette croissance a été principalement tirée par la croissance continue des volumes vendus de minerai et d'alliages de manganèse, mais également par un effet prix très favorable, malgré un environnement de marché qui s'est nettement détérioré par rapport au premier semestre.

Au cours du trimestre clos, l'inflation a continué de peser sur les coûts des activités du Groupe. Les coûts des intrants se sont maintenus à des niveaux élevés sur le trimestre, en forte augmentation par rapport au T3 2021, mais avec des évolutions contrastées par rapport au premier semestre. Les prix spot de l'électricité et du gaz en France ont progressé respectivement de près de 90% et 45% par rapport au premier semestre 2022, tandis que le prix spot du coke métallurgique affiche une baisse d'environ 30% sur la même période.

Les prix du fret maritime poursuivent leur inflexion, tout en restant à des niveaux historiquement hauts (prix spot x 2 pour les containeurs et pour le vrac par rapport à la moyenne des dernières années). Afin de faire face à cette situation, Eramet a poursuivi ses mesures de contrôle des coûts, renforcé par des actions de productivité. Le Groupe a également optimisé la production de ses usines électro-intensives afin d'ajuster la consommation d'énergie à la partie couverte par des contrats d'approvisionnement long terme (80%).

Le climat d'incertitudes géopolitiques et macro-économiques continue à peser sur l'ensemble des marchés du Groupe, avec un fléchissement de la demande et des prix qui se poursuit de façon plus ou moins marquée selon les marchés et les zones géographiques. La production mondiale d'acier devrait continuer à baisser au T4, notamment du fait du fort recul du marché européen en raison de la crise énergétique, du ralentissement de l'économie en Chine ainsi que des incertitudes macroéconomiques dans le reste du monde. Les coûts du fret et des réducteurs devraient poursuivre leur inflexion, tandis que les prix de l'électricité et du gaz devraient rester à des niveaux très élevés dans un contexte de crise énergétique en Europe.

Dans ce contexte, l'objectif de capex sur l'année est confirmé à 500 ME, y compris les activités en cours de cession, mais hors projet lithium financé par Tsingshan. Ces investissements comprennent d'une part, environ 250 ME de capex courants et d'autre part, des capex de croissance organique dont environ 200 MEdestinés à accompagner et pérenniser la croissance au Gabon.

Toujours pas de problèmes de croissance chez Alten (stable). A fin septembre 2022, le chiffre d'affaires progresse de 30,6% à 2,783 milliards d'euros : +15,8% en France, +38,8% hors de France. À périmètre et change constants, la croissance est de 18,8% (13,2% en France et 21,9% hors de France).

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 957,3 ME. Il croît de 30,2% : +10,7% en France, +40,4% à l'International. A données constantes, la croissance est de 17% (+10,7% en France ; +20,3% hors de France). Tous les secteurs d'activité sont en croissance, en particulier, les secteurs Aéronautique Civil, Automobile, Ferroviaire, Finance et Électronique. La plupart des zones géographiques sont en forte croissance, supérieure à 10%, à l'exception de la Scandinavie et la Suisse (6,6% du chiffre d'affaires Groupe).

Alten relève sa guidance annuelle et pense réaliser une croissance organique supérieure à 15%. D'autres opérations de croissance externe ciblée devraient être finalisées d'ici la fin de l'année sachant que 4 acquisitions à l'International ont déjà été réalisées en 2022.