Ouverture Paris : en (légère) hausse en attendant la BCE

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La hausse l'emporte sur le CAC40 ce jeudi matin dans le sillage du net rebond de Wall Street hier soir, même si la perspective de la réunion de la BCE et d'un nouveau relèvement des taux directeurs calme un peu l'ardeur des plus enthousiastes. Le CAC40 progresse de 0,2% à 6.120 points. La Banque centrale européenne devrait ainsi de nouveau relever ses taux directeurs de 0,50 ou 0,75 points après le premier resserrement intervenu en juillet dernier pour tenter de freiner l'inflation qui galope toujours. Le verdict monétaire est attendu à 14H15...

WALL STREET

La cote américaine s'est affichée dans le vert pomme mercredi en clôture. Le S&P 500 a repris 1,83% à 3.979 pts, le Dow Jones +1,40% à 31.581 pts et le Nasdaq +2,14% à 11.791 pts. La nette décrue des cours du baril de pétrole sur des craintes de ralentissement économique appuyé cet hiver a aidé le rebond du jour. Les prix du brut ont ainsi régressé sur le Nymex de façon spectaculaire, le baril de brut WTI perdant près de 5% à 82,75$, tandis que le brent revient à 88,75$.

En vue sur le marché, Apple (+0,9%), tenait hier sa conférence de rentrée... A cette occasion, le management a présenté de nouvelles versions de l'iPhone et de sa montre connectée Apple Watch. Le groupe à la pomme a par ailleurs annoncé son intention de faire appel de la décision prise au Brésil d'interdire la vente d'iPhone sans chargeurs. L'occasion aussi de présenter iOS 16 et les mises à jour concernant l'Apple Watch et l'Airpod Pro.

Apple a surtout dévoilé son iPhone 14, son nouveau smartphone.

Les nouveaux modèles d'iPhone sont équipés d'une connexion satellite pour envoyer des messages d'urgence, un service qui sera offert pendant deux ans. L'iPhone 14 sera vendu au prix de base de 799 dollars aux Etats-Unis (1.019 euros en Europe), l'iPhone Plus se vendra 899 dollars (1.169 euros), l'iPhone Pro 999 dollars (1.329 euros) et l'iPhone Pro max à partir de 1.099 dollars (1.479 euros). Tous ces modèles seront disponibles à partir du 16 septembre prochain... "Il est intéressant de voir que, sur le fond, ils ont décidé de maintenir les prix malgré la pression inflationniste", a déclaré Tom Forte, analyste chez D.A. Davidson.

Le groupe de Cupertino a donc également présenté de nouveaux modèles de montres, la Serie 8, l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Ultra. Ce dernier modèle - conçu notamment pour les sportifs pratiquant la plongée ou le triathlon et qui possède une batterie d'une durée de vie de 36 heures - cherche à concurrencer des entreprises comme Garmin ou Polar, spécialistes du marché des montres de sport...

ECO ET DEVISES

La Réserve fédérale a estimé dans son "Livre beige" hier soir, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed, "que les pressions sur les prix devraient persister au moins jusqu'à la fin de l'année"...

Les opérateurs s'attendent à une nouvelle hausse de taux de trois quarts de points de la Fed le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire (probabilité 82% selon FedWatch), alors que Jerome Powell s'exprimera de nouveau cet après-midi...

VALEURS EN HAUSSE

Au 1er semestre 2022, le Groupe Jacquet Metals (+4,5%) a bénéficié d'un environnement favorable principalement marqué par la hausse des prix des matières premières.

Les volumes distribués sont également en hausse au 1er semestre (+1,9% par rapport à ceux du 1er semestre 2021). La demande, bien orientée en début d'année, marque un fléchissement à partir du 2e trimestre.

De même, après 18 mois de hausse, les prix des matières premières ont commencé à baisser, entraînant une baisse des prix d'achats, tendance qui devrait se poursuivre au 4e trimestre. Toutefois cette baisse devrait être pondérée par la hausse des coûts de production de l'acier fortement impactés par les coûts de l'énergie. La valorisation des stocks au 30 juin 2022 intègre cette évolution avec l'enregistrement d'une dépréciation représentant 19,8 % de la valeur brute des stocks contre 17,1% au 31 décembre 2021.

Le chiffre d'affaires progresse ainsi de +58% à 1.480 millions d'euros et la marge brute de +63% à 404 millions d'euros, représentant 27,3% du chiffre d'affaires contre 26,4% un an plus tôt.

Dans ces conditions, l'EBITDA courant du 1er semestre 2022 s'établit à 209 millions d'euros (14,1% du chiffre d'affaires contre 8,6% au 1er semestre 2021) et le Résultat Net Part du Groupe à 126 millions d'euros, contre 43 millions d'euros un an auparavant.

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel a également augmenté et représente 28% du chiffre d'affaires au 30 juin 2022 contre 26% du chiffre d'affaires fin 2021.

Pendant la période, le Groupe a généré 52 millions d'euros de cash flows d'exploitation et renforcé sa structure financière avec des capitaux propres de 622 millions d'euros et un ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) de 27% (35% fin 2021).

DBV : +4,5% avec Genomic et Mauna Kea (+3%)

Nicox : +2% avec Waga, Neoen, Carrefour, Rallye, Rexel, AXA

Voltalia (+1%) annonce avoir remporté un contrat de différence (CfD) pour Clifton et Higher Stockbridge lors de la récente enchère CfD Allocation Round 4 (AR4).

Dans un contexte d'urgence climatique et de hausse des prix de l'énergie, il est urgent de déployer des projets qui contribuent aux engagements auxquels le Royaume-Uni est légalement soumis en matière d'émission nette à zéro et qui assurent la sécurité énergétique.

Cette transition énergétique peut être réalisée en produisant une énergie verte à un prix compétitif. Dans ce contexte, Voltalia a le plaisir d'annoncer le gain de la récente enchère CfDAR4 en obtenant des contrats de 20 ans pour deux projets photovoltaïques de 45 mégawatts chacun, livrables en 2024/2025.

Remy Cointreau : +1% avec Tikehau, SoiTec, Scor, Elior, Navya, TF1, Vallourec, Believe, Nanobiotix et Dassault

Transgene (stable) a vu ses produits opérationnels s'élever à 6,1 millions d'euros au 30 juin 2022 contre 5 ME au premier semestre 2021. Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont représenté 17 ME au premier semestre 2022, contre 15,3 ME sur la même période en 2021, reflétant l'accélération des études cliniques.

Les frais généraux se sont élevés à 3,9 ME au premier semestre 2022, contre 3,1 ME sur la même période en 2021. La perte nette s'établit à 15,3 ME au premier semestre 2022, contre 11,8 ME sur la même période de 2021.

La consommation de trésorerie s'est élevée à 6,8 ME au cours du premier semestre 2022, contre 11,9 ME sur la même période en 2021. La trésorerie et les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers courants s'élevaient à 42,8 ME au 30 juin 2022, contre 49,6 ME au 31 décembre 2021. Transgene estime disposer d'une visibilité financière jusqu'à fin 2023.?

Le groupe de services numériques Neurones (stable) a confirmé un résultat opérationnel de 37 ME pour le premier semestre 2022, ce qui représente une marge de 11,3% du chiffre d'affaires (10,5% sur la même période de l'année dernière). Le résultat net progresse de 23% sur un an à 25,8 ME (7,9% du chiffre d'affaires).

La trésorerie nette à fin juin 2022 (hors dettes de loyers IFRS 16) s'établissait à 232,2 millions d'euros, malgré la croissance du besoin en fonds de roulement.

En l'absence de signes de ralentissement, Neurones ses prévisions 2022 rehaussées le mois dernier : un chiffre d'affaires d'au moins 640 ME avec une marge opérationnelle de l'ordre de 10,5%.

Le chiffre d'affaires semestriel de ESI Group (stable) a augmenté de 5,5% pour atteindre 84,3 ME. Cette croissance a été principalement portée par l'activité licences à 73,9 ME représentant environ 88% du chiffre d'affaires du semestre.

L'EBIT ajusté s'est amélioré de 7,1 ME pour atteindre 25,6 ME, soit +38,2%. La marge d'EBIT ajusté a atteint 30,4% contre 23,2% au 1er semestre 2021. Le résultat net est de 14 ME vs. 11 ME.

La dette financière nette d'ESI Group a diminué à -0,6 ME contre 6,8 ME fin juin 2021 avec une génération de cash-flow robuste.

VALEURS EN BAISSE

Chargeurs chute de 15% après ses comptes semestriels, alors que le ROPA s'inscrit à 25,4 ME.

Atos : -14%, dégradé par Goldman Sachs à 'vendre' qui coupe son objectif de cours de 23 à... 8 euros.

Somfy recule de 9% avec Adocia (-5%)

Faurecia : -2% avec Ubisoft qui poursuit sa baisse

Valeo : -1,5% avec Genfit, Ateme, Michelin, Bastide, Bic

Le trafic sous la Manche a été très soutenu en août. Getlink (-0,5%) annonce en effet que Le Shuttle a transporté 314.378 véhicules de tourisme sur le mois, soit une hausse de 113% par rapport à août 2021. Il s'agit de la meilleure performance mensuelle depuis le mois d'août 2019. Depuis le 1er janvier, près de 1.460.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes.

Le Shuttle Freight a de son côté transporté 106.930 camions, une petite progression de 1% par rapport à août 2021. Depuis le 1er janvier, près de 1.000.000 de camions ont traversé la Manche à bord des Navettes.