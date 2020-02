Ouverture Paris : en légère hausse avec l'automobile

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La séance promet d'être calme ce lundi en l'absence de Wall Street, fermée pour cause de "Journée des Présidents" aux Etats-Unis. La tendance est malgré tout soutenue par les nouvelles interventions de la banque de Chine, de quoi faire remonter la bourse de Shanghai de plus de 2%... Le CAC40 progresse de 0,25% à 6.085 pts.

La Bourse de New York a terminé la semaine passée sur une note hésitante à la veille d'un long week-end de trois jours. Les opérateurs tentent toujours d'évaluer l'impact du coronavirus Covid-19 sur l'économie US, alors que les indices en Asie continue de se détériorer, à l'image du plongeon de la croissance japonaise, Tokyo ayant annoncé une baisse plus importante que prévu de son PIB du 4e trimestre 2019 à -1,6%, contre -1% anticipé.

L'économie américaine résiste plutôt bien pour le moment, selon les chiffres des ventes de détail et de confiance des consommateurs américains publiés vendredi, les économistes évoquant un impact limité à 0,2 pt de PIB en moyenne...

WALL STREET

A la clôture vendredi, l'indice Dow Jones a cédé 0,08% à 29.398 points, tandis que l'indice large S&P 500 est monté de 0,18% à 3.380 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'est adjugé 0,20% à 9.731 pts, ce qui constitue au passage à un nouveau record...

Du côté des valeurs, le fabricant de processeurs graphiques Nvidia (+7%) s'est illustré à la hausse après la publication de comptes meilleurs que prévu, tandis que Mattel a chuté malgré des résultats supérieurs aux attentes.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de 6 grandes devises reste ferme (+0,08% à 99,15$ points), tandis que l'euro campe à 1,0840$, à son plus bas niveau depuis près de deux ans. Les investisseurs à la recherche de sécurité sont revenus sur les marchés obligataires, faisant reculer les taux d'intérêt. Le rendement du T-Bond à 10 ans a cédé 4 points de base, à 1,57%. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans a fini à -0,40% (-1 pdb).

ECO ET DEVISES

La Banque centrale chinoise continue donc de soutenir les indices boursiers en alimentant le système financier en liquidités depuis le début de la crise du coronavirus en Chine. L'autorité monétaire a annoncé ce matin avoir ajusté le taux de la facilité de prêt moyen terme à un an de 3,32 à 3,15%. L'établissement a injecté par ailleurs 300 milliards de yuans supplémentaire dans le système financier ce lundi. La bourse de Shanghai remonte de plus de 2% dans les derniers échanges...

Les indicateurs économiques américains publiés vendredi montrent que les consommateurs américains (à l'origine des deux-tiers de la croissance du pays) résistent bien en ce début 2020. Les ventes de détail ont progressé en janvier pour le 4e mois d'affilée, tandis que la confiance des consommateurs est montée en février au plus haut depuis 2018.

Les ventes de détail ont augmenté de 0,3% en janvier par rapport à décembre, en ligne avec le consensus. La hausse de décembre a cependant été revue en légère baisse à +0,2% (contre +0,3% précédemment). Hors automobile, les ventes de détail ressortent également en progression de 0,3%, en ligne avec les attentes, après un gain de +0,6% pour le mois de décembre.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan est monté à 100,9 en février, contre 99,7 de consensus de place et 99,8 pour la lecture finale de janvier.

Les économistes continuent de revoir leurs prévisions de croissance pour la Chine. Selon S&P Global Ratings, le PIB chinois devrait croître de 5% en 2020, contre 5,7% prévu avant l'épidémie. Dans la zone euro, ainsi qu'au Royaume-Uni, S&P estime la perte de croissance de 0,1 à 0,2% cette année, via la baisse des exportations et des investissements des entreprises dues au ralentissement probable de la Chine.

L'once de métal jaune s'échange à 1.583$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0840$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 57,30$.

VALEURS EN HAUSSE

CS Group : +10%. Le chiffre d'affaires annuel consolidé du groupe s'établit à 230 millions d'euros, en croissance globale de +14,1%. La croissance annuelle à périmètre comparable ressort à +4,6%, portée par une accélération au second semestre 2019 à près de 11% par rapport à 2e semestre 2018. Cette bonne dynamique a été observée tant en France qu'à l'export. Les prises de commandes de l'exercice 2019 s'établissent à 300,9 ME, en forte progression sur celles de 2018 (+23,2%), elles-mêmes en forte croissance par rapport à l'année précédente. Le ratio de 'book-to-bill' s'établit à plus de 130% et le carnet de commandes global du groupe progresse à 17,5 mois d'activité.

Après un 1er semestre contrasté en termes de performances, le groupe a su se mobiliser sur le 2e semestre et s'est consacré avec vigueur au déploiement de plans d'actions d'amélioration structurants. La dynamique globale enregistrée tant en prises de commandes qu'en chiffre d'affaires au second semestre 2019 démontre la pertinence du positionnement du groupe et l'efficacité des actions engagées pour assurer l'atteinte des objectifs du plan Ambition 2021 , commente le management.

Faurecia (+7%). Les ventes du groupe ont représenté 17,8 milliards d'euros en 2019, en hausse de 1,4% en données publiées, mais en baisse de 3% à taux de change constants et hors effet de périmètre de Clarion, soit une 'surperformance' de 280 points de base par rapport à la croissance de la production automobile mondiale (-5,8%, source : IHS Markit février 2020). Le résultat opérationnel ressort à 1.283 millions d'euros et la marge opérationnelle à 7,2% (7,4% hors effet dilutif de Clarion). Le Cash-flow net s'établit à 587 millions d'euros, en progression de 11% par rapport à l'année précédente.

Des prises de commandes record en 2019 ont permis de cumuler sur trois ans un volume de commandes de 68 Milliards d'euros, précise encore la direction.

Le dividende proposé progresse à 1,30 euro par action, contre 1,25 euro versé en 2019.

Avec une hypothèse de production automobile mondiale en baisse d'environ 3% en 2020, la guidance annuelle de Faurecia pour l'exercice 2020 est la suivante :

Solide croissance des ventes publiées, incluant :

-un effet périmètre d'environ 500 points de base (3 mois de Clarion + 11 mois de SAS),

-une surperformance de 100 à 200 points de base par rapport à la production automobile mondiale (à périmètre et taux de change constants)

Amélioration de la rentabilité, avec une marge opérationnelle supérieure à 7,2% des ventes

Poursuite de la forte génération de trésorerie, avec un cash-flow net supérieur à 500 millions d'euros.

Immobilière Dassault : +6% avec Avenir Télécom, AST Groupe

Valeo : +5% avec Plastic Omnium, Voltalia

Peugeot : 3% suivi de Solocal, Amoeba, Tarkett, Michelin et Vallourec

CGG : +2% suivi de Arkema, Renault, Lisi, Vallourec, Atari et BigBen

Maroc Telecom (+1%) Sur l'ensemble de l'année 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 36.517 millions de dirhams, en hausse de 1,3% (+0,9% à base comparable). Cette performance reflète à la fois la poursuite de la croissance des activités au Maroc et la résilience des activités à l'International face à une pression concurrentielle et réglementaire accrue. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du Groupe affiche une hausse de 3,5% (+1% à base comparable), grâce à la hausse toujours soutenue de la Data Mobile au Maroc et dans les filiales.

Grâce à une gestion rigoureuse des coûts, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du groupe Maroc Telecom a atteint 18.922 millions de dirhams à fin décembre 2019, en progression de 3,4% à base comparable. Le taux de marge d'EBITDA s'établit à 51,8%, en hausse de 1,2 pt à base comparable. À fin 2019, le résultat opérationnel (EBITA) ajusté du groupe Maroc Telecom s'élève à 11 540 millions de dirhams, en hausse de 4,3% à base comparable, due essentiellement à la progression de l'EBITDA. Le taux de marge d'EBITA ajusté s'améliore de 0,9 pt (+1 pt à base comparable) pour atteindre 31,6%.

Rexel : +1% avec Trigano, Vilmorin, CNP

Carrefour (+0,5%) Grupo Carrefour Brasil a conclu un accord avec Makro Atacadista SA pour l'acquisition de 30 magasins Cash & Carry au Brésil. Carrefour accélère ainsi l'expansion de son format porteur Atacadão. La transaction porte sur 30 magasins, dont les murs de 22 magasins en pleine propriété et 8 en location, et 14 stations-service, situés dans 17 États du Brésil, pour un prix de 1,95 milliards de Reais, payé en numéraire.

Ces 30 magasins, totalisant plus de 165.000 m(2) de surface de vente, ont réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 2,8 milliards de Reais en 2019 et offrent une forte complémentarité géographique avec le réseau Atacadão existant. Cette acquisition permettra à Atacadão de renforcer sa position, notamment dans l'État densément peuplé de Rio de Janeiro (7 magasins) et dans la région Nord-Est (8 magasins). Les nouveaux magasins s'ajouteront au réseau existant de 187 magasins d'Atacadão, qui poursuivra parallèlement sa forte croissance organique.

Icade (stable) a présenté ses comptes 2019 globalement bien orientés marqués par un Chiffre d'affaires 2019 de 1,52 MdE. Le Cash-flow net courant/action ressort en hausse de 2,1% à 5,26 euros dans un contexte de forte progression du volume des cessions. Le Résultat net pdg s'établit à 300,2 ME, en forte hausse, portée par les plus-values des cessions : +93,7%.

L'ANR EPRA / action est en hausse de 5,7% vs 2018 ; TSR ANR EPRA s'établit à 10,8%.

Le dividende par action proposé est de 4,81 euros, soit +4,6%.

VALEURS EN BAISSE

Technicolor corrige encore de 7% suivi de EOS (-2%), de Thales et d'Airbus (-1%) après la décision de Washington de relever les taxes douanières sur les avions européens de 10 à 15%.

Safran : -1%. Washington va-t-il empêcher la livraison de moteurs CFM LEAP-1C à Pékin, pour ce qui constituerait une nouvelle étape dans la course que se livrent les Etats-Unis et la Chine pour l'hégémonie technologique. Selon les sources du 'Wall Street Journal' et de 'Reuters', l'administration Trump évalue la possibilité de refuser de donner à General Electric le permis pour livrer le moteur fabriqué par la co-entreprise entre le groupe américain et Safran.

La question serait abordée jeudi lors d'une réunion inter-agences sur la façon de limiter l'exportation de technologies américaines en Chine et lors d'une autre réunion avec les membres du cabinet du président Donald Trump qui doit se tenir le 28 février.

Le gouvernement américain a autorisé jusque-là la vente de moteurs, de systèmes de contrôle de vol, et d'autres composants destinés au plus gros avion commercial jamais construit en Chine, le COMAC C919. L'appareil, qui a effectué ses premiers tests en 2017, doit entrer en service l'année prochaine.

Vinci : -0,5% avec Eiffage, Nexity, Haulotte et SES.