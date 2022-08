Ouverture Paris : en légère baisse avant l'inflation US

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40, qui est retombé sous les 6.500 points hier, perd encore un peu de terrain ce mercredi, -0,10% à 6.485 points, en attendant prudemment les chiffres de l'inflation US qui seront connus ce mercredi après-midi... L'indice américain des prix à la consommation du mois de juillet qui sera publié à 14h30, inquiète les marchés avec un consensus logé à +0,2% en comparaison du mois antérieur, soit +8,7% en glissement annuel, après un record à 9,1% en juin... L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, les stocks de grossistes, le rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques américains et la balance budgétaire US, seront aussi communiqués ce mercredi.

WALL STREET

Le S&P 500 a perdu 0,42% à 4.122 pts mardi soir, le Nasdaq -1,19% à 12.493 pts et le Dow Jones -0,18% à 32.774 pts. La productivité non-agricole américaine préliminaire pour le deuxième trimestre 2022 a corrigé sur un rythme annualisé de 4,6%, contre -4,5% de de consensus et -7,4% un trimestre auparavant. Les coûts unitaires du travail, quant à eux, se sont appréciés sur un rythme de 10,8%, contre 9,3% de consensus et 12,7% un trimestre plus tôt.

ECO ET DEVISES

Côté monétaire, les responsables de la Fed continuent de repousser les espoirs d'un "pivot" accommodant sur les taux, c'est à dire d'une inversion du mouvement sur les taux passant du resserrement à l'assouplissement monétaire... La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré que d'autres hausses de taux de 75 points de base devraient être envisagées jusqu'à ce que l'inflation diminue de manière constante. Bowman n'a toujours pas vu d'indications concrètes que l'inflation ait atteint un sommet, notant un risque important qu'une inflation élevée persiste jusqu'en 2023 pour des produits de première nécessité comme le logement et la nourriture.

De son côté, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly (non-votant), a réitéré les remarques selon lesquelles la Fed était "loin du compte" dans la réduction de l'inflation... Daly a suggéré qu'une hausse de 50 pb en septembre n'était ainsi pas la seule option. Elle avait précédemment affirmé qu'une hausse de 50 pb en septembre était "raisonnable". Bowman et Daly ont déclaré qu'elles seraient guidées par les données entrantes, mais toutes deux accordent une plus grande priorité à la réduction de l'inflation.

La fourchette actuelle sur le taux des fonds fédéraux va de 2,25 à 2,5%, après deux augmentations de 75 points de base. Selon l'outil FedWatch, la probabilité d'une hausse de 50 points de base supplémentaire le 21 septembre, lors de la prochaine réunion monétaire, est de 32,5%, contre 67,5% de chances d'une augmentation de 75 points de base (entre 3% et 3,25%).

L'euro campe sur les 1,02/$. Le pétrole remonte un peu sur les 96$ le brent.

INDICATEURS ECONOMIQUES A SURVEILLER

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (14h30)

- Stocks de grossistes. (16h00)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

BROKERS

Morgan Stanley débute le suivi d'Aperam avec un avis à 'conserver' en ciblant un cours de 29 euros.

Credit Suisse est à l'achat sur TotalEnergies avec un objectif de cours de 60 euros.

VALEURS EN HAUSSE

Colas Rail (+3%) a annoncé la signature d'un contrat pour l'acquisition de 100% des parts du groupe familial Hasselmann, basé en Thuringe et spécialisé dans la construction de voies ferrées et d'infrastructures ferroviaires. Cette opération a pour objectif de permettre à Colas Rail de s'implanter sur le marché allemand, confirmant ainsi une stratégie de croissance externe visant des pays à économie stable et à fort potentiel d'investissement dans les infrastructures ferroviaires.

Colas souligne qu'en 2020, la Deutsche Bahn a investi plus de 10 milliards d'euros dans les infrastructures ferroviaires et que le gouvernement allemand a décidé d'un investissement complémentaire de 86 milliards d'euros sur 10 ans afin de renouveler le réseau national, le second mondial avec plus de 61.000 km de voie, en vue d'améliorer le confort voyageur. La croissance annuelle du marché de travaux ferroviaires est évaluée à 4,5% par an pendant cette période.

EDF (stable) A la suite de l'annonce par le gouvernement français, le 13 janvier 2022, d'une attribution complémentaire de 20 TWh d'électricité vendue à prix réglementé pour 2022, EDF avait annoncé examiner toute mesure de nature à protéger ses intérêts. Dans ce cadre, le Président-Directeur Général d'EDF avait indiqué lors de l'assemblée générale annuelle avoir adressé à l'Etat un recours administratif préalable pour demander le retrait du décret et des arrêtés du mois de mars 2022 relatifs à cette attribution.

Après une analyse juridique approfondie, et eu égard aux dommages subis au titre du décret et des arrêtés datés du 11, 12 et 25 mars 2022, EDF a déposé, ce 9 août, un recours contentieux auprès du Conseil d'Etat, et une demande indemnitaire, pour un montant estimé à date de 8,34 milliards d'euros, auprès de l'Etat.

LFE : +2,5% avec Carrefour et Bassac

Balyo : +1,5% avec Faurecia, Bastide, Renault, Argan

AXA : +1% avec Casino, Alstom, Amundi, Scor, Vicat, SES, Valeo

BNP Paribas : +0,5% avec Crédit Agricole, Orange, Holcim et Air France KLM

Edenred (stable). Par courrier reçu le 8 août à l'AMF, la société Select Equity Group LP -contrôlée par George Loening- agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 août, le seuil de 5% du capital de la société Edenred. Elle détient, pour le compte de ces fonds et clients, 12.366.937 actions Edenred représentant autant de droits de vote, soit 4,95% du capital et 4,85% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Edenred sur le marché.

VALEURS EN BAISSE

Moncey : -5% avec Nanobiotix (-3%) et Elior

BioMerieux : -2,5% avec Séché, Stedim

Nexans : -2% suivi de Interparfum, Mersen et Dassault Aviation

Believe : -1% avec M6, BigBen, Somfy, Vallourec, FNAC Darty et Remy Cointreau