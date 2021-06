Ouverture Paris : en hausse malgré Wall Street et Tokyo

Ouverture Paris : en hausse malgré Wall Street et Tokyo









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 évolue dans le vert depuis l'ouverture, prenant quelques points sous les 6.650 points, et ce malgré la baisse hier soir à Wall Street et ce matin à Tokyo.

Il a même repoussé son plus haut de septembre 2000 touché hier en séance à 6 655,66 points, le portant à 6 659,38 points. L'indice parisien atteint ainsi les 20% de progression depuis le 1er janvier.

Les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale attendues dans la soirée, brident toutefois les initiatives. Les investisseurs attendent l'issue de la réunion de deux jours de la Fed afin d'en savoir plus sur les prévisions économiques de la banque centrale et la tonalité des discussions entre ses dirigeants sur la poursuite de ses achats d'obligations. Mais une majorité d'intervenants misent plutôt sur le rendez-vous de Jackson Hole, fin août, pour les premières annonces.

De son côté, le pétrole poursuit son ascension, après des déclarations de professionnels du secteur estimant que les prix de l'or noir devraient continuer leur progression à la faveur de la reprise économique mondiale et du reflux de la pandémie de Covid-19 grâce à la vaccination. Le Brent évolue désormais non loin des 75$, au plus haut depuis avril 2019.

WALL STREET

La Bourse de New York a fléchi mardi, après la publication d'une salve d'indicateurs contrastés aux Etats-Unis, montrant que la reprise économique s'accompagne de tensions sur les prix et sur les coûts de construction. Les investisseurs étaient globalement peu enclins à la prise de risque avant les annonces de la Fed, qui a entamé mardi une réunion de deux jours. La banque centrale américaine pourrait donner mercredi ses toutes premières indications sur la future réduction de son soutien à l'économie.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,27% à 34.299 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 0,20% à 4.246 pts, après avoir inscrit trois records consécutifs en clôture. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a lâché 0,72% à 14.072 pts, après avoir terminé lundi sur son premier record depuis le 26 avril dernier.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques. (16h30)

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

Europe :

- Indice britannique des prix à la consommation. (08h00)

- Indice britannique des prix à la production. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,2125 ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,43$. L'once d'or se traite 1.858$.

VALEURS EN HAUSSE

2CRSI (+2,80% à 4,80 Euros) : le chiffre d'affaires estimé du Groupe affiche une progression de +15,8% a 163,3 ME, en ligne avec l'objectif révisé. L'EBITDA est de 7,3 ME comparé à (2,4) ME en 2019-2020. La Marge d'EBITDA ressort à 4,5%, en progression de +7,5 points. Avec la provision exceptionnelle, dans l'attente de solder le dossier Blade, le résultat net part du groupe s'inscrit à (4,7) ME.

Manutan(+3,10% à 79 Euros) a dégagé un résultat opérationnel courant de 27,5 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020-2021, en hausse de 13%. Le résultat opérationnel est du même montant et progresse de 19%, soit une marge opérationnelle de 7% du chiffre d'affaires contre 6,1% pour l'exercice précédent. Le résultat net s'apprécie de 28% à 19,9 ME. Manutan dispose d'une trésorerie de 117 millions d'euros (en hausse de 27 millions par rapport au 30 septembre 2020) et son endettement financier représente 8,7% du total du bilan au 31 mars 2021.

VALEURS EN BAISSE

McPhy (-13% à 13,70 Euros) annonce que le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 devrait s'établir au-dessus de 5 ME contre 5,4 ME sur la même période l'an passé.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Vente-unique.com, Bluelinea, Qwamplify

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs cible Worldline dans sa liste de valeurs à suivre.

Citigroup remonte le curseur à 91 euros sur Gecina.

INFOS MARCHES

Voyageurs du Monde : lance une émission d'obligations convertibles de 55 ME.

EN BREF

Carbios : sélectionnée comme l'une des Techpioneers par le World Economic Forum.

Ekinops : United Group retient les solutions FlexRate.

Sword signe un beau contrat avec le Parlement européen.

Nexans : contrat de fourniture de câbles aux îles Shetland.

Crossject : signature d'un accord commercial couvrant les Etats-Unis et le Canada.