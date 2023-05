Ouverture Paris : en baisse, le CAC 40 se maintient au-dessus des 7.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le retour des investisseurs britanniques aujourd'hui sur les marchés devrait regonfler les volumes, faibles hier 8 mai, à 2,11 MdsE échangés. Le CAC 40 a connu une séance calme qui l'aura vu se maintenir à 7.440 points (+0,11%). Ce matin il cède du terrain, à -0,40%, revenant sur les 7.410 points.

Le point d'orgue de la semaine est fixé à demain, avec les chiffres de l'inflation américaine, en l'occurrence les statistiques mensuelles des prix à la consommation aux Etats-Unis. Les investisseurs attendent de savoir si l'inflation rentre dans le rang ce qui légitimerait la fin d'une politique monétaire dure de la part de la Fed, ou si elle reste vigoureuse... En attendant, les rendements des bons du Trésor américain sont en légère baisse, sous 3,5% pour le dix ans et sous le seuil de 4% pour le deux ans.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi à l'issue d'une séance sans direction claire lors de laquelle les investisseurs ont digéré les résultats décevants de Tyson Foods et de Catalent, en gardant avant tout en tête les données sur l'inflation aux Etats-Unis attendues cette semaine. L'indice Dow Jones a cédé 0,17% à 33.618,69 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,05%, à 4.138,12 points. Le Nasdaq a avancé de son côté de 0,18% à 12.256,92 points.

ECO ET DEVISES

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

La parité euro / dollar atteint 1,0993 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,64 $. L'once d'or se traite 2028 $.

VALEURS EN HAUSSE

Euroapi (+1% à 10,74 Euros) a conclu un premier accord de production de quatre ans avec Novéal, du groupe L'Oréal, spécialisée dans le développement de procédés éco-responsables. Dans le cadre de cette collaboration, Euroapi va développer et industrialiser le procédé de fabrication d'ingrédients innovants destinés à la cosmétique, via son activité Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). L'accord porte sur plusieurs projets, le premier concernant le site Euroapi de Francfort, avec une ligne de production de chimie complexe dédiée.

VALEURS EN BAISSE

Latécoère (-2,70% à 0,22 Euro) a conclu un accord de principe avec son actionnaire majoritaire, la Banque Européenne d'Investissement, et ses prêteurs. Cet accord global de recapitalisation a été négocié sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI). "Cet accord garantit à Latecoere une structure de capital solide pour continuer à soutenir ses clients tout au long de la montée en cadence de l'industrie actuellement prévue en 2023 et au-delà", explique la société qui le détaille : Il comprend ainsi un financement, par le biais d'un prêt immédiat de 45 millions d'euros accordé par son actionnaire de référence Searchlight Capital Partners, (SCP); une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant minimum de 100 millions d'euros, entièrement souscrite par SCP, qui sera réalisée avant la fin de l'année 2023 ; Une réduction de la dette de 183 millions d'euros. La dette maintenue sera remboursée en 2027. Les prêteurs concernés resteront associés à la création de valeur future par le biais d'un mécanisme de Retour à Meilleure Fortune. Le plan comprend aussi une conversion en capital d'un montant limité de la dette résiduelle de PGE selon des modalités restant à convenir. Les parties s'attendent à ce que le montant de cette conversion ne dépasse pas 10 % des capitaux propres entièrement dilués après l'augmentation de capital.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Artmarket, Erytech

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs débute le suivi d'Euronext avec un avis 'neutre'.

Goldman Sachs n'est plus à vendre sur Deutsche Börse mais neutre visant 189 Euros.

INFOS MARCHE

OL Group : suspendu

EN BREF

Auplata Mining Group : belle performance de Dieu Merci en avril

GTT : approbation de Bureau Veritas pour un concept de grand pétrolier 'dual-fuel' au GNL

McPhy Energy signe avec Plansee en Autriche

Theranexus va pouvoir lancer la phase 3 de Batten-1 dans la maladie de Batten