Ouverture Paris : en baisse, le CAC 40 demeure proche des 7.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance est assez mitigée ce lundi, alors que le CAC 40 a terminé tout près des 7.500 points vendredi en clôture. Il cède 0,25% dans les premières minutes de cotations, à 7.470 points.

En l'absence d'indicateurs économiques importants aujourd'hui, les investisseurs se focalisent sur la question du plafond de la dette publique américaine et ils continuent de miser sur une issue favorable concernant les négociations sur le plafond du relèvement de la dette des Etats-Unis, Joe Biden ayant déclaré que les négociateurs sur ce dossier faisaient des "progrès constants" pour parvenir à un accord qui permettrait d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis... Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se rencontreront dans la journée pour poursuivre les discussions.

A noter que la Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, tirée par des prises de bénéfices après avoir atteint vendredi son plus haut niveau en 33 ans. L'indice Nikkei a gagné 0,90% à 31.086,82 points et le Topix, plus large, a pris 0,62% à 2.175,04 points.

WALL STREET

Le Dow Jones a cédé 0,33% à 33.426 pts, alors que le S&P 500 a perdu 0,14% à 4.191 pts. Le Nasdaq recule lui de 0,24% à 12.657 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Indice flash de confiance des consommateurs en zone euro. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0816 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 74,97 $. L'once d'or se traite 1973 $.

VALEURS EN HAUSSE

Sanofi (+0,30% à 101,96 Euros) : Les résultats positifs d'un essai de phase III évaluant l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab), comparativement à un placebo, chez des adultes sous traitement inhalé standard maximal (trithérapie) pour une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), non contrôlée, avec signature inflammatoire de type 2, ont été présentés au Congrès international 2023 de l'American Thoracic Society (ATS) lors de la session "New England Journal of Medicine and JAMA. Discussion on the Edge: Reports of Recently Published Pulmonary Research" et publiés simultanément dans le New England Journal of Medicine (NEJM). Ces résultats seront également présentés le 22 mai lors d'une session consacrée à l'actualité des résultats d'essais cliniques en pneumologie ("Breaking News: Clinical Trial Results in Pulmonary Medicine").

VALEURS EN BAISSE

TotalEnergies (-0,40% à 55,88 Euros) : reçoit les autorisations environnementales pour développer 3 GW de projets solaires en Espagne.

Rallye (-4,60% à 1,03 Euro) : parmi les baisses les plus marquées du début de séance.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Dékuple

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley 'souspondère' Bouygues avec un objectif de cours ajusté de 32 à 30,50 euros.

Jefferies conserve Virbac avec un objectif réhaussé de 296 à 297 euros.

INFOS MARCHE

McPhy Energy : le programme de rachat par la société de ses propres actions

EN BREF

Nacon annonce une nouvelle manette officielle pour XBox

CBI signe un accord de partenariat avec le club de foot São Paulo Football Club