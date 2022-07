Ouverture Paris : EDF s'ajuste en direction des 12 Euros

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Des prises de bénéfices logiques sont constatées ce matin sur le CAC 40 qui a enchainé deux séances de nette hausse vendredi (+2,04%) et lundi (+0,93%). A l'approche de 9h30, il recule de 0,60% à 6.055 points. Les investisseurs jouent la prudence dans l'attente des décisions de deux grandes banques centrales et de nouveaux indicateurs économiques. L'amplification des publications de résultats cette semaine va aussi susciter de nouveaux arbitrages.

La décision sur les taux du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale sera connue jeudi et si une hausse du coût du crédit de 25 points de base est largement anticipée, des incertitudes demeurent sur l'instrument anti-fragmentation préparé par l'institution.

Dans l'immédiat, le marché prendra connaissance en fin de matinée des chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de juin en zone euro, une hausse de 0,8% étant attendue d'un mois sur l'autre, tandis qu'en rythme annuel l'augmentation devrait représenter 8,6%. La teneur du chiffre publié pourrait amplifier ou modifier la tendance baissière qui se dessine à l'ouverture...

Côté valeurs, EDF s'ajuste sur l'offre à 12 Euros annoncée par le gouvernement et Alstom recule après son chiffre d'affaires annuel.

WALL STREET

La bourse de New York qui avait terminé la semaine dernière sur une note optimiste, après de bons chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, n'a finalement pas tenu la route longtemps...

En progression initiale de 1% en moyenne ce lundi, le DJ a reperdu 0,69% à 31.071 points, le Nasdaq a cédé 0,81% à 11.360 points, tandis que le S&P500 a glissé de 0,84% à 3.830 points. Certains échos concernant de moindres investissements du côté du groupe Apple en 2023 en raison d'une possible récession mondiale ont fait mauvais effet dans le secteur de la "tech US".

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

Europe :

- Indice final européen des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0153$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 105,80$. L'once d'or se traite 1.709$.

VALEURS EN HAUSSE

EDF (+14,80% à 11,73 Euros) : le gouvernement français a annoncé ce mardi matin prévoir de lancer une offre de 12 euros par action EDF pour monter à 100% du capital de l'énergéticien qui a vocation à être retiré de la cote boursière.

Groupe ADP (+1,60% à 127,90 Euros) : Au 1er semestre, le trafic du atteint 118,2 millions de passagers, dont 37,5 millions de passagers pour Paris Aéroport, soit respectivement 71,9% et 71,6 % du niveau de trafic pour la même période en 2019. L'impact de ces nouvelles hypothèses sur les guidances financières 2022 de Groupe ADP sera précisé à la lumière des résultats semestriels 2022 publiés le jeudi 28 juillet après la clôture du marché.

VALEURS EN BAISSE

Alstom (-2,90% à 24,07 Euros) : Au cours du premier trimestre 2022/23 (du 1er avril au 30 juin 2022), le groupe a enregistré 5,6 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 8% pour s'élever à 4 milliards d'euros en ligne avec la trajectoire visée. Le carnet de commandes au 30 juin 2022 a atteint 83,4 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.

Covivio Hotels (-0,30% à 55,45 Euros) détient à fin juin 2022, un patrimoine en Europe, d'une valeur de 6,069 milliards d'euros (6,722 MdsE à 100%). Si son 1er trimestre a encore été marqué par l'impact du variant Omicron sur les performances hôtelières, le 2e trimestre a vu la reprise se confirmer et s'accélérer à la suite de la levée, en Europe, de toutes les restrictions liées à la crise sanitaire. Cette reprise d'activité se traduit par une forte croissance des revenus de +100,1% à périmètre constant, pour s'établir à 121,8 ME (64,6 ME au 30 juin 2021). L'ANR EPRA NRV s'élève à 4,024 MdsE, en hausse de +4% sur 6 mois, en valeur et par action. L'ANR NDV, qui tient compte de la mise en juste valeur des instruments de couverture de taux et des dettes à taux fixe, s'élève à 3,552 MdsE (3,167 MdsE à fin décembre 2021), représentant une hausse de +12,1%. Il s'établit à 24 euros/ action.

Biosynex (-9% à 16,40 Euros) : Au 1er semestre 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 142,2 millions d'euros, en baisse de -37% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Après un 1er trimestre bien orienté (110 ME) porté par de fortes demandes de Tests de Diagnostic Rapide (TDR) et d'Autotests, l'activité du Groupe a connu un net ralentissement sur le 2e trimestre (32,2 ME) en raison de la diminution des ventes de produits Covid-19 liée à l'amélioration de la situation sanitaire, et à une concurrence accrue sur les différents segments du diagnostic Covid-19. La part des produits Covid-19 qui représentait 89% des ventes du 1er trimestre 2022, est retombée à 54% au 2e trimestre 2022.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Ecoslops, genOway, Les Constructeurs du Bois, StreamWide, Kumulus Vape, Grolleau

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Danone : Berenberg révise sa recommandation à la hausse avec désormais une opinion "neutre", tout comme l'objectif de cours qui passe de 50 à 52 Euros.

Safran : JP Morgan toujours à l'achat, visant 140 Euros.

Atos : Citigroup abaisse son objectif de cours à 12 Euros contre 25 précédemment.

Capgemini : Citigroup abaisse son objectif de cours à 205 euros contre 225 euros précédemment.

INFOS MARCHÉS

Société Générale : lève 235,7 ME auprès de ses salariés.

CIS : projet de transfert de la cotation vers Euronext Growth.

EN BREF

Holcim va acquérir le béton prêt à l'emploi d'Ol-Trans en Pologne.

Paragon ID acquiert Tracktio.

Neoen et Prokon lancent la construction du parc éolien de Björkliden (40,4 MW) en Finlande.

DMS : nouveau Conseil d'administration et nouvelle gouvernance.

Bastide s'implante en Italie sur le marché de l'assistance respiratoire.

Vinci : contrat de concession des sept aéroports de l'archipel capverdien.

Argan devrait acquérir une plateforme logistique auprès de Renault.