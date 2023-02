Ouverture Paris : des prises de bénéfices font repasser le CAC 40 sous les 7.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme prévu en préséance, le CAC 40 cède du terrain dans les premiers échanges et passe sous les 7.200 points, (-0,80% à 7.175 points) peu après 9 heures. Revenu vendredi à un peu plus d'une centaine de points de son record historique, l'indice parisien souffle un peu.

Après une semaine dominée par les décisions de politique monétaire et la publication d'indicateurs macroéconomiques sur la conjoncture et l'inflation, celle qui s'ouvre sera marquée essentiellement par une nouvelle salve de résultats de sociétés, notamment des banques européennes.

Le marché a en effet digéré les décisions et annonces des banques centrales la semaine passée. Et clairement, la hausse des taux de la Fed et la déclaration qui l'a accompagnée n'ont apparemment pas convaincu le marché que la banque centrale américaine ne flancherait pas dans sa tentative de maîtriser l'inflation. La durée pendant laquelle le taux des fonds fédéraux restera au sommet de son cycle, une fois que nous y serons parvenus, est sujette à interprétation et fera débat dans les semaines à venir sur les marchés...

WALL STREET

L'ensemble des indices de Wall Street a terminé dans le rouge suite aux piètres publications de trois de ses plus grandes capitalisations technologiques : Apple, Amazon, et Alphabet. La tendance baissière a également été alimentée par l'annonce de chiffres étonnamment robustes de l'emploi américain. En effet, ces chiffres du département du Travail ne militent pas pour un 'pivot' de la Fed à court terme.

Au final, le S&P 500 corrige de -1,04%, revenant à 4.136 pts. Le Dow Jones redonne -0,38% à 33.926 pts. Poussé par ses poids lourds, le Nasdaq plonge de -1,59%, tombant à 12.006 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

- Ventes européennes de détail. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0789 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,18 $. L'once d'or se traite 1.877$.

VALEURS EN HAUSSE

Rothschild (+16,40% à 46,85 Euros) : Concordia, holding de la famille et premier actionnaire de Rothschild & Co, a l'intention de déposer une offre publique d'achat simplifiée sur les actions Rothschild & Co au prix de 48 euros par action, dividendes attachés, et de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire. Rothschild & Co entend proposer à l'assemblée générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 25 mai prochain, le versement d'un dividende ordinaire de 1,4 euro par action. Le dividende serait mis en paiement le 31 mai avec une date de détachement le 29 mai. En outre, sous réserve de l'avis favorable du Conseil de Surveillance de Rothschild & Co, Rothschild & Co proposerait également à cette assemblée générale, une distribution exceptionnelle de 8,0 euros par action qui serait versée uniquement si Concordia dépose cette offre.

VALEURS EN BAISSE

Eurazeo (-1,15% à 64,35 Euros) : Le Conseil de Surveillance d' annonce ce lundi la mise en place d'un nouveau Directoire composé de deux Présidents, Christophe Bavière et William Kadouch Chassaing, ainsi que Sophie Flak et Olivier Millet. Le Conseil de Surveillance et Virginie Morgon ont décidé conjointement qu'il soit mis fin à ses fonctions de Présidente et membre du Directoire d'Eurazeo. Les mandats de MM. Nicolas Huet, Secrétaire Général d'Eurazeo et Marc Frappier, en charge de l'activité Mid-large buyout, ont également pris fin. Ces derniers continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à fin avril 2023.

Orpea (-20% à 2,21 Euros) : le chemin de croix continue !

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cofidur, Equasens, Delfingen

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

GreenSome Finance est à l'achat sur Equasens avec un cours cible ajusté en hausse à 92,90 euros.

INFOS MARCHÉS

Abionyx Pharma : TVM Capital a cédé la totalité de ses titres sur le marché

Cellectis : l'émission des ADS entraînera une dilution de capital d'environ 16,2%

EN BREF

SES-imagotag : Captana conclut un accord pour l'acquisition de Belive.ai

EDF : Décision négative du Conseil d'État