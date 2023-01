Ouverture Paris : des prises de bénéfices après 3 séances d'optimisme...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après trois séances consécutives de hausse, le CAC 40 est sujet à des prises de bénéfices ce matin. Il cède 0,50% à 6.740 points dans les premiers échanges. La question du jour est de savoir si la baisse tiendra durant la séance, alors que les investisseurs ont fait preuve d'un état d'esprit optimiste depuis le début d'année. En l'espace de trois séances, l'indice phare de la place parisienne accumulait déjà un gain de 4,68% à la clôture hier.

Les indices mensuels des services en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis sont à l'agenda du jour, tandis que l'enquête ADP sur l'emploi américain devrait fournir aux investisseurs un premier élément sur le marché du travail en décembre aux Etats-Unis.

Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed, publié mercredi, a montré que les membres du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine étaient convenus à l'unanimité que l'institution devait ralentir le rythme de ses fortes hausses de taux d'intérêt de manière à réduire les risques pour l'économie.

Les "minutes" de cette réunion soulignent cependant la "nécessité de garder de la flexibilité et des options" sur les taux, ce qui suggère que la Fed pourrait renouer avec des hausses de taux de 25 points de base dès sa réunion du 31 janvier-1er février, mais également conserver la possibilité d'un pic de taux plus élevé que prévu si l'inflation persiste. A ce stade, selon le baromètre Fedwatch c'est un tour de vis de 25 points de base qui tient la corde (66%).

WALL STREET

La tendance s'est enfin affichée légèrement positive à Wall Street ce mercredi en clôture, au lendemain d'une nouvelle baisse des marchés dans le sillage de Tesla et d'Apple. Le S&P 500 reprend 0,75% à 3.852 pts, le Dow Jones +0,40% à 33.269 pts et le Nasdaq +0,69% à 10.458 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport d'ADP sur l'emploi privé américain. (14h15)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

- Indice PMI final composite américain. (15h45)

- Indice PMI final américain des services. (15h45)

Europe :

- Balance commerciale allemande. (08h00)

- PMI allemand de la construction. (09h30)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0604$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,61 $. L'once d'or se traite 1.852$.

VALEURS EN HAUSSE

Interparfums (+0,35% à 58,20 Euros) revoit une nouvelle fois ses guidances 2022 à la hausse. Le chiffre d'affaires est désormais attendu aux alentours de 705-710 ME, en progression de plus de 25% par rapport à 2021 ; La marge opérationnelle devrait, quant à elle, dépasser 17%.

Dassault Aviation (+1,25% à 154,50 Euros) communique les prises de commandes, livraisons et son carnet de commandes en nombre d'avions neufs au 31 décembre 2022... Ainsi, 92 Rafale Export ont été commandés en 2022, dont 80 pour les Emirats Arabes Unis, 6 pour la Grèce, 6 pour l'Indonésie. Un an plus tôt, les commandes étaient de 49 appareils, dont 37 Rafale Export et 12 Rafale France. Net des annulations de commandes russes, Dassault Aviation enregistre 64 commandes de Falcon (51 en 2021). En 2022, Dassault Aviation a livré 14 Rafale (13 Export et 1 France), pour une prévision de 13 livraisons. Pour mémoire, 25 Rafale Export ont été livrés en 2021. En outre, 32 Falcon ont été livrés, pour une prévision de 35 (30 Falcon livrés en 2021). Enfin, au 31 décembre 2022, le carnet de commandes de Dassault Aviation inclut : 164 Rafale (86 Rafale au 31 décembre 2021) ; 87 Falcon (55 Falcon au 31 décembre 2021).

TFF Group (+3,90% à 42,50 Euros) : a réalisé 232,6 millions de chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice 2022-2023, en forte hausse de 62% (+ 45% à périmètre et taux de change constants) sur un an. L'activité est aussi dynamique dans le pôle Vins (+40% en organique) que pour le pôle Alcools (+52% en organique). Le résultat opérationnel courant bondit de 127% sur le semestre à 44,6 ME. La marge opérationnelle augmente de plus de 6 points sur le semestre à 19,1%. Ces évolutions permettent au résultat net de s'inscrire en croissance de 149% à 38,7 ME, soit une marge nette de 16,7%.

VALEURS EN BAISSE

Akwel (-5,40% à 17,02 Euros) : prend la tête des plus fortes baisses sur le SRD ce matin.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Bluelinea, Predilife

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue repasse de 'vendre' à 'alléger' sur Lufthansa en ciblant un cours de 8,10 euros.

Jefferies reste à l'achat sur Stora Enso et sur Akzo Nobel avec un objectif ajusté de 79 à 78 euros.

INFOS MARCHÉS

Jefferies repasse d'acheter à 'conserver' sur Roche en ciblant un cours de 325 CHF et reste à l'achat sur Sanofi avec un objectif ajusté de 110 à 120 euros.

KBW repasse de 'surperformance' à 'performance de marché' sur la SG avec un cours cible de 30,50 euros.

Société Générale repasse de 'conserver' à 'acheter' sur DBV en ciblant un cours de 5,70 euros.

EN BREF

Boostheat : mise en place d'une nouvelle organisation.

GTT : Elogen est sélectionnée par Enertrag.

Paragon ID : reprise de la société Uwinloc.

Stellantis : se lance dans la production d'aéronefs électriques avec Archer.

Holcim acquiert Chrono Chape.

Genomic Vision annonce la réussite du bêta test de FiberSmart.

Technip Energies : grand contrat au Koweït.

Dékuple prend le contrôle de la société Smart Traffik.