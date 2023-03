Ouverture Paris : des investisseurs hésitants et prudents

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 a fait une incursion sous les 7.000 points peu avant 9h30, cédant environ 0,20%, alors qu'il avait débuté la séance en hausse de 0,25%. Clairement, la nervosité est très présente sur les marchés toujours sonnés par l'affaire SVB. A l'image de la Bourse de Tokyo qui a fini en forte baisse, le Nikkei a perdu 2,19%.

Les autorités s'efforcent de rassurer les marchés après l'effondrement de la banque américaine. Du président américain Joe Biden à la Réserve fédérale, tous s'emploient à rassurer les clients des banques sur leurs dépôts, du risque faible de contagion, et de la solidité du cadre prudentiel.

En outre, beaucoup d'analystes estiment qu'au regard de la déroute de SVB, la Fed sera contrainte de limiter la hausse de ses taux à 25 points de base à l'issue de sa réunion la semaine prochaine.

Dans ce contexte, la publication, à la mi-journée, aux Etats-Unis, des chiffres de l'inflation pour le mois de février, pourrait contribuer à accroître la volatilité, selon la teneur des chiffres.

WALL STREET

Wall Street s'est affichée en baisse modérée lundi, malgré la correction du secteur bancaire, le Nasdaq reprenant même du terrain, en hausse de 0,45% à 11.188 points en clôture. Les mesures d'urgence prises par les autorités américaines pour sauver les dépôts des clients de la Silicon Valley Bank et stabiliser le système bancaire ont permis de limiter la casse. Ces initiatives accompagnées de mesures plus large visant à éviter une contagion dans le système bancaire ont permis au S&P 500 de limiter son repli à 0,15% à 3.855 pts et au Dow Jones de terminer en baisse contenue de 0,28% à 31.819 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation. (13h30)

Europe :

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Production industrielle italienne. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0700 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 79,92 $. L'once d'or se traite 1.910 $.

VALEURS EN HAUSSE

Maurel & Prom (+4,70% à 3,45 Euros) dévoile un excédent brut d'exploitation (EBITDA) qui s'établit à 443 M$, en augmentation de 58% par rapport à l'exercice précédent (280 M$). Les dotations aux amortissements s'élèvent à 85 M$ en 2022 contre 107 M$ en 2021. Le résultat opérationnel courant s'élève à 352 M$. Le résultat net pour l'exercice 2022 s'élève à 206 M$, en hausse de 71% par rapport à 2021 (121 M$). Le résultat net courant (hors éléments exceptionnels) est quant à lui de 211 M$, en hausse de 55%. Le flux de trésorerie généré par les opérations avant variation du fonds de roulement est de 331 M$ (contre 198 M$ en 2021). Après prise en compte de la variation du fonds de roulement (impact positif de 34 M$), le flux généré par les opérations a atteint 366 M$.

Casino (+0,30% à 7,83 Euros) annonce aujourd'hui le lancement de la cession d'une partie de sa participation dans Assaí à hauteur de 174 millions d'actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 12,9% du capital d'Assaí, afin d'accélérer son désendettement. Ce nombre pourra être augmenté d'un maximum de 80 millions d'actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 5,9% du capital d'Assaí.

VALEURS EN BAISSE

Lagardere (-3% à 20,14 Euros) : plus forte baisse sur le SRD ce matin.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Immobilière Dassault

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies conserve Eiffage en ajustant sa cible de 92 à 112 euros.

Kepler Cheuvreux est à l'achat sur Chargeurs avec un objectif ajusté de 20 à 22 euros.

INFOS MARCHÉS

Adomos : la 4e période d'exercice des BSA est ouverte

VEOM Group rembourse ses obligations convertibles par anticipation

Hunyvers : cession de 8% du capital par des actionnaires historiques

Lucibel : augmentation de capital de 2,54 ME avec DPS

EN BREF

Icade et Primonial REIM signent un accord d'exclusivité

Biocorp signe avec HRA Pharma pour le développement d'un dispositif médical innovant

HRS : retenu par HYmpulsion

AB Science : du nouveau dans son essai clinique de phase I/II avec AB8939