Ouverture Paris : début de semaine quasiment stable

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La pluie de résultats semestriels va se poursuivre cette semaine en bourse... En attendant, ce lundi matin est plus calme avec une tendance quasiment stable sur le CAC40 à 7.480 points, sur fond d'indicateurs économiques chinois toujours hésitants et de réunions de banques centrales encore au programme cette semaine (Banque d'Australie demain et banque d'Angleterre jeudi)...

WALL STREET

En clôture de marché, Wall Street s'est repris vendredi. Sur fond de multiples publications d'entreprises, le S&P 500 a gagné +0,99% à 4.582 points. Le Dow Jones rebondit de 0,5% à 35.459 pts. Le Nasdaq est bien ferme, avec une hausse de 1,90% à 14.316 pts.

Selon le rapport du jour, les revenus personnels des ménages américains pour le mois de juin 2023 se sont établis en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre +0,5% de consensus FactSet et +0,5% pour la lecture révisée du mois antérieur. Les dépenses personnelles de consommation des ménages ont augmenté de 0,5% en comparaison du mois précédent, contre 0,4% de consensus et 0,2% un mois plus tôt. L'indice des prix ajusté dit "core PCE" a augmenté de 0,2% par rapport au mois antérieur, en ligne avec le consensus, soit une hausse de 4,1% sur un an. La mesure ajustée des prix, très appréciée par la Fed et excluant alimentaire ou énergie, poursuit donc son ralentissement, la mesure d'un mois sur l'autre passant de 0,3% à 0,2%. La mesure globale des prix a progressé de 3% sur 12 mois en juin contre 3,8% de hausse annuelle en mai.

L'indice du coût de l'emploi au deuxième trimestre aux USA s'est affiché en augmentation de 1% d'un trimestre sur l'autre, contre +1,1% de consensus. La hausse atteint 4,5% en glissement annuel.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de juillet 2023 s'est affiché à 71,6, contre un consensus de place de 72,6 et un niveau de 72,6 également en lecture préliminaire. La mesure concernant les anticipations d'inflation de fin d'année ressort à 3,4%, comme attendu et en ligne avec la mesure antérieure.

Plus tôt cette semaine, la Fed avait maintenu le cap en relevant encore d'un quart de point ses taux, entre 5,25 et 5,5%, au plus haut de 22 ans, une décision que digèrent encore les marchés.

En Europe, la banque centrale européenne qui a aussi remonté ses taux de 0,25 point a laissé entendre la possibilité d'une pause dans le cycle en septembre, "si l'inflation ralentit davantage", sans toutefois apporter plus de garanties sur la lisibilité monétaire de la rentrée.

Le baril de pétrole brut WTI est repassé au-dessus des 80$. Le Brent est également ferme à 84,55$. L'euro campe sur les 1,10/$. L'once d'or s'accorde une pause à 1.956$, tandis que le Bitcoin campe sous les 30.000$ à 29.378$.

BROKERS

- Barclays ajuste la mire sur Amundi de 68 à 69 euros ('pondération en ligne').

- AlphaValue ajuste le curseur sur Arkema de 117 à 119 euros ('accumuler'). AlphaValue ajuste aussi son objectif sur TotalEnergies de 77,4 à 78,7 euros ('achat').

- JP Morgan ajuste sa cible sur ArcelorMittal de 23 à 23,5 euros ('neutre').

- Barclays ajuste son objectif sur ArcelorMittal de 30 à 29 euros ('pondération en ligne').

- JP Morgan abaisse la mire sur Capgemini de 215 à 210 euros ('surpondérer').

- Jefferies réduit son objectif sur Danone de 69 à 65 euros ('achat').

- KFW revalorise Euronext de 82 à 86 euros ('surperformer').

- Citi réduit le curseur sur LVMH de 993 à 960 euros ('achat').

- La SocGen remonte sa cible sur Saint-Gobain de 57 à 66 euros ('conserver').

- Berenberg ramène sa cible sur Teleperformance de 232 à 225 euros ('achat').

VALEURS EN HAUSSE

Verimatrix remonte de 5% après ses comptes, suivi de M&P (+3%) et de Abivax

Wavestone : +1,5% avec Pxel, Bic, Verallia et SG (+1%)

Hermès International (+1%) a inauguré une nouvelle adresse à Los Angeles, le 28 juillet. Ce 6e magasin Hermès est installé dans le centre commercial Westfield Topanga, au coeur de la vallée de San Fernando, en Californie. Il est la 35e adresse du groupe de luxe aux Etats-Unis.

Cette nouvelle adresse dévoile le savoir-faire d'exception des 16 métiers de la maison, et témoigne de l'ancrage d'Hermès dans la région.

Sanofi : +1% suivi de Guerbet, LFE, Stellantis et Cie des Alpes

VALEURS EN BAISSE

Atos poursuit sa baisse de 14% après les déceptions chiffrées de la fin de semaine dernière.

Casino (-4%) Dans le prolongement de son communiqué de presse publié le 28 juillet 2023, le Groupe Casino précise qu'il a obtenu des prêteurs au titre du revolving credit facility (RCF) qu'ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipée sur le fondement des cas de défaut résultant directement du non-respect des covenants financiers au 30 juin 2023 (et non au 30 septembre 2023, comme annoncé le 28 juillet 2023).

Il est rappelé que la demande faite par les conciliateurs aux prêteurs visait également à obtenir une renonciation sur un éventuel cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 septembre 2023.

Le groupe précise que l'effectivité de ce waiver est soumise à la satisfaction de certaines conditions, notamment la remise par le Groupe aux prêteurs au titre du RCF de certaines confirmations et régularisations et certains éléments d'information.

Legrand (-2%). Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 4,9% par rapport à la même période de 2022 pour atteindre 4.294,8 ME. La progression organique des ventes est de +4,6% sur la période, avec +2,4% dans les pays matures et +11,2% dans les nouvelles économies. Dans un marché du bâtiment en retrait, cette évolution témoigne d'une bonne résistance tirée par les segments à plus forte croissance, le 'pricing power' et une bonne performance commerciale du Groupe.

L'effet périmètre total est de +1,3%, dont +1,8% lié aux acquisitions et -0,5% d'impact net lié au désengagement prévu de la Russie. Sur la base des acquisitions réalisées, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet serait proche de +2% en année pleine, hors impact lié au désengagement de la Russie.

L'impact de l'effet de change au premier semestre 2023 est de -1%. Sur la base des taux de change moyens du mois de juin 2023 seul, l'effet de change annuel sur le chiffre d'affaires serait de près de -2,5% en 2023.

Au premier semestre 2023, le résultat opérationnel ajusté est de 954,7 ME, en progression de +14% par rapport au premier semestre 2022. La marge opérationnelle ajustée s'établit ainsi à 22,2% des ventes de la période.

Avant acquisitions (à périmètre 2022), et hors Russie la marge opérationnelle ajustée atteint 22,7% des ventes du premier semestre 2023, en hausse de +2,2 points par rapport à celle du premier semestre 2022.

L'impact sur la marge opérationnelle ajustée des acquisitions et de la Russie sur le semestre sont de respectivement -0,3 point et -0,2 point.

Sur la période, le niveau élevé de rentabilité du groupe est porté par la marge brute qui reflète une solide maîtrise des coûts et des prix de vente.

Le résultat net part du Groupe est en hausse de +18,8% par rapport au premier semestre 2022, à 650,9 ME et s'établit à 15,2% du chiffre d'affaires. Cette hausse tient essentiellement à la progression du résultat opérationnel, l'évolution favorable du résultat financier, et un taux d'impôt sur les sociétés qui s'établit à 26%.

Le bénéfice net par action s'établit à 2,45 euros, soit une croissance de 19% par rapport au premier semestre 2022.

Le cash flow libre représente 18,9% du chiffre d'affaires de la période, soit 813,8 ME, dans un contexte de couverture renforcée des stocks appelée à se normaliser progressivement. Le cash flow libre normalisé progresse de +11,4% à 17,9% du chiffre d'affaires.

Le ratio de dette nette sur EBITDA s'établit à 1,2 au 30 juin 2023. Le Groupe dispose de 2,9 MdsE de disponibilités de trésorerie avec une maturité de sa dette brute, à plus de 90% à taux fixe, de 4,6 années.

Legrand a conduit avec succès une deuxième émission d'obligations liées au développement durable indexées sur les engagements RSE du Groupe, pour un montant de 700 ME, à taux fixe, avec une échéance à 6 ans.

Le Groupe poursuit en 2023 son développement rentable et responsable dans le cadre de sa feuille de route stratégique.

Tenant compte des perspectives macroéconomiques mondiales actuelles, et hors ralentissement économique majeur, Legrand vise désormais pour l'année 2023 :

- une croissance de ses ventes hors effet de change et hors impacts de la Russie comprise entre +5% et +8% (contre +2% et +6% précédemment) comprenant un effet périmètre d'environ +2% ;

- une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2022), et hors Russie et impacts liés d'environ 20,5% des ventes (contre environ 20% précédemment) ;

- un taux de réalisation RSE d'au moins 100% pour la deuxième année de sa feuille de route 2022-2024.

Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Guillemot (-2%) s'est établi à 25,9 millions d'euros, en baisse de 39% sur la période malgré des ventes Hercules en hausse de 27%. Comme prévu, le deuxième trimestre de Thrustmaster reste en baisse du fait du niveau des stocks dans les réseaux de distribution et de la moindre actualité qu'en 2022 qui avait bénéficié du lancement du jeu Gran Turismo.

Les actions promotionnelles entreprises par le Groupe ont stimulé les ventes aux consommateurs dans des marchés Racing et Flying en retrait et permis une diminution significative des stocks des distributeurs.

Mersen : -2% avec McPhy, Pernod Ricard

Renault : -1,5% avec Vallourec, Amundi, Orpea, Elior, Imerys, SoiTec, Scor, Valeo, Vinci, Remy Cointreau

SES-imagotag (stable) a réagi au communiqué de presse publié le 28 juillet par Gotham City, qui contient des observations sur les réponses apportées par SES-imagotag aux publications de GC.

Considérant les réponses factuelles, précises et vérifiables données par la Société aux publications de GC dans ses communiqués du 26 juin et du 10 juillet, SES-imagotag n'entend pas commenter davantage les observations formulées par GC.

De plus, la Société rappelle que sa performance et ses comptes sont publics et certifiés par les cabinets d'audit KPMG et Deloitte.

Le 27 juillet, SES-imagotag a publié des chiffres records de ventes et de prises de commandes pour le 1er semestre 2023, confirmant à nouveau son leadership sur le marché. L'entreprise et ses équipes sont concentrées sur la poursuite d'une forte dynamique de croissance pour les semestres et les années à venir, et la mise en oeuvre de sa stratégie basée sur l'innovation et l'expansion internationale...

Wendel (stable) va céder Constantia Flexibles à une filiale de One Rock Capital Partners. Constantia Flexibles est un des leaders mondiaux du marché de l'emballage flexible. La Société produit des solutions d'emballage flexibles pour un portefeuille diversifié de clients prestigieux et de leaders locaux dans les industries de la grande consommation et pharmaceutique.