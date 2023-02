Ouverture Paris : début de semaine en légère hausse, les records restent proches

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Alors que le CAC40 reste proche de ses records battus en séance à 7.387,29 points jeudi dernier, la tendance demeure ferme ce lundi matin après la pause de vendredi, en hausse de 0,15% à 7.357 points. Le marché promet d'être calme en raison de la fermeture de Wall Street pour la "Journée des Présidents". La Fed et sa politique monétaire resteront au centre de toutes les attentions avec, mercredi, la publication des minutes de la dernière réunion de la banque centrale américaine... Les publications d'entreprises resteront aussi nombreuses avec ce matin Forvia et Icade pour commencer la semaine en douceur...

WALL STREET

Wall Street a terminé la semaine passée en ordre dispersé vendredi, au lendemain d'une séance déjà en forte correction. Les craintes inflationnistes et le ton 'hawkish' des responsables de la Fed maintiennent la pression sur les indices. En clôture de marché, le S&P 500 redonne ainsi -0,28% à 4.079 pts, soit quasiment à son meilleur niveau du jour (4.081,51 points). Pour sa part, le Dow Jones grimpe de +0,39% à 33.827 pts. Le Nasdaq cède -0,58% à 11.787 pts.

ECO ET DEVISES

Les chiffres de l'inflation américaine de janvier publiés la semaine dernière et ceux des prix à la production, ainsi que les solides ventes de détail de janvier, ont maintenu sous pression les anticipations sur les taux de la Fed : Selon l'outil FedWatch, la probabilité d'une hausse d'un quart de point le 22 mars, qui porterait les taux entre 4,75 et 5%, se situe à près de 79%, contre 21% de probabilité d'un geste fort de 50 points de base. Concernant la réunion monétaire du début du mois de mai, la probabilité la plus importante (73%) est celle d'une fourchette de 5 à 5,25%, soit une hausse d'un quart de point supplémentaire si l'on prend l'hypothèse d'un geste de 25 pb en mars. Pour le 14 juin, l'outil FedWatch donne une probabilité de 32% à la fourchette 5-5,25% et une probabilité de... plus de 53% désormais à la fourchette 5,25-5,5%, niveau qui pourrait être maintenu fin juillet, fin septembre et même début novembre.

Même Goldman Sachs, qui s'affiche plutôt dans le clan des 'bulls' parmi les brokers de Wall Street, juge que la Fed devrait relever ses taux à trois reprises cette année, d'un quart de point à chaque fois... En effet, le dernier rapport du Département américain au Travail a indiqué que les prix à la production avaient augmenté en janvier à leur rythme le plus conséquent en sept mois, avec les prix des produits énergétiques. "A la lumière d'une inflation plus vigoureuse, nous ajoutons une hausse de taux de 25 points de base en juin à nos prévisions sur la Fed, pour un taux terminal de 5,25-5,5%", a indiqué l'équipe de Jan Hatzius chez Goldman Sachs.

Michelle Bowman, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, a constaté de son côté sèchement : "observer de nombreuses données inconsistantes concernant les conditions économiques" (...) "vous devinez aussi bien que moi ce qui va se passer ensuite pour l'économie". Bowman a indiqué que la Fed devait continuer à relever ses taux jusqu'à davantage de progrès. "Nous ne voyons pas ce que nous devons voir en termes d'inflation, et les chiffres sont erratiques", a déploré la responsable, selon laquelle "il y a un long chemin à parcourir pour ramener l'inflation vers notre objectif". Elle estime que les derniers chiffres ne sont en effet pas conformes à l'objectif de réduction de l'inflation...

La parité euro / dollar atteint 1,07 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,90 $. L'once d'or se traite 1.841$ et le bitcoin pointe à 24.475$.

VALEURS EN HAUSSE

Orpea remonte de 12% dans un marché toujours spéculatif.

Forvia (+4%) a présenté un chiffre d'affaires de 25,46 milliards d'euros en 2022, en hausse de 17% à taux de change et périmètres constants, ainsi qu'une marge opérationnelle de 4,4%, en ligne avec ses objectifs.

Le groupe avait dit prévoir en octobre dernier un chiffre d'affaires pour 2022 "compris entre 24,5 et 25,5 milliards d'euros" et une marge opérationnelle "entre 4 et 5% de ses ventes".

Le groupe qui est le fruit du rachat par Faurecia de son concurrent allemand Hella, vise en 2023 une amélioration de ses résultats financiers. Le groupe anticipe cette année un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros et une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% du chiffre d'affaires, sur la base d'une production automobile mondiale annuelle de 82 millions de véhicules. "Avec notre hypothèse de volumes de production automobile mondiale, stable par rapport à 2022, nous visons à améliorer nos performances financières en 2023", a déclaré Patrick Koller, le directeur général de Faurecia.

Concernant l'intégration de Hella, finalisée début 2022, Forvia dit désormais viser des synergies et une optimisation de coûts à "plus de 300 millions d'euros d'Ebitda 2025", contre "plus de 250 millions d'euros" précédemment.

Faurecia vient par ailleurs d'annoncer la vente de sa division "SAS" Cockpit Modules au groupe Motherson, pour une valeur d'entreprise de 540 millions d'euros, dans le cadre d'un objectif plus large de cession de ses actifs non stratégiques pour une valeur totale d'un milliard d'euros...

Korian : +4% avec Erytech, Vicat, Assystem et P&V

Eutelsat remonte de 3% avec Balyo, Valeo

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe DLSI (+3%), opérateur spécialisé en solutions d'emplois de types CDI, CDD et Intérim, s'établit à 196,7 ME au 31 décembre 2022, contre 194,9 ME au 31 décembre 2021, soit une hausse de 0,9% à taux de change courant. Comme constaté lors des deux exercices précédents, l'activité du second semestre 2022 est supérieure à celle du premier semestre.

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2022 a augmenté de 2,1% (52 ME) par rapport à celui de 2021, sur fond d'une demande vigoureuse contrariée chez certains clients par des difficultés d'approvisionnement en matières premières.

L'année 2022, comparée à 2021, a été marquée par une croissance de 9,7% à l'International qui représente 39,5% du chiffre d'affaires d'ensemble.

L'érosion du chiffre d'affaires France résulte principalement des difficultés de recrutement constatées dans de nombreux secteurs d'activité. Le chiffre d'affaires International, en progression de 9,7% à taux de change courant, est réalisé principalement en Suisse à hauteur de 39,5% des ventes consolidées. Les autres pays dans lesquels opère le Groupe sont l'Allemagne et le Luxembourg.

Le chiffre d'affaires lié aux activités du nucléaire atteint 16.796 KE à fin décembre 2022, en hausse de 4,6 % par rapport à celui de fin décembre 2021. Les activités de placement sont en augmentation significative (+24%) avec un chiffre d'affaires de 3.034 KE comparé à 2.452 KE au 31 décembre 2021. Le chiffre d'affaires des contrats cadres signés avec des grands comptes est de 20,9 ME en 2022, en augmentation de 5% par rapport à 19,9 ME en 2021.

Les activités liées au nucléaire, au tertiaire et l'activité de placement devraient être en progression plus marquée sur l'exercice en cours en France. Une réflexion se poursuit actuellement quant à la création de trois nouvelles agences spécialisées dans ces activités. Les autres activités en France et à l'International devraient connaître un rythme soutenu en maintenant la politique Groupe de vigilance sur les marges.

Covivio Hotels (+3%) En 2022, l'hôtellerie européenne a bénéficié d'une forte reprise d'activité permettant de retrouver les performances de 2019. Les niveaux de RevPAR constatés à partir du mois de mai ont compensé un début d'année encore pénalisé par les restrictions sanitaires. Au global, en Europe, les RevPAR moyens, d'avril à décembre 2022, sont en croissance de +9% par rapport à 2019. La France, le Royaume-Uni et l'Espagne tirent les performances vers le haut. Seules la Belgique et l'Allemagne enregistrent des performances inférieures à 2019 (-2% environ, en raison d'une période de restrictions sanitaires plus longue). Cette reprise est liée au retour de la clientèle Loisirs étrangère et au dynamisme de la fréquentation domestique, particulièrement en France. Elle est essentiellement portée par la hausse des prix moyens.

Covivio Hotels détient, à fin décembre 2022, un patrimoine hôtelier unique en Europe, d'une valeur de 5,97 milliards d'euros (6,613 MdsE à 100%), en hausse de +2,3% à périmètre constant, dont une hausse de +1,7% sur les actifs en bail et de +4,7% sur les hôtels détenus en murs et fonds.

Le taux de certification environnementale du patrimoine de Covivio Hotels s'élève à 87,5% à fin 2022 (80,4% à fin 2021), notamment grâce aux programmes de labellisation entrepris avec les opérateurs.

La reprise de l'activité à compter du mois de mars 2022 permet d'afficher un revenu hausse des revenus hôtels (part du groupe) de 282 millions d'euros, soit +64,3% à périmètre constant à fin 2022. Le revenu total de Covivio Hotels (Pdg) pour 2022 est de 286,2 ME, en croissance de +63,1% à périmètre constant.

Valneva (+2%) a annoncé aujourd'hui que l'autorité de santé américaine, Food and Drug Administration (FDA), avait achevé l'examen de recevabilité de la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) de Valneva pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya et a estimé que le dossier était suffisamment complet pour qu'il soit procédé à un examen de fond des données soumises. Le dossier s'est vu accorder le statut de revue prioritaire ("Priority review)".

Conformément à la loi Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), la FDA a déterminé une date-cible pour achever l'examen de la demande d'autorisation. Celle-ci a été fixée à fin août 2023. L'acceptation du dossier pour revue prioritaire ne signifie pas qu'une autorisation de mise sur le marché sera accordée et ne constitue pas non plus une évaluation de la pertinence des données soumises.

Imerys : +2% avec Boiron, Beneteau

Technip Energies (+1%) a remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) auprès d'Arcadia eFuels pour concevoir la première usine de taille commerciale de production de carburants d'aviation durables, située à Vordingborg, au Danemark. La phase initiale du projet ayant récemment pris fin, Technip Energies et Arcadia eFuels ont désormais pour objectif d'accompagner la mise en service de l'usine prévue à horizon 2026. Arcadia eFuels utilisera de l'électricité renouvelable, de l'eau et du dioxyde de carbone biogénique pour produire des eFuels qui pourront être utilisés dans les moteurs traditionnels et les infrastructures de carburant liquide existantes.

Veolia : +1% suivi de Seb, ALD, Believe, Plastic Omnium

Icade (stable) a annoncé une croissance des résultats du groupe portée par les bonnes performances opérationnelles des 3 métiers avec un Chiffre d'affaires IFRS en croissance de 9% à 1,8 MdE. Le Cash-flow net courant est en hausse de +7% à 417 ME, en progression de 5,9% en euros par action (5,50 euros).

L'ANR NDV s'inscrit en progression de 12% à 101,4 euros par action (7,7 MdsE). Le dividende 2022 proposé à l'assemblée générale du 21 avril 2023 est de 4,33 euros/action (+3,1% vs 2021).

Guidance affichée : Cash-flow net courant Groupe par action 2023 : évolution attendue "stable à légèrement positive", hors effet des cessions 2023.

Dividende 2023 : évolution en ligne avec celle du cash-flow net courant ; payout ratio d'environ 80% (sous réserve de la validation de l'assemblée générale de 2024)

VALEURS EN BAISSE

Genomic recule de 4% avec Prodways (-3%) et Air France KLM (-2%)

Lectra : -1% avec IPSOS, Waga, Safran, Airbus, SoiTec, Dior