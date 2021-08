Ouverture Paris : début de semaine en hausse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance est à la hausse ce lundi matin, avec un CAC40 qui progresse de 0,88% à 6.670 pts, tandis que les publications d'entreprises se poursuivent à un rythme un peu moins soutenu désormais, avec quelques bonnes nouvelles malgré tout du côté d'Axa en particulier... L'Asie a progressé de 1 à 2% en moyenne à Tokyo, Shanghai ou Hong Kong. La cote américaine avait terminé la semaine dernière en légère baisse sur fond de nouvelles inquiétudes sanitaires aux Etats-Unis et de déception autour des comptes d'Amazon...

WALL STREET

Le Dow Jones a reculé de 0,42% à 34.935 pts vendredi, le S&P a perdu 0,54% à 4.395 pts. Le Nasdaq a cédé 0,71% à 14.673 pts. Amazon occupait donc la "Une" de l'actualité après des comptes trimestriels décevants, de quoi faire chuter le titre de 7,5%. Les marchés ont gardé aussi un oeil sur le rythme de la reprise économique et de l'inflation, sans oublier la propagation du variant Delta et les mesures réglementaires en Chine qui maintiennent certaines valeurs asiatiques en baisse...

ECO ET DEVISES

L'activité industrielle chinoise a déçu ce matin, avec un indice PMI manufacturier de juillet de 50,4 points, contre un consensus de place qui était situé à 50,8 points. La hausse des prix à la consommation qui s'est accélérée en juin aux Etats-Unis donne aussi du fil à retordre aux analystes, l'inflation sous-jacente s'éloignant encore davantage de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, selon les statistiques publiées vendredi par le département du Commerce US.

Les dépenses et les revenus des ménages aux Etats-Unis ont en outre progressé plus vite que prévu le mois dernier à respectivement +1% (contre un consensus de 0,7%) et +0,1% (contre un consensus de -0,3%). L'indice d'inflation "core PCE", est toutefois ressorti en dessous du consensus (+0,4%).

L'euro pointe stable ce matin à 1,1875/dollar.

Le baril de Brent cote en baisse à 74,70 dollars. Le bitcoin est à 40.262$ et l'or pointe à 1.807$.

A SURVEILLER

INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- PMI manufacturier final en France. (09h50)

Europe :

- PMI manufacturier italien. (09h45)

- PMI manufacturier final allemand. (09h55)

- PMI manufacturier européen final. (10h00)

- Indice PMI manufacturier final britannique. (10h30)

Etats-Unis :

- Indice PMI manufacturier final américain. (15h45)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

- Dépenses de construction. (16h00)

VALEURS EN HAUSSE

Manitou grimpe de 6,5% avec Devoteam (+5%) et SergeFerrari (+4%)

Air France KLM : +4% suivi de Safran (+3,5%)

Axa (+3,5%) publie ce lundi une hausse de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires a progressé de 3%, et de 7% à changes constants, à 53,86 Milliards d'euros, tandis que le résultat opérationnel a bondi de 101% à 3,64 Milliards d'euros. Hors impact de la pandémie, le résultat opérationnel ressort en hausse de 12%.

"Ce très bon résultat a été réalisé dans tous nos marchés, et notamment chez AXA XL avec une très bonne performance de souscription", commente le directeur général, Thomas Buberl.

La division Axa XL, spécialisée dans l'assurance dommages aux entreprises, avait été sérieusement malmenée l'an dernier pour cause de crise sanitaire due au COVID-19.

Le groupe, qui avait fait l'objet d'actions en justice de la part de nombreux restaurateurs forcés de fermer leur établissement et contestant le refus de l'assureur de les indemniser, a annoncé début juin une solution amiable à environ 15.000 de ses clients en France avec une enveloppe de 300 millions d'euros.

"Dans un contexte porteur en matière de tarification, AXA XL est en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat de 1,2 milliard d'euros en 2021 et générer une croissance soutenue et rentable dans les années à venir", a poursuivi la direction.

Le ratio de solvabilité d'Axa s'établit à 212% fin juin, en hausse de 12 points par rapport à fin 2020.

Dans son activité dommages, Axa a estimé à 400 millions d'euros, avant impôts et net de réassurance, les sinistres associés aux inondations survenues en juillet en Allemagne, Belgique ainsi que dans d'autres parties d'Europe centrale et de l'ouest.

Dans sa branche vie, épargne et retraites, le groupe annonce que AXA Hong Kong a conclu un accord de réassurance avec Global Atlantic Assurance Limited afin de réassurer un portefeuille clos de produits d'assurance vie entière.

La transaction devrait générer un impact positif d'environ 2 points sur le ratio de solvabilité du groupe au 30 septembre 2021, ainsi qu'un impact négatif d'environ 100 millions d'euros sur le résultat net de 2021.

Eutelsat : +3% avec Assystem, Klepierre, Cegedim, Imerys

Elis : +2% suivi de SMCP, Valeo, Vinci, Renault, Accor et STM

Carrefour (+2%). Dans le cadre de sa politique d'allocation de capital, le groupe de distribution a confié à un prestataire de service d'investissement un mandat de rachat d'actions portant sur un montant maximum de 200 millions d'euros. L'opération s'effectuera sur une période débutant le 2 août. Elle est susceptible de s'achever au plus tard le 26 novembre. Les actions rachetées seront conservées par Carrefour en vue de leur annulation future.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de Carrefour. Sur la base d'un cours actuel de 15,66 euros l'action, ce montant de 200 ME correspondrait, selon nos calcul, à 1,6% du capital de Carrefour.

Kering : +1% avec Bic, Crédit Agricole, Chargeurs

VALEURS EN BAISSE

Erytech (-8%) avec McPhy (-6%)

Neoen (-5%) a vu son chiffre d'affaires du premier semestre 2021 progresser de 5% à 164,9 ME, dont +38% au deuxième trimestre. Le groupe a lancé la construction de 710 MW, dont 617 MW sur le seul deuxième trimestre, portant les actifs en opération ou en construction à 4,8 GW à fin juin 2021.

L'EBITDA s'élève à 125,9 ME, en recul de 15% par rapport au premier semestre 2020 qui avait bénéficié d'indemnités contractuelles en Amériques et de revenus exceptionnellement élevés dans l'activité de stockage en Australie. Les flux nets de trésorerie opérationnelle ressortent en augmentation de 48% à 136,1 ME. Le résultat opérationnel est en baisse de 29% à 67,7 ME et le bénéfice net se réduit à 4,5 ME (22 ME un an plus tôt). Neoen disposait d'une trésorerie de 679 ME au 30 juin 2021 à la suite de l'augmentation de capital de 600 ME réalisée en avril 2021.

Le groupe resserre sa fourchette de prévision d'EBITDA 2021 à un niveau compris entre 295 et 310 ME, à l'intérieur de la fourchette de 295 à 325 ME précédemment communiquée, avec une marge d'EBITDA d'environ 80%.

Cet ajustement repose sur les dernières anticipations quant au calendrier de mise en service de ses centrales en cours de construction, notamment Altiplano en Argentine et Bulgana en Australie. Cette prévision d'EBITDA tient compte des produits nets de cessions d'actifs du portefeuille sécurisé que le groupe anticipe de réaliser dans le cadre de l'activité de farm-down, pour une contribution qui sera inférieure à 20% de l'EBITDA de l'exercice.

Latécoère (-4%) a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, dont le montant, prime d'émission incluse, s'élève à environ 222,4 millions d'euros, après exercice partiel / intégral de la clause d'extension.

Thierry Mootz, Directeur Général de Latécoère a déclaré : "Nous tenons à remercier l'ensemble de nos actionnaires qui se sont mobilisés pour permettre à Latécoère de faire de cette opération un succès. Cette augmentation de capital va en effet permettre à la Société de renforcer sa flexibilité financière en vue de faire face aux difficultés liées à la crise du Covid-19 et d'accélérer son plan de transformation. Enfin, le Groupe possède à présent les moyens financiers permettant de saisir des opportunités de croissance externe créatrices de valeur pour ses clients et ses actionnaires."

Bolloré (-3%) Après un premier semestre 2020 marqué par sa grande résilience, le groupe Bolloré affiche au premier semestre 2021 une progression à périmètre et taux de change constants de 13% du chiffre d'affaires et de 43% du résultat opérationnel ajusté (EBITA).

Le Chiffre d'affaires ressort à 12.786 millions d'euros, +13% à périmètre et change constants. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) est de 1.324 millions d'euros, +43% à périmètre et change constants.

Le résultat net part du Groupe est de 219 millions d'euros (+26%). Il n'intègre pas la plus-value sur la cession le 29 janvier 2021 de 10% du capital d'Universal Music Group (UMG) sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 Milliards d'euros pour 100%. La cession est comptabilisée en capitaux propres pour 2,8 Milliards d'euros. Le résultat net total s'établit à 651 millions d'euros (-14%), compte tenu de la baisse des cours des titres Spotify et Tencent Music Entertainment après une forte hausse au premier semestre 2020.

L'endettement net ressort à 6.851 millions d'euros, en diminution de -2.284 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2020, dont 3.973 millions d'euros au niveau de Bolloré, en baisse de -210 millions d'euros. Le Gearing est de 22%, contre 35% à fin 2020.

Maintien d'un niveau de liquidité élevé à 3,2 Milliards d'euros au 30 juin 2021, hors lignes et placements de Vivendi.

Acompte sur dividende : 0,02 euro par action payable le 3 septembre 2021.

FDJ : -2% avec Spie, Orapi et S30

Ubisoft : -1% suivi de Vivendi, Seb, Sword