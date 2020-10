Ouverture Paris : début de séance timide pour le CAC40

(Boursier.com) — C 'est poussif! Fort de sept séances positives lors des huit dernières, le CAC40 a du mal à poursuivre sa progression ce matin. Il prend tout de même 0,25%, se hissant à 4.955 points. Le retour en direction des 5.000 points s'avère lent et progressif et nécessite de nouveaux catalyseurs...

On en connaît au moins un : l'aboutissement d'un accord entre les parlementaires américains et la Maison blanche sur un nouveau plan de soutien à la première économie du monde. Les marchés l'attendent depuis la semaine dernière. Les montants évoqués sont de 25 milliards de dollars d'aides au secteur aérien, 135 milliards de dollars d'aides pour les petites entreprises ainsi que le versement de 1.200 dollars d'aides à chaque foyer américain. Hier soir, la Maison blanche a demandé un exercice immédiat du volet concernant les petites entreprises. Sans succès auprès des Démocrates.

Concernant la campagne électorale, les marchés paraissent miser sur une victoire du candidat démocrate, qui conserve son avance dans les sondages. La crainte concerne toujours une transition compliquée, Trump ayant clairement fait comprendre qu'il contesterait juridiquement une issue du scrutin qui lui serait défavorable. Trump qui refuse pour l'instant de participer au deuxième débat à distance avec son rival Joe Biden, qui devait se tenir à distance jeudi. Il pourrait être repoussé d'une semaine. S'il avait lieu, le débat de jeudi entre Donald Trump et Joe Biden dominerait l'agenda boursier des prochains jours.

La Bourse de New York a signé vendredi une 3e séance positive d'affilée, les marchés continuant de tabler sur l'adoption d'un nouveau plan de soutien budgétaire à l'économie américaine, malgré des négociations compliquées et pleines de rebondissements. Les valeurs technologiques ont soutenu la hausse, sur fond d'opérations capitalistiques : IBM (-2,8%) va se scinder en deux pour se concentrer sur le "cloud", tandis qu'Advanced Micro Devices (AMD, -3,9%) serait sur le point de racheter Xilinx (+14%) selon le 'Wall Street Journal'.

A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 0,57% à 28.586 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 0,88% à 3.477 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a bondi de 1,39% à 11.579 pts.

Sur la semaine, les trois indices ont nettement progressé, respectivement de 3,2%, de 3,8% et de 4,5% pour le Nasdaq, leur meilleure performance hebdomadaire depuis août dernier.

L'once de métal jaune s'échange à 1.928$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1814$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 42,44$.

Getlink (+0,15% à 12,38 Euros) : l'exploitant du tunnel sous la Manche, a indiqué vendredi avoir placé l'ensemble de son personnel en activité partielle, soit 3.500 personnes en France et en Angleterre, dont les 2.700 salariés d'Eurotunnel. Ce recours au chômage partiel est lié à une forte baisse du trafic de passagers, en raison de la quarantaine imposée par le gouvernement britannique aux voyageurs de certains pays européens, dont la France. Selon 'La Voix du Nord', qui a révélé l'information, confirmée par la suite par Getlink, le personnel est à 85% d'activité partielle depuis lundi, et travaille donc quatre jours sur cinq environ.

Airbus (+0,40% à 67,09 Euros) a annoncé vendredi avoir livré 341 appareils sur les neuf premiers mois de l'année, soit un recul d'environ 40% par rapport à la même période de l'année dernière.

Renault (+0,50% à 22,90 Euros) : Fitch a abaissé vendredi la note du groupe automobile de BB+ à BB avec une perspective négative en arguant d'une forte détérioration des critères clé d'évaluation et de la perspective encore lointaine d'une reprise solide et durable.

Veolia (-0,10% à 18,73 Euros) ainsi qu'Engie ont annoncé vendredi leur intention de faire appel de l'ordonnance du tribunal de Paris suspendant les effets de la cession de la majorité des actions Suez détenues par Engie à Veolia.

Verimatrix (-12,40% à 2,40 Euros) : La direction a annoncé que la société a été ciblée par une "cyber attaque sophistiquée", conduisant à une fuite de données confirmée vendredi 9 octobre 2020.

Mastrad, ENVEA

Goldman Sachs est toujours acheteur sur Alstom, mais avec un cours cible ajusté à la marge de 54 à 53 euros.

Jefferies reste acheteur sur Euronext avec un cours ajusté à 124 euros et repasse à l'achat sur la Société Générale.

Mediawan Mediawan Alliance (BidCo Breteuil) détient 86% à l'issue de l'OPA.

Tivoly : intègre plusieurs indices boursiers.

Carmat : 13 ME de financement du fonds national de l'innovation.

LNA Santé a signé l'acquisition du groupe Clinique Développement.

Verneuil Finance : négociations exclusives en vue d'un rapprochement avec Camahëal Finance.

Eurazeo : en négociations pour prendre une participation dans Questel.

Hoffmann Green Cement : contrat avec Cemex France.

Capelli : le 3ème trimestre augure d'un très bel exercice.