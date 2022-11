Ouverture Paris : début de séance sans tendance...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La hausse, déjà faible à l'ouverture (+0,14%), perdait de sa vigueur au fil des minutes en Bourse de Paris où le CAC 40 se retrouve quasiment à l'équilibre à 6.635 points. De façon générale, les initiatives se font rares sur les marchés d'actions en cette semaine écourtée à Wall Street pour cause de Thanksgiving. Une légère hausse est annoncée, pour le CAC 40, mais sans grand relief.

Le marché parisien a terminé lundi la journée en légère baisse en réaction à la recrudescence des cas de COVID-19 en Chine. Bien que la dégradation de la situation sanitaire se poursuive, amenant notamment les autorités pékinoises à fermer musées, parcs et centres commerciaux, l'Europe boursière pourrait donc timidement repartir de l'avant ce matin. A confirmer...

La séance s'annonce calme en l'absence d'indicateur économique majeur à l'agenda, une tendance qui pourrait durer toute la semaine alors que Wall Street sera fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving et ne rouvrira que pour une demi-séance vendredi.

Il faudra attendre demain pour avoir un peu de grain à moudre avec la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed, qui pourrait donner aux investisseurs plus d'informations sur ses intentions face à l'inflation et aux risques de récession.

WALL STREET

La cote américaine est restée orientée dans le rouge ce lundi, alors que le rallye lié aux meilleurs chiffres de l'inflation commence à tourner court... Le S&P 500 cède 0,39% à 3.949 pts, le Dow Jones -0,13% à 33.700 pts et le Nasdaq -1,09% à 11.024 pts - victime surtout de la chute de Tesla qui perd 6,8% en clôture, le géant américain de l'automobile électrique ayant annoncé ce week-end le rappel de plus de 321.000 voitures aux Etats-Unis du fait d'un dysfonctionnement concernant les feux arrière...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice manufacturier de la Fed de Richmond. (16h00)

Europe :

- Confiance des consommateurs. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0251$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 87,40$. L'once d'or se traite 1.741$.

VALEURS EN HAUSSE

Freelance.com (+0,15% à 6,72 Euros) : Avec un chiffre d'affaires de 198,8 ME, en progression de 76,9% en données consolidées et de 21,4% en données organiques, Freelance.com poursuit sa croissance à deux chiffres pour le 27ème trimestre consécutif. La croissance du Groupe est portée à la fois par l'ensemble des unités du périmètre historique, en progression de 26,2%, et par l'intégration d'Helvetic Payroll. En cumul depuis le 1er janvier, Freelance.com enregistre un chiffre d'affaires de 581,8 ME, en croissance de 79,3% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2021 (22,7% en données organiques).

Interparfums (+2% à 51,70 Euros) va réaliser une nouvelle année de forte croissance, bien supérieure aux anticipations de début d'année, avec un chiffre d'affaires désormais attendu autour de 670-680 ME, en progression d'environ 20% par rapport à 2021. Cette performance illustre, une fois de plus, l'attrait des consommateurs pour les marques du portefeuille, au premier rang desquelles Montblanc, Jimmy Choo et Coach dont les croissances vont dépasser 20% en 2022.

Orpea (+1% à 6,77 Euros) a décidé de rembourser l'intégralité du montant dû à la CNSA, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, représentant, sur la base des informations disponibles, 55,8 millions d'euros, "et de mettre en oeuvre des solutions pour répondre durablement à la problématique des auxiliaires de vie " faisant fonction " d'aide soignants." Le groupe se dit "soucieux de tourner la page des errements du passé et de reprendre une pleine coopération avec les autorités."

VALEURS EN BAISSE

Nicox (-4,70% à 1,62 Euro) : annonce une levée de fonds par placement privé réalisée au travers d'une augmentation de capital de 6.849.316 actions ordinaires nouvelles, assorties chacune d'un bon de souscription d'actions portant globalement sur 6.849.316 nouvelles actions ordinaires supplémentaires, au prix de 1,46 euros par action assortie d'un bon de souscription d'action exerçable à un prix de 1,70 euro (ABSA). Le produit brut attendu de cette levée de fonds est de 10 millions d'euros, environ 8,9 millions d'euros net, sans tenir compte de l'exercice éventuel des bons de souscription associés.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Erytech, Moulinvest

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC repasse de 'conserver' a 'acheter' en ciblant un cours de 1,70 euro sur Air France KLM.

Berenberg 'conserve' Danone avec un objectif ajusté à la marge de 53 à 54 euros.

INFOS MARCHÉS

Carrefour augmente avec succès son émission obligataire "Sustainability-Linked" récente pour un montant de 350 ME.

VEOM Group (ex-Cabasse Group) : approbation par l'AG du versement exceptionnel par distribution d'actions Cabasse.

Nicox lève 10 millions d'euros avec un placement privé.

EN BREF

Innelec signe un accord européen de licence avec le PSG.

beaconsmind : acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans FREDERIX Hotspot GmbH.

Esker et Quadient développent une plateforme de facturation électronique.

SII entre en négociations exclusives avec METANEXT en vue de l'acquisition de 100% du capital.

OSE Immuno : publication dans Science Advances de données sur CLEC-1.

Forsee Power : LexBuild choisit les systèmes de batteries ultra plats du groupe.