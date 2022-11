Ouverture Paris : début de séance logiquement sans relief

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le début de séance s'avère logiquement assez terne à Paris, de par la faiblesse des volumes d'échanges, la session étant écourtée à Wall Street après la pause de Thanksgiving jeudi. Le CAC 40, de nouveau au dessus des 6.700 points, tient son rang et évolue autour de son niveau de clôture d'hier.

Les investisseurs vont tenter de trouver matière à acheter le marché dans le PIB allemand qui a plus progressé au troisième trimestre qu'initialement annoncé, malgré la crise énergétique et l'inflation qui pèsent sur la première économie européenne, selon des données officielles définitives publiées ce vendredi. De bon augure pour les actifs à risque, à moins que "good news is bad news" autrement dit que la bonne tenue de l'économie allemande ne confirme les choix de resserrement monétaire de la BCE...

De son côté, la Bourse de Tokyo vient de finir en baisse, pénalisée par les prises de bénéfices sur les valeurs liées aux semiconducteurs.

WALL STREET

La cote américaine était orientée dans le vert ce mardi. Le S&P 500 avance en clôture de 1,36% à 4.003 pts, le Dow Jones prend 1,18% à 34.098 pts et le Nasdaq monte de 1,36% à 11.174 pts. Le baril de brut WTI, sous pression hier avec la potentielle hausse de production de l'Arabie saoudite et d'autres Etats membres de l'Opep, se reprend de 2% à 81$ ce mardi, alors que Riyad a démenti ces rumeurs... L'indice dollar recule de 0,4% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro retrouve les 1,03/$.

ECO ET DEVISES

La croissance allemande s'est établie à 0,4 % entre juillet et septembre, a indiqué vendredi l'institut de statistique Destatis, qui avait précédemment annoncé fin octobre une hausse de seulement 0,3 %. Sur un an, le PIB croît de 1,3 %.

France :

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Wall Street clôture à 19 heures. (19h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0420$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,53$. L'once d'or se traite 1.755$.

VALEURS EN HAUSSE

OVHcloud (+5,70% à 15,10 Euros) : La Banque européenne d'investissement a confirmé accorder un financement dédié à ses investissements en Europe, comme cela a été annoncé début novembre. Cette facilité de crédit d'un montant de 200 millions d'euros marque la volonté de la BEI de soutenir activement les acteurs européens du numérique. Cet engagement s'inscrit dans la droite ligne des priorités de l'UE en matière d'autonomie stratégique pour les nouvelles technologies.

VALEURS EN BAISSE

LVMH (-0,10% à 701,60 Euros) : Moody's relève sa perspective de 'stable' à 'positive', pour "refléter sa solide performance opérationnelle depuis l'attribution de la notation en juillet 2019". Malgré un environnement macroéconomique plus difficile, Moody's voit le géant français du luxe bien positionné pour continuer à surperformer dans son secteur, et estime qu'il renforcera encore ses paramètres de crédit au cours des 12 à 18 prochains mois.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Laurent-Perrier, Amplitude Surgical

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

-RBC repasse de 'performance sectorielle' à 'surperformance' sur la Deutsche Bank en ciblant un cours de 14 euros.

-La Deutsche Bank "conserver" Renault, avec un objectif qui passe de 35 euros à 40 euros.

INFOS MARCHÉS

Roche Bobois : un acompte sur dividende de 1 euro.

Gold by Gold : filialisation des activités.

MedinCell et la BEI signent un nouveau contrat de prêt de 40 ME.

EN BREF

Nacon dévoile son prochain jeu de simulation de sport mécanique.

Octopus Biosafety : rachète les actifs de la société TIBOT.