Ouverture Paris : début de séance légèrement positif pour le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Comme le laissaient présager les indicateurs de préséance, le CAC 40 a débuté la séance en territoire positif, mais sans excès! A 9h30, il progresse de 0,15% à 7.060 points.

Les investisseurs demeurent sur une bonne impression suite à une semaine passée marquée par le rebond du marché parisien suite aux propos moins catégoriques des principales banques centrales alors que plusieurs données économiques, dont le rapport sur l'emploi et l'indice ISM des services aux Etats-Unis, ont confirmé le ralentissement de l'économie, confortant le scénario d'un impact du resserrement des grandes banques centrales et la perspective d'une pause durable sur le coût du crédit. Ce scénario sera mis à l'épreuve de nouvelles données, dont les chiffres définitifs mensuels de l'activité des services dans plusieurs pays de la zone euro attendus dans la journée, alors que cet indicateur au Royaume-Uni a affiché vendredi une nouvelle contraction en octobre.

WALL STREET

Les marchés américains ont terminé la semaine sur leur voie verte... Les chiffres de l'emploi, moins robustes que prévu en octobre, renforcent les anticipations d'une fin de l'actuel cycle de resserrement monétaire de la Fed. Les rendements obligataires américains accentuent leur repli après la publication de ces données toujours très attendues par le marché. En clôture de cette semaine d'exceptionnel optimisme, le S&P 500 gagne +0,94% à 4.358 pts (+4,6% sur la semaine). Le Dow Jones avance de +0,66% à 34.061 pts pour une avancée globale +3,44% sur la semaine. Le Nasdaq signe la meilleure performance des marchés américains avec une progression de +1,38% terminant à 13.408 pts. L'indice technologique rebondit de 5,39% sur la semaine.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Europe :

- Commandes industrielles allemandes. (08h00)

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI final des services en zone euro. (10h00)

- Indice Markit PMI final composite en zone euro. (10h00)

- Indice Sentix de confiance des investisseurs. (10h30)

- Indice PMI CIPS britannique de la construction. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0738$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,43 $. L'once d'or se traite 1.983 $.

VALEURS EN HAUSSE

Air France-KLM (+3,60% à 12,19 Euros) : La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé avoir conclu un accord avec le consortium formé par Air France-KLM, Lind Invest, le fonds d'investissement Castlelake et l'Etat danois, pour une aide à la restructuration d'un montant de 13,2 milliards de couronnes suédoises (1,13 milliard d'euros). L'accord prévoit notamment que Castlelake accorde à SAS un prêt en remplacement d'un financement accordé précédemment par le groupe de capital-investissement américain Apollo, a indiqué la compagnie aérienne. Lind Invest, le fonds d'investissement Castlelake et l'Etat danois, pour une aide à la restructuration d'un montant de 13,2 milliards de couronnes suédoises (1,13 milliard d'euros).

Orpea (+5,80% à 1,11 Euro) publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2023 et sur les 9 premiers mois de l'exercice, lesquels s'inscrivent en croissance respectivement de +11,1% et +10,8%, grâce à un taux d'occupation moyen du groupe en progression et à des augmentations de prix.

VALEURS EN BAISSE

Vivendi (-0,20% à 8,64 Euros) dit regretter profondément que le Conseil d'administration de Telecom Italia ait accepté l'offre de KKR pour l'acquisition du réseau de TIM, sans avoir préalablement informé et sollicité le vote des actionnaires de Telecom Italia, enfreignant ainsi les règles de gouvernance applicables.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Acheter-Louer.fr, Delfingen

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

AlphaValue reste à l'achat sur la Société Générale avec un objectif qui passe à 40,30 euros.

HSBC conserve Kering mais avec un objectif ramené de 485 à 440 euros.

Nomura reste acheteur sur Stellantis avec un objectif de cours ramené de 31 à 27 euros.

La Deutsche Bank reste à l'achat sur Thales avec un objectif réhaussé de 156 à 158 euros.

INFOS MARCHE

ESI Group : Keysight acquiert une participation majoritaire dans le capital

Geci International : Serge Bitboul précise ses positions

Teleperformance : Majorel sortira du marché le 11 décembre

Lagardère : Vivendi pointe à près de 60% au tour de table

Paragon ID : retrait obligatoire en vue

EN BREF

CGG : collaboration avec LightOn

Genomic Vision : cessation de paiements

FDJ boucle le rachat de l'opérateur de la loterie nationale irlandaise