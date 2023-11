Ouverture Paris : début de séance en repli pour le CAC40, Ubisoft sous pression

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien débute la journée en repli avec un CAC40 qui cède 0,38% à 7.239 points après 30 minutes d'échanges. Dans une actualité relativement limitée, les opérateurs se montrent attentistes avant deux indices sur l'inflation très attendus en Europe comme aux États-Unis jeudi. Hier, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a encore fait preuve de beaucoup de prudence dans ses propos sur le devenir des taux directeurs de la BCE. Elle a ainsi estimé que "l'affaiblissement des pressions inflationnistes devrait se poursuivre", tout en ajoutant que les perspectives d'inflation à moyen terme restaient "très incertaines".

Sur le font des valeurs, Orpea poursuit sa dégringolade, Atos est encore chahuté après sa dégradation par S&P tandis que Ubisoft recule après l'annonce d'une émission d'OCEANE de près de 500 ME.

ECO ET DEVISES

La confiance des ménages s'améliore en novembre mais demeure relativement dégradée. À 87, l'indicateur qui la synthétise calculé par l'Insee augmente de 3 points. Il reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022) mais ressort supérieur aux attentes du marché (84).

Aux Etats-Unis, l'Indice FHFA des prix de l'immobilier, l'Indice S&P / Case-Shiller des prix de l'immobilier, l'Indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond seront à suivre.

Le baril de Brent progresse légèrement au-dessus des 80$ ce matin. L'euro recule de 0,10% face au dollar, s'échangeant 1,0942$. L'once d'or est stable à 2.013$. Le Bitcoin reste au-dessus des 37.000$.

VALEURS EN HAUSSE

* Nacon prend 3,1% à 1,71 euro. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires semestriel de 70,8 millions d'euros avec un taux de marge brute représente 64,2% du chiffre d'affaires, en amélioration de près de 3 points par rapport à l'an dernier. L'Ebitda s'élève à 29,3 ME et représente 43,2% du chiffre d'affaires (31,4% un an plus tôt). La seconde partie de l'exercice 2023-2024 sera marquée par une activité éditoriale riche avec plus d'une dizaine de jeux attendue. Compte tenu d'un 2e semestre dont l'activité devrait être soutenue, Nacon confirme ses perspectives de croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024.

* Spie (+1,5% à 26,4 euros). Le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications va racheter ROBUR Industry Service Group GmbH. Cette firme, dont le siège est basé à Munich, est une société de services industriels qui offre, à un portefeuille de clients diversifié, une large gamme de services sur l'ensemble de la chaîne de valeur (ingénierie, installation, mise en service et maintenance) pour la transformation et les processus industriels (notamment l'automatisation, la robotique et l'électrification), représentant environ 80% de son chiffre d'affaires. Les 20% restants portent sur la fourniture de services de maintenance pour les turbines éoliennes offshore et onshore. Avec ses 2.600 collaborateurs hautement qualifiés et un chiffre d'affaires estimé à environ 380 millions d'euros en 2023, ROBUR Industry Service Group GmbH occupe une position de premier plan sur le marché allemand et réalise une forte croissance organique et dispose d'un taux de marge d'EBITA high-single-digit. Le multiple de la transaction ressort à 9,5x l'EBITA attendu de 2023 et légèrement supérieur à 8x l'EBITA estimé pour 2024. La transaction devrait se traduire par une relution mid-single-digit sur le BPA du Groupe dès la première année (2024).

* Euronext progresse de 1,3% à 75,9 euros en début de séance. L'opérateur boursier bénéficie d'une note de Morgan Stanley qui a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur tout en remontant sa cible de 79,7 à 91,7 euros. Les analystes sont largement positifs sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 15 sont à l''achat', 6 à 'conserver' et aucun à la vente. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 86,68 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Ubisoft perd 7% à 27,3 euros. L'éditeur de jeux vidéo a réalisé avec succès le placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 2031 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés pour un montant nominal de 494,5 millions d'euros. Le produit net de l'Émission financera les besoins généraux de la Société, l'accroissement de la flexibilité financière et le refinancement de la dette existante incluant le refinancement partiel des OCEANEs en circulation venant à échéance le 24 septembre 2024 (ISIN : FR0013448412) pour un montant maximum de 250 millions d'euros de valeur nominale.

* Atos rend 3,8% à 6 euros, alors que le groupe a fait un "point de marché" au vu des développements récents parus dans les médias et à la suite du changement de notation émis par S&P. L'agence S&P Global Ratings a revu sa notation de crédit d'Atos de 'BB' à 'BB-' avec perspectives négatives. Le groupe confirme pour sa part que l'impact sur les charges d'intérêts "est négligeable et devrait être d'environ 6 millions d'euros par an". Atos confirme également "qu'il dispose des liquidités nécessaires pour faire face à ses obligations financières au cours des douze prochains mois et qu'il travaille activement pour répondre aux échéances de dette en 2025", comme déjà indiqué le 16 octobre. Atos est par ailleurs en négociations exclusives avancées avec EPEI pour modifier et simplifier certains termes de la cession envisagée de Tech Foundations. Le groupe communiquera "en temps voulu" sur l'issue des discussions.

* SES Imagotag cède 0,5% à 93,7 euros. Le groupe a franchi le cap symbolique des 50 grandes enseignes clientes en France après la signature du déploiement d'une grande enseigne de commerce non-alimentaire. Sur les 24 derniers mois, SES-imagotag a conclu 10 nouveaux contrats avec des enseignes majeures dans les secteurs alimentaire et non-alimentaire. Grâce à cette forte dynamique commerciale, le parc installé atteint désormais 9.000 magasins en France et devrait dépasser le cap des 10 000 points de vente dans les mois à venir, avec notamment le déploiement rapide d'un leader du discount alimentaire.