Ouverture Paris : début de séance dans le rouge pour Veolia, Capgemini Casino et Airbus. Valneva en vue

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rouge est de mise pour le CAC 40 qui abandonne 0,60% à 9h30 à 7.360 points s'éloignant des 7.400 points au-dessus desquels il était tout juste parvenu à clôturer hier. Les investisseurs avaient largement anticipé la hausse de taux annoncée hier soir par la Fed ainsi que son discours plus modéré pour la suite. De son côté, la BCE se réunit plus tard dans la journée et devrait également relever ses taux d'un quart de point, mais contrairement à son homologue américaine elle pourrait laisser la porte ouverte à de nouvelles hausses.

La Réserve fédérale américaine a donc indiqué à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire qu'elle relevait son principal taux d'intérêt de 25 points de base, comme attendu, et a ouvert la voie à une possible pause dans sa campagne de hausse des taux. Cette décision a été prise à l'unanimité, alors que plane aussi la menace d'un défaut sur la dette des Etats-Unis, aucun accord n'ayant pour l'heure été trouvé au Congrès sur un relèvement du plafond de la dette.

L'objectif de taux des fonds fédéraux est ainsi porté entre 5% et 5,25%, ce qu'anticipaient une large majorité d'économistes. Il s'agit de la dixième hausse consécutive du taux directeur de la banque centrale américaine depuis mars 2022.

Dans le communiqué accompagnant sa décision, ne figure plus le passage dans lequel le FOMC dit anticiper qu'un "raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié" afin d'atteindre l'objectif d'inflation de 2%. Il est en revanche écrit que les responsables de la Fed examineront l'évolution de l'économie, de l'inflation et des marchés financiers dans les prochaines semaines ou prochains mois pour "déterminer dans quelle mesure un resserrement supplémentaire pourrait être approprié".

La fin d'un cycle de hausse des taux d'intérêt qui a pénalisé le marché est peut-être en vue, mais l'incertitude concernant les valorisations des actions et les perspectives économiques maintient les investisseurs en alerte et leur fait craindre de nouvelles turbulences.

Côté valeurs, les réactions des investisseurs aux résultats trimestriels sont plutôt mitigées : Legrand, Casino, Airbus, Cap Gemini, Veolia sont tous dans le rouge. Seul le titre Valneva s'en sort bien!

WALL STREET

Wall Street a reculé après la décision de la Fed de remonter ses taux directeurs. Le S&P 500 cède 0,70% à 4.090 pts, tandis que le Dow Jones recule de 0,80% à 33.414 pts. Le Nasdaq cède 0,46% à 12.025 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Productivité américaine non-agricole du premier trimestre. (14h30)

- Coûts unitaires du travail. (14h30)

- Balance commerciale américaine. (14h30)

Europe :

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI final des services de la zone euro. (10h00)

- Indice Markit PMI composite final de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (14h15)

- Communiqué de politique monétaire de la BCE. (14h15)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h45)

La parité euro / dollar atteint 1,1091 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,12 $. L'once d'or se traite 2041 $.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva (+12,80% à 4,73 Euros) a enregistré une perte opérationnelle de EUR16,6 millions au premier trimestre 2023 contre une perte opérationnelle de EUR18,4 millions au premier trimestre 2022. Le Groupe a, par ailleurs, enregistré un EBITDA ajusté négatif de EUR12,3 millions au premier trimestre 2023 contre un EBITDA ajusté négatif de EUR13,3 millions au premier trimestre 2022. La perte nette ressort à EUR18,1 millions contre une perte nette de EUR26,0 millions au premier trimestre 2022. La trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles s'est élevée à EUR24,3 millions au premier trimestre 2023 contre EUR26,9 millions au premier trimestre 2022. Les flux de trésorerie négatifs au premier trimestre 2023 et 2022 étaient principalement liés à la perte d'exploitation générée au cours des deux périodes. La trésorerie de la Société était de EUR254,5 millions au 31 mars 2023, contre EUR289,4 millions au 31 décembre 2022.

Vicat (+0,20% à 26,65 Euros) : Le chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2023 ressort à 899 millions d'euros, en hausse de 19,4% à périmètre et change constants avec une nette augmentation des prix de vente moyens sur des marchés globalement résilients.

CGG (+0,90% à 0,64 Euro) : Le chiffre d'affaires trimestriel est de 210 M$, en hausse de de 37% d'une année sur l'autre. Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 38% pour Géoscience, 31% pour Earth Data et de 31% pour Sensing & Monitoring. L'EBITDA des activités est de 66 M$, une augmentation de 71% sur un an avec une marge de 31%. Le résultat opérationnel des activités est de 13 M$ vs. -5 M$. Le résultat net Groupe est de -16 M$ au lieu de -19 M$...

Exclusive Networks (+0,10% à 19,98 Euros) : Le chiffre d'affaires IFRS publié atteint 893 millions d'euros, en hausse de 25%, en ligne avec l'évolution du chiffre d'affaires brut. Le management reste confiant sur les perspectives communiquées pour l'année : un chiffre d'affaires brut supérieur à 5,150 MdsE ; une marge nette comprise entre 450 et 465 millions d'euros ; un EBIT ajusté compris entre 172 et 178 millions d'euros et un flux de trésorerie opérationnelle disponible ajusté supérieur à 80% de l'EBITDA ajusté.

VALEURS EN BAISSE

Legrand (-1,30% à 84,52 Euros) : le résultat net part du Groupe est en hausse de +28,0% par rapport au premier trimestre 2022, à 330,5 MEUR et s'établit à 15,4% du chiffre d'affaires. Cette hausse tient essentiellement à la progression du résultat opérationnel, l'évolution favorable du résultat financier et de change, et un taux d'impôt sur les sociétés qui s'établit à 26,0%, en légère baisse par rapport au premier trimestre 2022. Le bénéfice net par action s'établit à 1,24 EUR, soit une croissance de 28,1% par rapport au premier trimestre 2022.

Veolia (-2,30% à 28,03 Euros) annonce un chiffre d'affaires réalisé au cours du premier trimestre 2023 de 12 MdsE, contre 9,93 MdsE, en croissance de 19,9% à périmètre change constant par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 publié et de +6,3% hors effet prix des énergies. Le groupe souligne une forte croissance de l'EBITDA, à 1.574 ME, contre 1.456 ME au 31 mars 2022, soit une croissance de +8% à périmètre et change constants.

Solvay (-0,15% à 107,55 Euros) : La marge d'EBITDA sous-jacent du T1 2023 a atteint un nouveau niveau record à 26,5%, soit +320 points de plus qu'au T1 2022. Le bénéfice net sous-jacent est de 460 millions d'euros au T1 2023, en hausse de +24,5% comparé au T1 2022. Le Free cash flow du premier trimestre s'élève à 125 millions reflète un profit plus élevé et la régularisation d'un litige en faveur de Solvay, mais aussi la hausse du fonds de roulement et des dépenses d'investissement. Le ROCE du T1 2023 a atteint un nouveau record à 16,7%. "Nous revoyons à la hausse nos estimations de croissance organique de l'EBITDA sous-jacent pour l'ensemble de l'année, passant des prévisions précédentes de -3% à -9% à une fourchette de +2% à -5% par rapport à 2022. Le free cash flow des activités poursuivies est également augmenté, passant d'environ 750 millions à environ 900 millions d'euros" conclut la direction.

Capgemini (-0,90% à 164,70 Euros) a affiché un chiffre d'affaires de 5.729 millions d'euros au T1, en croissance de 10,9% à taux de change courants et de +10,7% à taux de change constants. Les prises de commandes ressortent à 5.867 millions d'euros, en hausse de 6,5% à taux de change constants.

Casino (-7,90% à 7,71 Euros) : le Chiffre d'affaires du Groupe ressort à 5,4 Mds au T1, en croissance de +1% en données comparables. En France Retail, variation de -0,4% en données comparables reflétant une accélération séquentielle des enseignes parisiennes et de proximité (+4,6% après +2,8% au T4 2022) et un chiffre d'affaires hypermarchés et supermarchés encore en baisse significative dans l'attente de l'impact des réajustements tarifaires effectués.

Airbus (-2,90% à 121,18 Euros) : L'EBIT ajusté consolidé a diminué à 773 millions d'euros (1,263 MdE au 1er trimestre 2022). Les dépenses de R&D autofinancées consolidées s'élèvent à 683 ME (586 ME au 1er trimestre 2022). L'EBIT (reporté) consolidé s'établit à 390 ME (1,429 MdE) et inclut des ajustements totalisant -383 ME net. Le résultat net consolidé s'établit à 466 ME (1,219 MdE au 1er trimestre 2022), soit un bénéfice par action (BPA) consolidé (reporté) de 0,59 euro (1,55 euro au 1er trimestre 2022).

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Clasquin, Aurea, Sogeclair, Selectirente, Kumulus Vape, Hexaom

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est à l'achat sur BNP Paribas avec un cours cible ajusté de 89 à 86 euros.

Morgan Stanley repasse de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' sur Teleperformance en ciblant 240 euros.

INFOS MARCHE

Forsee Power annonce le succès de son augmentation de capital d'un montant d'environ 49,3 ME

EN BREF

TheraVet poursuit l'évaluation de BIOCERA-VET dans un nouveau programme clinique

Technip Energies et John Cockerill annoncent le lancement de Rely