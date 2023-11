Ouverture Paris : de retour sur les 7.300 points quittés fin septembre

LA TENDANCE

(Boursier.com) — 7 307,67 points : le CAC 40 a franchi ce matin le niveau symbolique des 7.300 points pour la première fois depuis le 20 septembre dernier. C'est aussi la date de la dernière clôture au-dessus des 7.300 points... A voir en fin d'après-midi!

Les investisseurs vont de nouveau guetter, cette semaine, dans les indicateurs macroéconomiques, les signes d'une possible récession avec ses conséquences attendues sur les politiques monétaires des banquiers centraux. L'indice PCE des prix à la consommation, la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, est attendu jeudi et devrait connaître sa plus faible progression depuis mi-2021, selon les anticipations de marché. En zone euro, l'inflation est également attendue jeudi, alors que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprimera ce lundi après-midi au Parlement européen. Les investisseurs suivront également les huit interventions de membres du conseil des gouverneurs de la Fed, dont celle de Jerome Powell, le président de l'institution, attendue vendredi.

WALL STREET

Au lendemain de sa pause de Thanksgiving jeudi, Wall Street n'a coté, vendredi, que sur une demi-séance close à 19h, heure française. Ce "Black Friday", d'ordinaire marqué par une certaine effervescence sur la place américaine autour des valeurs de la consommation, est donc quelque peu déprimé, alors que les dernières prévisions financières des grands détaillants US pour la saison des fêtes de fin d'année sont ressorties sans relief.

Dans un contexte où les investisseurs continuent de tabler sur un scénario de fin du resserrement monétaire et d'un atterrissage relativement doux de l'économie, Wall Street achève cependant la semaine en ordre dispersé... Le S&P 500 grappille péniblement +0,06% à 4.559 pts (+0,26% sur la semaine). Le Dow Jones s'adjuge +0,33% à 35.390 pts (+0,68 en hebdomadaire). En revanche, le Nasdaq hésite de -0,11% à 14.250 pts (-0,24% en hebdomadaire).

ECO ET DEVISES

France :

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Ventes de logements neufs. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0955 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,19 $. L'once d'or se traite 2.010 $.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva (+3,30% à 5,37 Euros) annonce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a procédé à une validation technique de la demande d'autorisation de mise sur le marché (MAA) pour le vaccin candidat à dose unique contre le chikungunya VLA1553 de Valneva et a conclu que tous les éléments réglementaires essentiels requis pour l'évaluation scientifique ont été inclus dans la demande. Le mois dernier, Valneva s'est vu accorder une revue accélérée de cette demande par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA compte tenu "de l'intérêt majeur pour la santé publique et l'innovation thérapeutique" que représente ce candidat vaccin.

Sanofi (+1,10% à 87,35 Euros) : le second essai de phase III consacré à Dupixent (dupilumab) pour le traitement expérimental de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), NOTUS, a montré que Dupixent permet de diminuer significativement (34%) les exacerbations de la maladie, ce qui confirme ce faisant les résultats positifs déjà publiés d'un premier essai déterminant de phase III, BOREAS. L'essai NOTUS a également confirmé que le traitement par Dupixent a permis d'obtenir des améliorations rapides et significatives de la fonction respiratoire à la semaine 12 et que celles-ci se sont maintenues jusqu'à la semaine 52.

Casino (+1,65% à 0,74 Euro) : suite aux rumeurs dont la presse se fait l'écho, le groupe confirme avoir reçu des marques d'intérêts préliminaires en vue de l'acquisition de magasins du périmètre hypermarché et supermarché. Ces marques d'intérêts seront analysées par le groupe Casino et le consortium (EP Equity Investment III s.à.r.l, Fimalac et Trinity Investments Designated Activity Company) dans les prochaines semaines, étant précisé que toute opération de cession devra être préalablement approuvée par le consortium conformément à l'accord de lock-up en date du 5 octobre 2023. Le groupe Casino tiendra le marché informé d'éventuels développements significatifs à ce sujet. Par ailleurs, Casino annonce l'acquisition auprès de GPA de la société CBD Luxembourg Holding, laquelle détient indirectement 34% du capital de Cnova (soit 117.303.664 actions ordinaires). La transaction aura pour effet de porter la participation de Casino dans Cnova, directement et au travers de filiales intégralement contrôlées, à 98,8%. Le prix d'acquisition a été fixé à 10 ME, dont 80% à payer lors de la réalisation de la transaction, prévue d'ici le 30 novembre 2023, et 20% à payer au plus tard le 30 juin 2024.

Hoffmann Green Cement (+1,30% à 7,76 Euros) et Spie batignolles, annoncent la signature d'un contrat de fourniture de ciments décarbonés incluant un engagement de volumes jusqu'en 2027.

Dékuple (+3,40% à 27,60 Euros) : Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 145,3 MEUR, en croissance de +10,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2022. La marge brute sur les neuf premiers mois s'établit à 117,3 MEUR, en croissance de +10,9% par rapport à l'année précédente. Au troisième trimestre 2023, le Groupe enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de +16,6 % (après +4,3 % au premier trimestre et +11,7 % au deuxième trimestre), illustrant la bonne dynamique globale des activités du Groupe, pourtant pénalisées par la conjoncture économique.

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-16,65% à 0,20 Euro) : poursuit son effondrement.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Aquila

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs repasse d'acheter à 'neutre' sur Eutelsat avec un objectif ramené à 4 euros.

INFOS MARCHE

AXA : 21% des salariés ont souscrit à 'Shareplan 2023'

TME Pharma lance une augmentation de capital de 2,7 ME

eureKING : fin de parcours le 29 novembre

Altur Investissement : Suffren Holding a sécurisé plus de 88% du capital

EN BREF

Lhyfe retenu par Nantes Saint-Nazaire Port

Thales : va équiper les nouveaux patrouilleurs hauturiers de la Marine nationale